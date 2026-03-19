Дефицита нет, цены снижаются: что происходит на рынке летних шин в 2026-м

С приходом весны российские автовладельцы традиционно начинают готовиться к смене зимних шин на летние. Однако в этом сезоне рынок шин преподносит неожиданные сюрпризы: цены снижаются, ассортимент расширяется, а китайские бренды уверенно теснят привычных лидеров. На основе анализа данных и экспертных оценок мы подготовили гид по рынку летних шин России.

Рынок сильно сместился в сторону азиатских (особенно китайских) и российских брендов. Европейские и японские премиум-бренды (Michelin, Continental, Bridgestone и др.), в основном, идут через параллельный импорт – официальных поставок и представительств нет. Лидеры продаж: Cordiant, Ikon Tyres, Pirelli, китайские марки (Sailun, Triangle и др.), Yokohama, Hankook.

Ikon Autograph Ultra 5 (и версия SUV) – это флагманская высокотехнологичная летняя модель нового поколения от Ikon Tyres, анонсированная и запущенная в обновлении линейки 2026 года. Она ориентирована на UHP-сегмент (Ultra High Performance) с акцентом на точное управление, высокие скорости, отличное сцепление в поворотах и сниженный риск аквапланирования благодаря развитой системе ламелей и канавок.

Кроме того, отметим Ikon Autograph Eco 3 – модель 2024–2025 годов (эксперты ставят ее в топ-5 отечественных летних шин). Это эко-ориентированная модель на базе проверенной Nokian Hakka Green 3, с низким сопротивлением качению, высокой износостойкостью и отличным поведением на мокром асфальте. Идеальна для интенсивной городской и трассовой эксплуатации в переменчивых условиях (дожди, жара), типоразмеры от 13 до 18 дюймов. Производство во Всеволожске обеспечивает полную доступность, цены бюджетные, а характеристики делают ее хитом сезона для экономичных и семейных авто.





Pirelli Formula Rosso (или Formula Rosso) – ключевая летняя новинка 2026 года от суббренда Pirelli (Formula), специально адаптированная и запущенная для российского рынка. Это туринг-шина с премиальными технологиями материнского бренда (в т.ч. из автоспорта), ориентированная на комфорт, безопасность на мокром покрытии, низкий шум и дальние поездки. Подходит для средних/больших седанов, кроссоверов и китайских внедорожников (размеры от 205/50 R17 до 265/45 R21, индексы V/W). Производство частично в России (Воронеж / Липецк) + поставки, активно продается через официальные каналы Pirelli / Formula, отзывы подчеркивают отличное соотношение цена / качество в среднем+ сегменте.

Cordiant в 2026 году активно продвигает Gravity (в том числе Gravity SUV) и Run Tour как свежие/актуальные модели сезона. Gravity – комфортная и ходовая модель с технологиями DRY-COR/WET-COR для хорошей управляемости и сцепления на мокром асфальте, идеальна для российских дорог с ямами. Run Tour (преемник Firestone FS100, производство в Ульяновске) – баланс надежности, комфорта и защиты от проколов. Обе модели полностью российские, широко доступны, дешевые и лидируют в бюджетном/среднем сегменте по продажам.

Популярные модели летних шин и их типоразмеры в 2026-м

Анализ спроса показывает, что российские водители предпочитают практичные и универсальные решения. Самые востребованные типоразмеры летних шин в 2026 году:

205/55 R16 – универсальный выбор для седанов и кроссоверов;

195/65 R15 – популярный размер для бюджетных иномарок и отечественных авто;

225/45 R17 – востребован владельцами спортивных и премиальных моделей;

185/65 R15 и 205/50 R17 – стабильный спрос в сегменте компактных авто.

Среди конкретных моделей можно отметить Gislaved PremiumControl и Cordiant Sport 3. Эти модели собирают большое количество отзывов и имеют высокие оценки пользователей на профильных сайтах-магазинах. Это говорит об их популярности среди покупателей.

Эксперты отмечают, что Gislaved PremiumControl является аналогом известной модели Continental PremiumContact 5, что косвенно подтверждает ее высокие характеристики.

Среди китайских шин следует отметить Goodride Solmax 1 и Triangle TH201. Эти китайские шины активно участвуют в профессиональных тестах. Например, Goodride Solmax 1 проходил испытания немецкого клуба ADAC в 2024 году , а Triangle TH201 фигурирует в тестах на известном портале tyrereviews.com . Их участие в таких тестах наряду с мировыми брендами говорит о признании их как конкурентных продуктов.

К слову, «За рулем» провел большой сравнительный тест летних шин размерности 205/55 R16 – из России, Китая и Узбекистана! Результаты – в мартовском номере журнала. А это видеозарисовка с испытаний:





Летние шины или всесезонные: что выгоднее в 2026-м

Многие российские автовладельцы рассматривают всесезонные шины как способ сэкономить. Однако эксперты предупреждают: это компромиссное решение, подходящее только для регионов с мягкой зимой и умеренным климатом.

Если автомобиль эксплуатируется круглогодично в разных условиях: город, трасса, бездорожье – в российских реалиях стоит отдавать предпочтение сезонной резине. Летние шины обеспечивают лучшее сцепление на горячем асфальте, меньший износ и более предсказуемое поведение на мокрой дороге.

Разница в составе резиновой смеси и рисунке протектора делает летние шины эффективнее зимних даже при околонулевой температуре, но только на сухой или мокрой дороге. Стоит попасть на обледенелый участок или снежную кашу, летние шины могут подвести. Поэтому рекомендуют переобувать машину, когда среднесуточная температура превышает +7°C. Всесезонка же в жару быстрее изнашивается, шумит и хуже тормозит.

Бюджетные летние шины, медиум, премиум: где искать выгоду в 2026-м

Традиционная градация шинных брендов в России по оценке отраслевых СМИ выглядит так (позиционирование автопроизводителей может несколько отличаться):

Бюджетный сегмент летних шин

Российские Cordiant, Kama, Viatti, а также доступные китайские марки Goodride, Triangle, Linglong.

В нынешних условиях это оптимальный выбор для повседневной эксплуатации.

Средний сегмент летних шин («медиум»)

Корейские Hankook, Kumho, Nexen, китайские Sailun, Grenlander, Westlake, а также Gislaved (производство в РФ).

Сегмент отличается балансом цены, качества и технологий.

Премиальные летние шины

Pirelli (российское производство), Yokohama, а также импортируемые Michelin, Continental, Bridgestone. Есть премиум-модели и в линейке Gislaved: PremiumControl, UltraControl и TerraControl.

Цены на летние шины – 2026

Неожиданный тренд 2026 года – снижение средних цен на шины. В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) заявили, что за год (февраль 2026 к февралю 2025-го) непремиальные летние шины подешевели в среднем на 8,5%, а с января по февраль 2026 года стоимость летних покрышек непремиального сегмента снизилась на 5,3%, до 9,8 тыс. руб. за штуку.

тоимость летних шин премиум-класса выросла на 1%, до 31,3 тыс. рублей.

Причины снижения цен:

А вот с

избыток складских остатков у дистрибьюторов;

активная ценовая политика китайских поставщиков;

стабилизация логистических цепочек.

Однако в премиум-сегменте цены могут расти из-за ограниченного предложения и сложностей с импортом.

Что ждет рынок летних шин в 2026 году

Эксперты прогнозируют стабилизацию российского шинного рынка в 2026 году. Ожидается рост производства легковых шин на 5-10% благодаря новым требованиям к безопасности и экологическому сбору. При этом доля китайской продукции продолжит увеличиваться, а локальные производители будут развивать ассортимент под растущий спрос на кроссоверы и электромобили.

Подводя итог, можно сказать, что рынок входит в фазу зрелости: дефицита нет, выбор широк, цены адекватные. Главное – выбирать шины под свои задачи и условия эксплуатации, а не только под бюджет.

