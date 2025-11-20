#
Полностью разряженной считается АКБ с напряжением на полюсных выводах 10,5 В. Но сейчас нас интересуют случаи, когда мультиметр показывает всего несколько вольт. Что делать в таких ситуациях?
Батарея разрядилась «в ноль» — что делать
Какое давление в шинах должно быть на самом деле

Эксперт рассказал, чем опасно неправильное давление в шинах

Нужно ли повышать давление в шинах при полной загрузке, как часто проверять давление, нужны ли датчики давления и насколько они точны? На эти и другие вопросы отвечает технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

Внутреннее давление в шинах – это ключевой параметр, который позволяет шине выполнять свои функции (сцепление с дорожным покрытием, обеспечение комфорта при движении и пр.) и непосредственно влияет на продолжительность жизненного цикла шины.

Недостаток или избыток даже нескольких десятых атмосфер вызывает различные негативные последствия, и вот только некоторые из них:

  • уменьшение сцепления с полотном в различных условиях движения;
  • ухудшение управляемости;
  • увеличение расхода топлива;
  • неравномерный износ шин.

Что будет, если в шинах низкое давление

При недостаточном давлении в шине нагрузка на ее каркас увеличивается, что, в первую очередь, выражается в виде неравномерного износа протектора по краям беговой дорожки.

Внутренняя структура шины при этом страдает не меньше: увеличивается теплообразование при движении, и прочность связей между составляющими ее конструкции снижается, что может вызвать расслоения в каркасе, и при дальнейшей эксплуатации такой шины ее внутренняя структура неизбежно разрушается.

У спущенного колеса портится и разрушается внутренняя структура.
У спущенного колеса портится и разрушается внутренняя структура.

Именно поэтому устранять причину пропуска воздуха необходимо сразу после ее обнаружения, иначе при длительном движении даже с незначительной утечкой в пару десятых бар шина может получить необратимые повреждения внутренних частей и производить ремонт будет уже нецелесообразно – шину потребуется заменить, так как в движении она может разорваться.

Также при движении автомобиля по разбитым дорогам с твердым покрытием на шинах со сниженным относительно нормы давлением, при проезде значительных выбоин вероятность повреждения шин и появления вздутий значительно возрастает.

Что будет, если в шинах высокое давление

При избыточном давлении в шинах уменьшается сопротивление качению, в результате чего улучшается накат автомобиля и совершенно незначительно снижается расход топлива, однако перекачанные колеса негативно влияют на эксплуатационные характеристики:

  • появляется дискомфорт при движении при проезде неровностей;
  • снижается уровень сцепления с дорогой, в результате чего ухудшается управляемость;
  • увеличивается нагрузка на составляющие ходовой части автомобиля;
  • возрастает нагрузка на каркас шины (может привести к ее разрыву при наезде на дорожное препятствие на высокой скорости);
  • износ протектора локализуется в его центральной части.

Почему колеса спускают

Потеря давления в шине может произойти в ряде случаев:

  • естественная утечка воздуха из полости шины через герметизирующий слой, вентильное отверстие обода, а также через золотник вентиля – процесс естественной утечки весьма продолжительный и является нормой для всех шин;
  • сквозное повреждение шины в результате эксплуатации;
  • недостаточная герметичность золотника вентиля, обода диска (механические повреждения обода и его коррозия, трещины в теле обода и пр.);
  • прочие, менее популярные причины, как, например, утечка через отверстия для шипов противоскольжения при определенных нарушениях правил эксплуатации.
Как проверять давление в шинах

Проверять давление в шинах (при отсутствии датчиков контроля) рекомендуется как минимум раз в две недели или перед каждой длительной поездкой, или при резком изменении температуры воздуха, так как при похолодании снижается и давление в шинах.

Проверять давление необходимо на холодных шинах, то есть либо перед поездкой, либо не ранее чем через полчаса после нее.
Проверять давление необходимо на холодных шинах, то есть либо перед поездкой, либо не ранее чем через полчаса после нее.

Какое давление должно быть в шинах

Рекомендованные значения для каждого автомобиля, в зависимости от типоразмера шин и загрузки, указаны на информационной табличке на кузове автомобиля (чаще всего она располагается в дверном проеме водительской двери или на оборотной стороне крышки лючка бензобака) либо в руководстве по эксплуатации.

Табличка с рекомендованным давлением в шинах.
Табличка с рекомендованным давлением в шинах.

Необходимо обратить внимание, что при загрузке автомобиля внутреннее давление в шинах необходимо увеличить, точные значения также указаны на наклейке. Если планируется поездка с багажом и несколькими пассажирами на легковом автомобиле, необходимо увеличить давление в шинах в среднем на 0,2-0,3 бара. Шины на больших внедорожниках могут потребовать и большей корректировки – до 1 бар.

Как следить за давлением в шинах

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– Для облегчения контроля внутреннего давления в шинах производителями автомобилей и компонентов для них не один десяток лет назад разработаны различные системы по слежению за этим параметром, работающие в автоматическом режиме. С течением времени и ужесточением правил безопасности во многих развитых странах такие системы входят в необходимый минимум систем для всех новых автомобилей наряду с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и подушками безопасности.

Самое простое исполнение системы по контролю за давлением в шинах не требует применения каких-либо дополнительных компонентов и работает от штатной ABS посредством отслеживания изменения общего диаметра колеса. Однако такая схема оповещает водителя только о значительном понижении величины внутреннего давления, часто без конкретизации на каком-то из колес и помимо этого не обладает высокой точностью.

Колпачки с датчиками давления.
Колпачки с датчиками давления.

Более современные и совершенные системы используют специальные индивидуальные датчики для колес с предоставлением информации о давлении каждой шины прямо на приборную панель. Это полезно с точки зрения контроля даже за незначительным изменением давления, что может быть очень кстати в части оперативного выявления причины утечки воздуха при понижении значения давления, даже медленном (например, при неисправном золотнике вентиля).

При отсутствии в штатной комплектации такой системы ею можно дооснастить любой автомобиль, но желательно обходить стороной бюджетные компоненты – у них могут возникнуть сложности с пропиской датчиков (которые еще и привязаны к конкретным колесам), сами датчики не отличаются надежностью, и показания часто имеют высокую погрешность (она не должна превышать 0,1 бар).

«За рулем»
Фото:из архива «За рулем»
20.11.2025 
Фото:из архива «За рулем»
+1