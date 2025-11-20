Какое давление в шинах должно быть на самом деле
Нужно ли повышать давление в шинах при полной загрузке, как часто проверять давление, нужны ли датчики давления и насколько они точны? На эти и другие вопросы отвечает технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.
Внутреннее давление в шинах – это ключевой параметр, который позволяет шине выполнять свои функции (сцепление с дорожным покрытием, обеспечение комфорта при движении и пр.) и непосредственно влияет на продолжительность жизненного цикла шины.
Недостаток или избыток даже нескольких десятых атмосфер вызывает различные негативные последствия, и вот только некоторые из них:
- уменьшение сцепления с полотном в различных условиях движения;
- ухудшение управляемости;
- увеличение расхода топлива;
- неравномерный износ шин.
Что будет, если в шинах низкое давление
При недостаточном давлении в шине нагрузка на ее каркас увеличивается, что, в первую очередь, выражается в виде неравномерного износа протектора по краям беговой дорожки.
Внутренняя структура шины при этом страдает не меньше: увеличивается теплообразование при движении, и прочность связей между составляющими ее конструкции снижается, что может вызвать расслоения в каркасе, и при дальнейшей эксплуатации такой шины ее внутренняя структура неизбежно разрушается.
Именно поэтому устранять причину пропуска воздуха необходимо сразу после ее обнаружения, иначе при длительном движении даже с незначительной утечкой в пару десятых бар шина может получить необратимые повреждения внутренних частей и производить ремонт будет уже нецелесообразно – шину потребуется заменить, так как в движении она может разорваться.
Также при движении автомобиля по разбитым дорогам с твердым покрытием на шинах со сниженным относительно нормы давлением, при проезде значительных выбоин вероятность повреждения шин и появления вздутий значительно возрастает.
Что будет, если в шинах высокое давление
При избыточном давлении в шинах уменьшается сопротивление качению, в результате чего улучшается накат автомобиля и совершенно незначительно снижается расход топлива, однако перекачанные колеса негативно влияют на эксплуатационные характеристики:
- появляется дискомфорт при движении при проезде неровностей;
- снижается уровень сцепления с дорогой, в результате чего ухудшается управляемость;
- увеличивается нагрузка на составляющие ходовой части автомобиля;
- возрастает нагрузка на каркас шины (может привести к ее разрыву при наезде на дорожное препятствие на высокой скорости);
- износ протектора локализуется в его центральной части.
Почему колеса спускают
Потеря давления в шине может произойти в ряде случаев:
- естественная утечка воздуха из полости шины через герметизирующий слой, вентильное отверстие обода, а также через золотник вентиля – процесс естественной утечки весьма продолжительный и является нормой для всех шин;
- сквозное повреждение шины в результате эксплуатации;
- недостаточная герметичность золотника вентиля, обода диска (механические повреждения обода и его коррозия, трещины в теле обода и пр.);
- прочие, менее популярные причины, как, например, утечка через отверстия для шипов противоскольжения при определенных нарушениях правил эксплуатации.
Как проверять давление в шинах
Проверять давление в шинах (при отсутствии датчиков контроля) рекомендуется как минимум раз в две недели или перед каждой длительной поездкой, или при резком изменении температуры воздуха, так как при похолодании снижается и давление в шинах.
Какое давление должно быть в шинах
Рекомендованные значения для каждого автомобиля, в зависимости от типоразмера шин и загрузки, указаны на информационной табличке на кузове автомобиля (чаще всего она располагается в дверном проеме водительской двери или на оборотной стороне крышки лючка бензобака) либо в руководстве по эксплуатации.
Необходимо обратить внимание, что при загрузке автомобиля внутреннее давление в шинах необходимо увеличить, точные значения также указаны на наклейке. Если планируется поездка с багажом и несколькими пассажирами на легковом автомобиле, необходимо увеличить давление в шинах в среднем на 0,2-0,3 бара. Шины на больших внедорожниках могут потребовать и большей корректировки – до 1 бар.
Как следить за давлением в шинах
Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:
– Для облегчения контроля внутреннего давления в шинах производителями автомобилей и компонентов для них не один десяток лет назад разработаны различные системы по слежению за этим параметром, работающие в автоматическом режиме. С течением времени и ужесточением правил безопасности во многих развитых странах такие системы входят в необходимый минимум систем для всех новых автомобилей наряду с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и подушками безопасности.
Самое простое исполнение системы по контролю за давлением в шинах не требует применения каких-либо дополнительных компонентов и работает от штатной ABS посредством отслеживания изменения общего диаметра колеса. Однако такая схема оповещает водителя только о значительном понижении величины внутреннего давления, часто без конкретизации на каком-то из колес и помимо этого не обладает высокой точностью.
Более современные и совершенные системы используют специальные индивидуальные датчики для колес с предоставлением информации о давлении каждой шины прямо на приборную панель. Это полезно с точки зрения контроля даже за незначительным изменением давления, что может быть очень кстати в части оперативного выявления причины утечки воздуха при понижении значения давления, даже медленном (например, при неисправном золотнике вентиля).
При отсутствии в штатной комплектации такой системы ею можно дооснастить любой автомобиль, но желательно обходить стороной бюджетные компоненты – у них могут возникнуть сложности с пропиской датчиков (которые еще и привязаны к конкретным колесам), сами датчики не отличаются надежностью, и показания часто имеют высокую погрешность (она не должна превышать 0,1 бар).
- Зимние шины 185/65 R15 — что выбрать в сезоне 2025-2026: эксперт подсказал, какие зимние шины подходят Солярису, Весте или Поло.
- «За рулем» можно читать и в MAX