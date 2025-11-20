Какое давление в шинах должно быть на самом деле

Эксперт рассказал, чем опасно неправильное давление в шинах

Нужно ли повышать давление в шинах при полной загрузке, как часто проверять давление, нужны ли датчики давления и насколько они точны? На эти и другие вопросы отвечает технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

Внутреннее давление в шинах – это ключевой параметр, который позволяет шине выполнять свои функции (сцепление с дорожным покрытием, обеспечение комфорта при движении и пр.) и непосредственно влияет на продолжительность жизненного цикла шины.

Недостаток или избыток даже нескольких десятых атмосфер вызывает различные негативные последствия, и вот только некоторые из них:

уменьшение сцепления с полотном в различных условиях движения;

ухудшение управляемости;

увеличение расхода топлива;

неравномерный износ шин.

Что будет, если в шинах низкое давление

При недостаточном давлении в шине нагрузка на ее каркас увеличивается, что, в первую очередь, выражается в виде неравномерного износа протектора по краям беговой дорожки.

Внутренняя структура шины при этом страдает не меньше: увеличивается теплообразование при движении, и прочность связей между составляющими ее конструкции снижается, что может вызвать расслоения в каркасе, и при дальнейшей эксплуатации такой шины ее внутренняя структура неизбежно разрушается.

У спущенного колеса портится и разрушается внутренняя структура.

Именно поэтому устранять причину пропуска воздуха необходимо сразу после ее обнаружения, иначе при длительном движении даже с незначительной утечкой в пару десятых бар шина может получить необратимые повреждения внутренних частей и производить ремонт будет уже нецелесообразно – шину потребуется заменить, так как в движении она может разорваться.

Также при движении автомобиля по разбитым дорогам с твердым покрытием на шинах со сниженным относительно нормы давлением, при проезде значительных выбоин вероятность повреждения шин и появления вздутий значительно возрастает.

Что будет, если в шинах высокое давление

При избыточном давлении в шинах уменьшается сопротивление качению, в результате чего улучшается накат автомобиля и совершенно незначительно снижается расход топлива, однако перекачанные колеса негативно влияют на эксплуатационные характеристики:

появляется дискомфорт при движении при проезде неровностей;

снижается уровень сцепления с дорогой, в результате чего ухудшается управляемость;

увеличивается нагрузка на составляющие ходовой части автомобиля;

возрастает нагрузка на каркас шины (может привести к ее разрыву при наезде на дорожное препятствие на высокой скорости);

износ протектора локализуется в его центральной части.

Почему колеса спускают

Потеря давления в шине может произойти в ряде случаев:

естественная утечка воздуха из полости шины через герметизирующий слой, вентильное отверстие обода, а также через золотник вентиля – процесс естественной утечки весьма продолжительный и является нормой для всех шин;

сквозное повреждение шины в результате эксплуатации;

недостаточная герметичность золотника вентиля, обода диска (механические повреждения обода и его коррозия, трещины в теле обода и пр.);

прочие, менее популярные причины, как, например, утечка через отверстия для шипов противоскольжения при определенных нарушениях правил эксплуатации.

Как проверять давление в шинах

Проверять давление в шинах (при отсутствии датчиков контроля) рекомендуется как минимум раз в две недели или перед каждой длительной поездкой, или при резком изменении температуры воздуха, так как при похолодании снижается и давление в шинах.

Проверять давление необходимо на холодных шинах, то есть либо перед поездкой, либо не ранее чем через полчаса после нее.

Какое давление должно быть в шинах

Рекомендованные значения для каждого автомобиля, в зависимости от типоразмера шин и загрузки, указаны на информационной табличке на кузове автомобиля (чаще всего она располагается в дверном проеме водительской двери или на оборотной стороне крышки лючка бензобака) либо в руководстве по эксплуатации.

Табличка с рекомендованным давлением в шинах.

Необходимо обратить внимание, что при загрузке автомобиля внутреннее давление в шинах необходимо увеличить, точные значения также указаны на наклейке. Если планируется поездка с багажом и несколькими пассажирами на легковом автомобиле, необходимо увеличить давление в шинах в среднем на 0,2-0,3 бара. Шины на больших внедорожниках могут потребовать и большей корректировки – до 1 бар.

Как следить за давлением в шинах

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– Для облегчения контроля внутреннего давления в шинах производителями автомобилей и компонентов для них не один десяток лет назад разработаны различные системы по слежению за этим параметром, работающие в автоматическом режиме. С течением времени и ужесточением правил безопасности во многих развитых странах такие системы входят в необходимый минимум систем для всех новых автомобилей наряду с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и подушками безопасности.

Самое простое исполнение системы по контролю за давлением в шинах не требует применения каких-либо дополнительных компонентов и работает от штатной ABS посредством отслеживания изменения общего диаметра колеса. Однако такая схема оповещает водителя только о значительном понижении величины внутреннего давления, часто без конкретизации на каком-то из колес и помимо этого не обладает высокой точностью.

Колпачки с датчиками давления.

Более современные и совершенные системы используют специальные индивидуальные датчики для колес с предоставлением информации о давлении каждой шины прямо на приборную панель. Это полезно с точки зрения контроля даже за незначительным изменением давления, что может быть очень кстати в части оперативного выявления причины утечки воздуха при понижении значения давления, даже медленном (например, при неисправном золотнике вентиля).

При отсутствии в штатной комплектации такой системы ею можно дооснастить любой автомобиль, но желательно обходить стороной бюджетные компоненты – у них могут возникнуть сложности с пропиской датчиков (которые еще и привязаны к конкретным колесам), сами датчики не отличаются надежностью, и показания часто имеют высокую погрешность (она не должна превышать 0,1 бар).

