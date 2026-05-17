Трехосная «шишига» — что в ней было особенного

«За рулем» напомнил о грузовике ГАЗ-34 с мотором от Чайки

В 60‑е годы ГАЗ получил задание создать многоцелевой трехосный грузовик.

Так появилась горьковская «тридцатьчетверка» – ГАЗ‑34. Внешне машина напоминала удлиненную «шишигу» ГАЗ‑66.

Мотор взяли от Чайки, адаптировав его под низкооктановый бензин – мощность составила 140 л. с. Сцепление, коробку и раздатку позаимствовали у зиловских машин. От ГАЗ‑66 машина получила кабину, мосты, два бензобака по 210 л, тормоза, односкатные колеса и лебедку. Удлиненная платформа позволяла перевозить до 27 человек.

Испытывали «тридцатьчетверку» почти пять лет повсюду, от Каракумов до Коми. Всё складывалось очень хорошо – машина «забуксовала» только по дороге на конвейер… Заводу велели сосредоточить усилия на среднетоннажной технике, а потому опытные образцы ГАЗ‑34 так и остались не у дел.

Сделали всего восемь опытных образцов ГАЗ-34, но в итоге проект, который мог серьезно конкурировать с техникой ЗИЛа, решили закрыть.
  О спецверсии «шишиги» для воздушно-десантных войск рассказано тут.

Колодочкин Михаил
Фото: из архивов
17.05.2026 
