Вместо «шишиги»: наследники легендарного грузовика

Эксперт Крючков рассказал, какие полноприводные грузовики пришли на смену ГАЗ-66

Легендарная, проходимая, массовая – «шишига», она же армейский грузовик ГАЗ-66, заслужила массу эпитетов. Причем не всегда положительных. Но, как бы там ни было, автомобиль действительно был широко распространен, экспортировался в другие страны и славился высокой проходимостью.

Грузовик до сих пор можно встретить на гражданке и на службе. Причем не только в России. Но, увы, он давно морально устарел и требовал замены. Какая техника заняла эту нишу?

ГАЗ-66 – почему он эталон

Не будем детально разбирать достоинства и недостатки ГАЗ-66. Лучше вспомним его основные характеристики, чтобы четче очертить граничные условия для поиска наследников и конкурентов.

ГАЗ-66. Полная масса автомобиля – чуть меньше шести тонн. Грузовик стал долгожителем с огромным числом модификаций: за годы производства был выпущен почти миллион экземпляров.

Кратко:

рамная конструкция с кабиной вагонной компоновки,

колесная формула 4×4,

габариты 5806×2322×2490 мм,

дорожный просвет 315 мм,

снаряженная масса 3,4 тонны,

грузоподъемность 2 тонны.

Большинство автомобилей (экзотические модификации не учитываем) комплектовали карбюраторной V-образной «восьмеркой» мощностью 125-130 л.с., механической 4-ступенчатой коробкой передач (синхронизаторы только на 3 и 4 передачах), 2-ступенчатой раздаточной коробкой, передним и задним мостами с самоблокирующимися дифференциалами. «Шишига» развивала максимальную скорость 90-95 км/ч и обладала запасом хода 600 километров.

Полноприводник из Набережных Челнов

В России ближе других грузовиков к нише «шишиги» подобрался десантный КАМАЗ-43501 бескапотного семейства Мустанг.

КАМАЗ-43501. Полная масса грузовика – 10,3 тонны.

КАМАЗ получил раму, вагонную компоновку и полный привод 4×4. Характеристики грузовика следующие:

габариты 6395×2550×2870 мм,

дорожный просвет 320 мм,

снаряженная масса 7,1 тонны,

грузоподъемность 3 тонны,

максимальная скорость 100 км/ч,

запас хода не менее 1000 км,

дизельная V-образная «восьмерка» КАМАЗ-740 мощностью 240 л.с.

Коробка передач у КАМАЗа механическая пятиступенчатая, раздаточная коробка – двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом.

Минский преемник «шишиги»

Интересный грузовик на смену «шишиге» делают в Беларуси. Машина называется Volat (МЗКТ)-500200. Разработчик и изготовитель – Минский завод колесных тягачей.

Volat (МЗКТ)-500200. Полная масса наследника «шишиги» из Беларуси составляет 9,4 тонны.

У машины две оси, вагонная компоновка, рама, полноприводная трансмиссия. Кабина – каркасно-панельная. Прочие характеристики выглядят так:

габариты МЗКТ-500200 – 6000×2550×2650 мм,

дорожный просвет 400 мм,

снаряженная масса 6,4 тонны,

грузоподъемность 3 тонны.

Volat может развить максимальную скорость 95 км/ч, а его запас хода составляет 1000 километров. Грузовик получил российский рядный четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-53452 мощностью 215 л.с. Коробка передач – механическая пятиступенчатая, раздаточная коробка – двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. Есть межколесные дифференциалы с блокировками. Подвеска – независимая, пружинная.

Конкурент ГАЗ-66 из Германии

Двухосный военный «головастик» умеренных размеров с индексом TGM MIL 4×4 выпускает компания Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Немецкий MAN TGM 4×4. Полная масса этой модификации грузовика – 12 тонн, но есть и 18-тонные версии.

Характеристики грузовика выглядят интересно:

габариты 6400×2490×3300 мм,

снаряженная масса 6,1 тонны,

грузоподъемность 5,8 тонны,

максимальная скорость 110 км/ч,

запас хода 700 км.

Двигатель у TGM MIL 4×4 – дизельная рядная «шестерка» MAN D08 мощностью 240 л.с. Коробка передач – 9-ступенчатая механика, раздатка – двухступенчатая. Трансмиссия у машины – с постоянным полным приводом, подключаемой межосевой блокировкой и задней межколесной блокировкой.

Есть модификации с двойной кабиной, двигателем мощностью 320 л.с., автоматической 8-ступенчатой коробкой и повышенной до 9,5 тонн грузоподъемностью.

Военный грузовик Измира

Турецкая компания BMC Otomotive производит широкую гамму военной продукции, в том числе и небольшие тактические грузовики BMC 5 Тon 245-16Р. Их отличает вагонная компоновка, две оси и полный привод.

Турецкие BMC. В центре – двухосный 5 Тon 245-16Р. Полная масса полноприводника из Измира – 16 тонн.

Характеристики BMC 5 Тon 245-16Р:

габариты 8750×2620×3150 мм,

снаряженная масса 8,1 тонны,

грузоподъемность 7,9 тонны,

максимальная скорость 100 км/ч,

запас хода 800 км.

Силовой агрегат грузовика – дизельный шестицилиндровый Cummins мощностью 245 л.с. в альянсе с автоматической шестиступенчатой коробкой Allison 3000. Раздаточная коробка – Axletech BT600.

В качестве дополнительного оборудования грузовик комплектуют лебедкой самовытаскивания и шинами Runflat.

Выводы

Как несложно заметить, наследники «шишиги» из России и Беларуси потяжелели, обзавелись дизельными двигателями, добавили в грузоподъемности, мощности, максимальной скорости, запасе хода. Но, как и предок, сохранили авиатранспортабельность. При их разработке никуда не делась привязка по габаритам к грузовым отсекам военных транспортных самолетов.

Западные машины по концепции, вроде бы, близки к «шишиге» и ее наследникам. Но заметно крупнее, обладают большей массой и, увы, далеки от свойственной эталону ГАЗ-66 идеальной развесовки по осям (почти 50 на 50) при полной загрузке. Кроме того, в запасе хода они уступают КАМАЗу-43501 и МЗКТ-500200.

