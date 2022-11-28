Почему ГАЗ-66 прозвали «Шишигой». История легендарного грузовика

По сей день ГАЗ-66, который начали производить в далеком 1964 году, можно встретить как в тундре, так и на улицах российских городов.

Как появилась «Шишига»

В 50-х годах в СССР главным «двухтонником» с полным приводом считался ГАЗ-63. Однако грузовик был склонен к опрокидыванию, да и мощность двигателя была недостаточной. Для военных также была важна малогабаритность, способствующая аэротранспортабельности машины.

В результате появился ГАЗ-66, запущенный в серийное производство в 1964 году. Конструкторы избавились от проблемы опрокидываемости, сместив центр тяжести ниже, чем он был у «шестьдесят третьего». Занос, при котором могло произойти опрокидывание ГАЗ-66, появлялся при диаметре поворота 50 м и скорости 65 км/ч.

Благодаря новому 8-цилиндровому двигателю «Шишига» стала самым мощным полноприводным грузовиком в Советском Союзе: 33 л.с. на 1 т снаряженной массы.

Народное прозвище «Шишига» произошло от цифр «шестьдесят шесть». А еще Шишигой в русской мифологии называли нечистую силу.

В 1968 году была внедрена централизованная система регулирования накачки колес. Совместно с возможностью блокировки дифференциалов машина могла адаптироваться к любому бездорожью. Преимуществом стала новая конструкция бескапотной кабины, которая давала хороший обзор дороги. По сухому и плотному грунту ГАЗ-66 легко преодолевал подъем 37°. Для сравнения 63-й начинал буксовать на 28°.

«Шишига» в условиях войны

Военные неоднозначно относились к шестьдесят шестому. С одной стороны, грузовик хорошо справлялся с поставленными задачами, а с другой — имел ряд недостатков. Главные нарекания были к бескапотной кабине. Между водителем и пассажиром располагался покрытый кожухом двигатель, который занимал много места. По этой причине рычаг переключения передач находился в задней правой стороне от водителя. Продолжительная езда с таким положением правой руки на рычаге КП приводил к боли в плече. Кроме того, из-за двигателя, расположенного практически в кабине, ездить в «Шишиге» летом чаще всего невыносимо жарко.

В условиях боевых действий для водителя ГАЗ-66 выживаемость была крайне низкой. У грузовиков с двигателем в подкапотном пространстве основная масса осколков попадает именно в эту часть, и водитель в кабине имеет лучшую защищенность.

ГАЗ-66Б для десантников (modelist-konstruktor.com) Реактивная система залпового огня на шасси ГАЗ-66 (gruzovikpres.ru)

Несмотря на это, «Шишига» до сих пор применяется в горячих точках. Попадаются и модификации ГАЗ-66, порой очень неожиданные. К примеру, ГАЗ-66Б для ВДВ, где можно сложить верхнюю часть кабины и лобовое стекло. В таком виде грузовик легко помещается в самолет. Из «Шишиги» для десанта еще сконструировали мини-«Град», позволяющий вести обстрел противника реактивными снарядами и выполнять дистанционное минирование.

Также на базе ГАЗ-66 выпускали штабные машины, камеры для дегазации, топливозаправщики, «санитарки» и понтонные парки.

ГАЗ-66 с кузовом КЗ-1 на случай ядерной войны (strangernn.livejournal.com)

Отдельного внимания заслуживает попытка сделать автобус, рассчитанный на ядерную войну. Модель представляла собой кузов КЗ-1 на шасси ГАЗ-66. Материал обшивки в виде пенопласта и стеклопластика снижал проникновение радиации. Форма автобуса была рассчитана на то, чтобы ослабить ударную волну. Однако до серийного выпуска дело не дошло.

«Шишига» в мирное время

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ГАЗ-66 очень прожорлив и совсем неэргономичен, однако проходимость машины делает ее востребованной и на гражданке.

Шестьдесят шестой можно встретить в виде самосвала или вахтового автобуса. В начале 90-х в Красноярском крае на Березовском ремзаводе на базе «Шишиги» выпускали вахтовые автобусы на 19 мест. Назывались они «Селянка» и во время движения важно было крепче держаться за поручни.

Хотя настоящая «Шишига» встречается все реже и реже. Однако за все время было выпущено 966 000 автомобилей и до полного их исчезновения еще далеко.

Малоизвестные факты и фото автобусов СССР — серийных и экспериментальных — тут.

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Фото: Auto.ru, Владимир Войтенко /Фотохроника ТАСС