Самые необычные вездеходы на базе Лады Нивы — рейтинг «За рулем»

5 самых оригинальных конструкций для военных на базе гражданского внедорожника

Наша легендарная Лада Нива – один из самых узнаваемых автомобилей в мире. И независимо от модификации (ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2129, 2130, 2131, 2120 Надежда, Урбан, Legend) его задумывали, проектировали, выпускали и продолжают выпускать как исключительно гражданский автомобиль. Это справедливо для версий главного конвейера ВАЗа и подразделений ОПП, Бронто, ВИС-Авто, Лада-Спорт.

В то же время именно Нива стала неисчерпаемым донором идей, разработок, узлов и агрегатов для армейской техники. Из армады образцов на базе внедорожника Волжского автозавода представим лишь самые интересные. А расположим их по степени отличий от базовой конструкции.

5-е место. Лада 4×4Z

При нынешней потребности вооруженных сил в небольших пикапах больше других армейским нуждам соответствует полноприводный автомобиль из коммерческой линейки ВАЗа. Это Niva Legend 4×4 с бортовой платформой.

В зависимости от модификации, полноприводник комплектуют коротким или длинным грузовым отсеком и, соответственно, двух- или пятиместной кабиной.

Базовое оснащение включает кузов полурамной конструкции, переднюю пружинную и заднюю рессорную подвески, постоянный полный привод с межосевым блокируемым дифференциалом и понижающей передачей.

Такую Ниву можно использовать в серийном варианте, но энтузиасты предпочитают ее дорабатывать. Одна из модернизированных версий Лада 4×4Z была представлена на форуме «Армия».

Лада 4×4Z. Габариты – 4740×1800×1810 мм. Дорожный просвет – 240 мм. Снаряженная масса – 1550 кг. Размеры грузового отсека – 1860×1800×1100 мм.

Нива окрашена в камуфляж и снабжена самоблокирующимися межколесными дифференциалами, усиленной подвеской, «зубастыми» шинами, шноркелем, лебедкой самовытаскивания, мощным багажником на крыше, легкобронированной кабиной, приспособлениями для крепления вооружения. Общее число изменений и доработок — 150.

4-е место. Транспортер переднего края Улан

Армейский мотовездеход отечественной разработки производится серийно и поступает в войска. Он призван решать транспортные задачи в условиях бездорожья и пригоден для рейдов, разведки, перевозки грузов, эвакуации раненых.

На Улан возможен монтаж различного вооружения. Экипаж автомобиля – 4 человека. Он может принять на борт и двух раненых на носилках. Причем трансформировать салон не придется, поскольку корму в этом случае удлиняет откинутый борт грузового отделения.

Мотовездеход Улан. Габариты – 3755×1885×1876 мм. Клиренс – 180 мм. Максимальная скорость – 83 км/ч, запас хода – 320 км, снаряженная масса – 620 кг, грузоподъемность – 600 кг. Вездеход снабжен тентами для укрытия кабины и грузового отсека. На фото представлена версия, вооруженная двумя 7,62-мм пулеметами Печенег.

Кузов Улана – каркасно-панельный. Агрегатная начинка – от Нивы: двигатель ВАЗ-21214 объемом 1,7 литра, надежная полноприводная трансмиссия с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой.

Вазовские комплектующие есть и в подвеске. Для военных это означает полностью отечественные компоненты, невысокую стоимость, отсутствие дефицита запасных частей, отменную ремонтопригодность.

3-е место. Легкобронированное специальное транспортное средство Сармат-3

Сармат-3 – транспорт ВДВ и спецподразделений. «Тройка» – последняя модификация известного специалистам семейства Сармат. Поступает в войска.

Защищенное транспортное средство Сармат-3. Максимальная скорость – 120 км/ч, запас хода – 500 км, грузоподъемность – 700 кг. Запасное колесо закреплено на кормовой площадке. Вооружение – 12,7-мм пулемет Корд.

Представляет собой полностью закрытый легкий бронеавтомобиль с пулестойким остеклением. Компоновка – капотная, трансмиссия с расширенным набором блокировок унифицирована с Нивой, привод у автомобиля полный, а подвеска – пружинная.

Возросшая в сравнении с предшественником Сарматом-2 боевая масса потребовала установки 150-сильного дизеля китайского производства вместо бензинового ВАЗ-21214.

В базовом варианте экипаж автомобиля – 4 человека. Вооружение размещено на крыше и имеет возможность кругового обстрела. На турель монтируют либо пулемет, либо автоматический гранатомет.

В зависимости от модификации возможно оснащение Сармата-3 носилками для перевозки раненых, тентом, бензогенератором или другим специализированным оборудованием.

2-е место. Сочлененный транспортер тактический Пластун-ТТ

В основе каркасно-панельного вездехода колесной формулы 4×4 – шарнирно-сочлененная рама, сваренная из труб. А снаружи он обшит панелями из алюминиевых листов толщиной 2 мм.

Тактический транспортер Пластун-ТТ. Габариты – 5150×1990×2300 мм. Дорожный просвет – 280 мм. Максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода – 400 километров.

Силовой агрегат: нивский двигатель ВАЗ-21214 рабочим объемом 1,7 литра мощностью 85 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Крутящий момент с помощью карданных валов распределяет по осям нивская же раздаточная коробка ВАЗ-21213 с понижающей передачей и блокировкой. И силовой агрегат, и раздаточная коробка установлены в передней секции транспортера. Там же имеются и два сиденья для водителя и пассажира.

Маневрирование Пластуна происходит за счет излома рамы на угол до 30 градусов с помощью гидрообъемного рулевого управления. Задняя секция Пластуна — грузовая. Она вмещает 6-7 человек, или двух раненых на носилках с сопровождающим, либо почти тонну поклажи.

Изюминка машины: сочлененная рама вместо монолитной дает меньший радиус разворота и меньшую вероятность диагонального вывешивания.

1-е место. ВАЗ-2122 Река

Заводская разработка минувших лет, прошедшая полный цикл госиспытаний и опытную эксплуатацию в войсках, но так и не пошедшая в серию. Оригинальность навсегда оставит ее лидером вариаций на тему Нива.

Создавать командирскую амфибию специалистам ВАЗа пришлось в виде исключения с подачи военного ведомства. Именно от него поступил заказ сотворить армейский плавающий автомобиль на базе гражданского.

ВАЗ-2122 Река. Опытный экземпляр с пробегом под двести тысяч километров. Этот экземпляр уцелел благодаря ведущему конструктору. Габариты – 3714×1678×1680 мм. Клиренс – 220 мм. Снаряженная масса – 1200 кг. Максимальная скорость – 110 км/ч (на плаву – 4 км/ч).

Рекомендуем За что полюбили Спартака армии разных стран

Ведущим конструктором проекта с кодовым названием Река стал талантливый инженер Валерий Иванович Доманский. Ему удалось обойти все технические подводные камни, создать оригинальный кузов и, главное, автомобиль, способный форсировать с ходу водные преграды.

Герметичный моторный и трансмиссионный отсеки, откачивающие воду насосы, кингстон, оригинальный способ обдува охлаждающим воздухом загерметизированных агрегатов, система воздушных заслонок суша/вода – всех особенностей и не перечислить.

Водометов и винтов в автомобиле не было. ВАЗ-2122 мог без предварительной подготовки плавать со скоростью 4 км/ч за счет вращения колес.

Трансмиссия Реки была взята у стандартной Нивы ВАЗ-2121, только главные пары редукторов были «короткими» с передаточным отношением 4,44. Все потому, что пришлось оснастить амфибию двигателем 1,3 литра вместо 1,6, а значит, надо было обеспечить автомобилю приемлемые разгонную динамику и тяговые возможности.

Серийный выпуск Реки «зарубили» в середине 1980-х годов по ряду объективных и субъективных причин. Но только много лет спустя стало очевидно, что утилитарный автомобиль-амфибия на базе распространенных агрегатов пригодился бы сейчас и армии, и рыболовам, и охотникам.

Как в России придумали новый тип военных грузовиков — эксперт Крючков рассказал, как зарубежные компании копируют российские грузовики.