Рейтинг бронетранспортеров СВО — чья огневая мощь выше

Эксперт Крючков сравнил БТР, огневая мощь которых ограничена легким вооружением

Сейчас грань между бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты постепенно стирается. Гусеничные и колесные БТР тяжелеют, обрастают все более мощной защитой, принимают на борт автоматические пушки и необитаемые модули вооружения.

Но в классическом исполнении бронетранспортер – не полутанк, а машина доставки людей и грузов с легкой защитой и исключительно пулеметным оружием огневой поддержки. И таких транспортеров еще очень много в войсках практически всех армий мира. Есть они и в зоне СВО. Сравним возможности машин противоборствующих сторон.

3-е место. Spartan FV-103 (Великобритания)

Гусеничный транспортер разработки конца 1970-х годов уже снят с производства. Десятки машин переданы ВСУ Туманным Альбионом. Они представляют собой легкую боевую машину для спецподразделений и разведчиков.

Бронетранспортер Spartan FV-103. Габариты: 5160×2480×2630 мм. Максимальная скорость – 80 км/ч. Запас хода – 500 км.

Транспортер вмещает трех членов экипажа и четырех десантников, то есть не полное отделение пехоты. Боевая масса Спартана – около 11 тонн. Корпус сделан из достаточно толстой алюминиевой брони и способен противостоять бронебойным боеприпасам крупнокалиберных пулеметов в лоб и бронебойным пулям 7,62 мм в борт и корму. Одна из особенностей корпуса — отсутствие бойниц для ведения огня из личного оружия десантников.

Подвеска – торсионная. Коробка передач – полуавтоматическая 7-ступенчатая, и ее версия зависит от типа двигателя. На ранние Спартаны устанавливали бензиновый Jaguar мощностью 190 л.с., а на поздние – дизельный Cummins той же мощности.

Вооружение Spartan FV-103: 7,62-мм пулемет L37A1. Скорострельность его составляет 650-1000 выстрелов в минуту.

В базовой комплектации машина вооружена 7,62-мм пулеметом L37A1 с возможностью дистанционного наведения. Что это за оружие? «Ствол» представляет собой изготовленную в Великобритании версию бельгийского пулемета FN MAG для боевых бронированных машин. Предназначен для натовских боеприпасов 7,62×51 мм. Боекомплект для FV-103 составляет 3000 патронов в металлических лентах. Эффективная дальность стрельбы – до 1800 метров.

Неплохой в целом пулемет с быстросъемным стволом, но одним крупным недостатком: сейчас бронетранспортерам требуется оружие большего калибра. Этим и объясняется тот факт, что ВСУ кустарным образом переоснащали FV-103 на изделия калибром 12,7 мм: от советского ДШК до американского M2.

2-е место. M-113 (США)

Самый распространенный гусеничный бронетранспортер в мире. Это конструкция 1960-х годов – эталон для бесчисленных подражаний на западе. Несколько сотен машин разных модификаций поставлено ВСУ.

Бронетранспортер М-113. Габариты: 4860×2700×2500 мм. Максимальная скорость – 64 км/ч. Запас хода – 320 км. Стрелок открыто установленного пулемета слишком уязвим.

Машина предназначена для перевозки грузов, личного состава и огневой поддержки, вмещает двух членов экипажа и одиннадцать десантников. Боевая масса – около 12 тонн. Корпус сделан из алюминиевого сплава с защитой от 12,7-мм бронебойных боеприпасов в лоб и 7,62-мм – в борта и корму. С комплектом дополнительной защиты противостоит 20-мм снарядам в лоб и 14,5-мм боеприпасам в остальных проекциях. Бойницы для ведения огня десантниками отсутствуют.

Ходовая часть – с пятью катками на каждом борту, а подвеска – индивидуальная торсионная. Автоматическая коробка передач Alisson устанавливалась разных модификаций. Двигатель – дизельный GM 6V53 мощностью 215 л.с. Вооружение — пулемет Browning M2HB калибром 12,7 мм со стволом воздушного охлаждения. Это легендарное оружие, в основе которого лежит разработка одного из самых именитых оружейных конструкторов Джона Браунинга.

Модификация на базе М-113. Есть дополнительная защита корпуса и бронелисты стрелка из пулемета. Вооружение: 12,7-мм Browning M2HB скорострельностью 635 выстрелов в минуту.

Родословная этого «ствола» тянется аж с 1921 года. Это первый крупнокалиберный пулемет в мире. В годы Великой Отечественной войны воевал на стороне Красной армии: устанавливался на Виллисы, бронетранспортеры, самолеты Аэрокобра, танки Шерман. Он до сих пор стоит на вооружении многих стран мира и почти не устарел.

Бронетранспортер М-113 с этим пулеметом неплох, но, увы, не лидер. А все потому, что есть машина с куда более грозным оружием/

1-е место. БТР-80 (СССР/Россия)

Колесный бронетранспортер БТР-80 – дальнейшее развитие концепции БТР-60/70. Он появился в начале 1980-х годов, а при разработке учитывался опыт боевых действий в Афганистане. Например, был изменен угол вертикального наведения оружия с -5/+30 до -4/+60 градусов, что дало возможность вести огонь по целям в горах, по высотным зданиям и воздушным целям.

Бронетранспортер БТР-80. Габариты: 7650×2900×2460 мм. Максимальная скорость – 80 км/ч. Запас хода – 600 км.

Экипаж состоит из трех человек плюс семь десантников. Боевая масса – около 14 тонн. Корпус сделан из усиленной относительно предшественников однородной стальной брони и защищает от 12,7-мм боеприпасов в лоб и 7,62-мм в борта и корму. Предусмотрены бойницы для стрельбы из личного оружия десантников.

Ходовая часть – колесной формулы 8×8. Подвеска – независимая рычажно-торсионная. Коробка передач – механическая пятиступенчатая. Что до силового агрегата, то это дизель семейства КАМАЗ-740 мощностью 260-300 л.с. (напомним, у предшественников в моторном отсеке было два бензиновых карбюраторных двигателя). Вооружение сосредоточено в обитаемой конической башне.

Вооружение отечественного бронетранспортера: 7,62-мм пулемет Калашникова скорострельностью 750 выстрелов в минуту и 14,5-мм пулемет КПВТ скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

Вспомогательное оружие — 7,62-мм пулемет Калашникова с боекомплектом 2000 патронов. Главный калибр — один из самых мощных пулеметов в мире: 14,5-мм КПВТ. Его эффективная дальность стрельбы составляет два километра. Боекомплект – 500 патронов.

Пулемет разработан Сергеем Владимировым и принят на вооружение в конце 1940-х годов. По сути своей это стреляющее очередями... противотанковое ружье с соответствующим боеприпасом, а именно советскими патронами 14,5×114 мм. Дульная энергия в сравнении с боеприпасами американского Browning M2HB выше почти в два раза и составляет 31 кДж. Это энергетика, сопоставимая с мелкокалиберными пушками.

Воздействие бронебойных патронов пулемета опасно для современных танков и БМП, а уж для легкобронированной техники и подавно. Недаром в натовском стандарте STANAG-4569 наивысший 4 уровень противопульной защиты подразумевает стойкость брони к воздействию бронебойной пули Б-32 калибра 14,5 мм на дистанции 200 метров. Наши западные партнеры, не имеющие подобных боеприпасов для испытаний техники, изготавливают их по чертежам лаборатории сухопутных войск США.

Причем бронебойно-зажигательная пуля Б-32 со стальным сердечником – не самый мощный боеприпас КПВТ. Есть еще изделие БС-41 с сердечником из карбида вольфрама.

Таким образом, БТР-80 остается, может быть, не самой защищенной, но достаточно маневренной и, безусловно, самой грозной легкобронированной боевой машиной с пулеметным вооружением.

