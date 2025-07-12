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Чем российская машина десанта превосходит натовские

Эксперт Крючков сравнил возможности отечественной БМД-4М и БМП США на базе М113

Суть легкобронированной техники отражена в названии. Это боевые машины, от которых не стоит требовать защитных качеств танка. Зато у них множество других способностей: небольшие габариты и вес, умение плавать, размещаться в грузовых отсеках транспортной авиации, перевозить десант, а у некоторых – и самим десантироваться с помощью парашютных систем. Огневую поддержку пехоты с помощью бортового оружия тоже никто не отменял.

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Во многом благодаря боевым машинам этого класса появилась легкая и прочная алюминиевая броня. Сейчас ее небезосновательно критикуют за недостаточный уровень защиты, но технологии развиваются, и появились способы повысить стойкость легких корпусов к воздействию боеприпасов.

Подобная техника в большом количестве есть на вооружении армии России и западных стран. Давайте ее сравним.

Броня и вооружение М113

Родословная самого массового «алюминиевого» семейства боевых бронированных машин НАТО начинается с гусеничного бронетранспортера классической компоновки М113, разработанного за океаном в конце 1950-х годов.

Американский бронетранспортер М113А1 – родоначальник семейства алюминиевых гусеничных машин. Плоские борта без бойниц, дизельный двигатель мощностью 215 л.с., противопульное бронирование. Компоновка классическая: двигатель находится впереди справа, механик-водитель – впереди слева, командир и пулеметная установка – по центру, отделение десанта – в кормовой части корпуса.
Американский бронетранспортер М113А1 – родоначальник семейства алюминиевых гусеничных машин. Плоские борта без бойниц, дизельный двигатель мощностью 215 л.с., противопульное бронирование. Компоновка классическая: двигатель находится впереди справа, механик-водитель – впереди слева, командир и пулеметная установка – по центру, отделение десанта – в кормовой части корпуса.

Конструкция оказалась очень удачной по соотношению цена/качество. Полное число модификаций М113 не поддается исчислению. И хотя в США бронетранспортер уступил место более совершенным (но тяжелым) машинам Bradley, многие страны используют его различные версии до сих пор, а некоторые производят и модернизируют. Счет идет на тысячи экземпляров. Причем бронетранспортер M113 путем частичного изменения компоновки и ряда улучшений умудрились преобразовать в боевую машину пехоты (БМП).

Турецкий БМП АCV-15 AIFV на базе М113. Оснащен 25-мм автоматической пушкой. Откидные сиденья в десантном отсеке стоят не вдоль бортов, а по центру и обращены наружу к бойницам.
Турецкий БМП АCV-15 AIFV на базе М113. Оснащен 25-мм автоматической пушкой. Откидные сиденья в десантном отсеке стоят не вдоль бортов, а по центру и обращены наружу к бойницам.

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БМП на базе М113A1 в Голландии носит название YPR765, в Бельгии – AIFV, в Турции – ACV-15. Есть подобные машины на Филиппинах, в ОАЭ, Египте, Малайзии и других государствах.

Несколько сотен (!) бронетранспортеров и БМП на базе М113 были поставлены ВСУ и являются прямыми конкурентами отечественной легкой бронетехники.

Из множества модификаций стоит выделить две основные. Первая – гусеничная БМП с полноценной хоть и одноместной башней.

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Она вооружена 25-мм автоматическим орудием с эффективной дальностью стрельбы 1500-3000 метров (Oerlikon KBA B02, GIAT М811или M242 Bushmaster) под натовский снаряд 25×137 мм и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом под патрон 7,62×51мм.

Вторая модификация – бронетранспортер на базе БМП (то есть, с уже усиленным корпусом и бойницами для стрельбы из личного оружия десантников).

Эта машина вооружена крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом, расположенным в открытой тюльпанообразной мини-башенке (по сути, это набор щитков, укрывающих стрелка).

Голландский бронетранспортер на базе БМП YPR-765. Виден доработанный корпус с усиленным бронированием и бойницами для стрельбы из личного оружия десантников. Вооружение: пулемет 12,7 мм в тюльпанообразной башенке из 8-мм бронелистов. Она смещена вправо. Командирское место и приборное оснащение переехало за спину мехвода – к левому борту.
Голландский бронетранспортер на базе БМП YPR-765. Виден доработанный корпус с усиленным бронированием и бойницами для стрельбы из личного оружия десантников. Вооружение: пулемет 12,7 мм в тюльпанообразной башенке из 8-мм бронелистов. Она смещена вправо. Командирское место и приборное оснащение переехало за спину мехвода – к левому борту.

Показатели модернизированных машин следующие:

  • масса – порядка 14 тонн
  • габариты – 5560×2900×2970 мм
  • дорожный просвет – 400 мм
  • экипаж – 3+7-8 человек (для БМП)
  • двигатель – шестицилиндровый V-образный дизельный мощностью 267-300 л.с.
  • коробка передач – автоматическая Allison ТХ-100 или Х-200
  • максимальная скорость – 61-65 км/ч (6 км/ч на плаву за счет перематывания гусениц)
  • запас хода – 490 км
Колонна бронетранспортеров ACV-15 APPS. Хорошо видны стрелок, механик-водитель и командир. В десантном отсеке размещается до 10 военнослужащих. Вооружение: 12,7-мм пулемет в башне-тюльпане. Пожалуй, прямым конкурентом этой машины является российская БТР МДМ Ракушка.
Колонна бронетранспортеров ACV-15 APPS. Хорошо видны стрелок, механик-водитель и командир. В десантном отсеке размещается до 10 военнослужащих. Вооружение: 12,7-мм пулемет в башне-тюльпане. Пожалуй, прямым конкурентом этой машины является российская БТР МДМ Ракушка.

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Бронирование алюминиевого корпуса исходно подразумевало защиту от осколков и пуль боеприпасов калибра 7,62 мм. По современным меркам – очень мало для БМП. Поэтому лоб и борта машины усилили блоками с разнесенными стальными бронепластинами. Причем зазоры между пластинами заполнили вспененным материалом для сохранения плавучести.

В результате бронирование соответствует 4-му классу натовского стандарта STANAG 4569 и обеспечивает защиту от бронебойной пули Б-32 патрона 14,5×114 мм, выпущенной из отечественного пулемета КПВТ с дистанции 200 метров. О противоснарядной защите речь, конечно, не идет.

Броня и вооружение «Крылатой пехоты»

Прямым соперником натовской машины по габаритам и массе является наша БМД-4М. Соплатформенная ей БМП-3М – больше и тяжелее, хотя ее корпус тоже сварен из алюминиевой брони.

БМД-4М без комплекта дополнительной защиты. Отличить машину от БМП-3М очень просто: в ходовой части установлены пять катков вместо шести, и корпус заметно короче.
БМД-4М без комплекта дополнительной защиты. Отличить машину от БМП-3М очень просто: в ходовой части установлены пять катков вместо шести, и корпус заметно короче.

Отечественная боевая машина десанта модели 4М – достаточно свежая разработка, в основе которой лежит алюминиевый бронекорпус. Коренное отличие от семейства на базе М113 – танковая компоновка с сопутствующими плюсами и минусами.

Характеристики БМД-4М:

  • масса – 14 тонн
  • габариты – 6100×3150×2450 мм
  • дорожный просвет – изменяемый от 130 до 530 мм
  • экипаж – 3+5 человек
  • двигатель – десятицилиндровый V-образный дизельный УТД-29 мощностью 500 л.с.
  • коробка передач – полуавтоматическая
  • максимальная скорость – 70 км/ч (на плаву 10 км/ч за счет водометных движителей)
  • запас хода – не менее 500 км
БМД-4М – одна из самых подвижных и хорошо вооруженных легкобронированных гусеничных машин в мире.
БМД-4М – одна из самых подвижных и хорошо вооруженных легкобронированных гусеничных машин в мире.

Бронирование алюминиевого корпуса рассчитано на противопульно-противоосколочную защиту. Усилить стойкость призваны заводские экраны разных типов. Дополнительные листы крепятся и прямо на корпус, и через воздушный промежуток.

Помимо разнесенного бронирования применяют противокумулятивные решетки и сетки, а также противодроновые «мангалы» фабричного изготовления.

Точные данные не разглашают, но в случае с БМД-4М речь идет минимум о защите от пуль БС калибром 12,7 мм и Б-32 калибром 14,5 мм.

Полный набор дополнительной защиты для БМД-4М. Оптика прицелов наводчика и командира надежно укрыта. Бронелисты комплекта закреплены прямо на алюминиевом корпусе и дополнены бортовыми экранами, установленными с зазором. Также есть противокумулятивные решетки по кругу, антидроновые сетки и «мангал».
Полный набор дополнительной защиты для БМД-4М. Оптика прицелов наводчика и командира надежно укрыта. Бронелисты комплекта закреплены прямо на алюминиевом корпусе и дополнены бортовыми экранами, установленными с зазором. Также есть противокумулятивные решетки по кругу, антидроновые сетки и «мангал».

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Вооружение БМД-4М сосредоточено в обитаемом модуле-башне. Здесь находится автоматическое 100-мм орудие-пусковая установка 2А70, скорострельная пушка 2А72 калибром 30 мм и пулемет ПКТМ 7,62 мм. В автомате заряжания главного калибра – 34 снаряда с дальностью действия до 7 км и четыре противотанковых управляемых ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью (дальность до 5,5 км).

Мелкокалиберная 2А72 поражает цели на дистанции до 4 км. В боекомплекте – осколочно-фугасно-зажигательные, осколочно-трассирующие, бронебойно-трассирующие и бронебойные подкалиберные снаряды улучшенной пробиваемости. Пушка оснащена двухсторонним ленточным питанием с автоматизированным и ручным переключением подачи.

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Обилие «стволов» дополнено эффективным комплексом управления огнем. Он позволяет круглосуточно с места и в движении поражать наземные и воздушные цели. В составе комплекса – баллистический вычислитель, лазерный дальномер, многоканальный прицел наводчика, автомат сопровождения цели и панорамный прицел командира.

Предусмотрено полное дублирование стрельбы командиром всеми видами вооружения.

БМД-4М с защитным комплектом без решеток и «мангала» на репетиции Парада Победы. Бронелисты укрывают элементы ходовой части и корму. Бортовые экраны смонтированы с рациональными углами наклона.
БМД-4М с защитным комплектом без решеток и «мангала» на репетиции Парада Победы. Бронелисты укрывают элементы ходовой части и корму. Бортовые экраны смонтированы с рациональными углами наклона.

Выводы

По большинству параметров (подвижность, мощность, запас хода, скорость на плаву и т.д.) отечественная БМД-4М превосходит натовские машины на базе М113.

По защищенности экипажа минимум паритет, а то и преимущество отечественной боевой машины. Кроме того, наша машина ниже, что однозначно является плюсом.

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В чем БМД-4М уступает? Особенность компоновки подразумевает меньшее количество десантников и не столь удобный в сравнении с кормовой аппарелью М113 вход/выход.

Главный плюс классической компоновки всех модификаций М113 – откидная аппарель для десантирования. Для аварийного покидания машины в ней еще есть и дверь.
Главный плюс классической компоновки всех модификаций М113 – откидная аппарель для десантирования. Для аварийного покидания машины в ней еще есть и дверь.

Зато по вооружению мы далеко впереди. Да, подкалиберные 25-мм снаряды НАТО почти так же опасны для БМД-4М, как подкалиберные российские 30-мм снаряды для М113. Но у нашей машины есть в наличии и 100-мм фугасы, и противотанковые ракеты.

Боевая машина десанта способна вести прицельный огонь из орудий на ходу и на месте, днем и ночью.
Боевая машина десанта способна вести прицельный огонь из орудий на ходу и на месте, днем и ночью.

Еще у российской машины налицо превосходство в системах наведения. Бронетранспортер с пулеметом и обычным прицелом – легкая добыча не только для БМД-4М, но и для других боевых машин. Например, для БТР-82А с пулеметно-пушечным модулем.

Сейчас дальность обнаружения цели, скорость и точность наведения оружия решают многое, если не все.

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БМД-4М с защитным комплектом без решеток и «мангала» на репетиции Парада Победы. Бронелисты укрывают элементы ходовой части и корму. Бортовые экраны смонтированы с рациональными углами наклона.
БМД-4М без комплекта дополнительной защиты. Отличить машину от БМП-3М очень просто: в ходовой части установлены пять катков вместо шести, и корпус заметно короче.
Голландский бронетранспортер на базе БМП YPR-765. Виден доработанный корпус с усиленным бронированием и бойницами для стрельбы из личного оружия десантников. Вооружение: пулемет 12,7 мм в тюльпанообразной башенке из 8-мм бронелистов. Она смещена вправо. Командирское место и приборное оснащение переехало за спину мехвода – к левому борту.
Американский бронетранспортер М113А1 – родоначальник семейства алюминиевых гусеничных машин. Плоские борта без бойниц, дизельный двигатель мощностью 215 л.с., противопульное бронирование. Компоновка классическая: двигатель находится впереди справа, механик-водитель – впереди слева, командир и пулеметная установка – по центру, отделение десанта – в кормовой части корпуса.
Колонна бронетранспортеров ACV-15 APPS. Хорошо видны стрелок, механик-водитель и командир. В десантном отсеке размещается до 10 военнослужащих. Вооружение: 12,7-мм пулемет в башне-тюльпане. Пожалуй, прямым конкурентом этой машины является российская БТР МДМ Ракушка.
Главный плюс классической компоновки всех модификаций М113 – откидная аппарель для десантирования. Для аварийного покидания машины в ней еще есть и дверь.
БМД-4М – одна из самых подвижных и хорошо вооруженных легкобронированных гусеничных машин в мире.
Боевая машина десанта способна вести прицельный огонь из орудий на ходу и на месте, днем и ночью.
Полный набор дополнительной защиты для БМД-4М. Оптика прицелов наводчика и командира надежно укрыта. Бронелисты комплекта закреплены прямо на алюминиевом корпусе и дополнены бортовыми экранами, установленными с зазором. Также есть противокумулятивные решетки по кругу, антидроновые сетки и «мангал».
Турецкий БМП АCV-15 AIFV на базе М113. Оснащен 25-мм автоматической пушкой. Откидные сиденья в десантном отсеке стоят не вдоль бортов, а по центру и обращены наружу к бойницам.

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Крючков Вадим
Фото:компании-производители, Вадим Крючков
Количество просмотров 5
12.07.2025 
Фото:компании-производители, Вадим Крючков
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