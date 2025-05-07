Какая техника пройдет по Красной площади 9 мая — самые интересные машины

Эксперт Крючков рассказал про все премьеры юбилейного Парада Победы 2025

Место во главе механизированной колонны по праву занимает историческая бронетехника: танки Т-34-85 и самоходные артиллерийские установки Су-100.

Легендарные машины времен Великой Отечественной войны построены на одном шасси. Для защиты экипажей применено бронирование с рациональными углами наклона листов толщиной от 20 до 90 мм. В моторно-трансмиссионных отделениях установлены 500-сильные 12-цилиндровые дизели В2.

Т-34-85. Дизели В-2 от легендарной «тридцатьчетверки» дали жизнь целому семейству моторов. Ряд модификаций до сих пор в строю.

Вооружение Т-34-85: пушка калибром 85 мм и два 7,62-мм пулемета ДТ. Су-100 оснащена длинноствольной нарезной пушкой Д-10 калибром 100 мм. Мощность орудия позволяла уничтожать любую бронетехнику вермахта.

Су-100 по многим узлам унифицирована с танком Т-34. Мощная пушка установки легко крушила броню Тигров, Пантер и Фердинандов.

Защищенные автомобили на Параде Победы

Современные боевые машины Парада разделены на тематические группы. Перед каждой группой следует знаменосец. Его роль чаще других исполняет модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ.

Первое подразделение машин механизированной колонны состоит из бронеавтомобилей Тигр-М с 30-мм минометами и АМН-590951 (ВПК-Урал) с 12,7-мм пулеметами Корд.

Следующая группа наполнена дебютантами Парада – бронированными пикапами ЗА-СпН производства АО «Ремдизель» из Набережных Челнов.

ЗА-СпН – боевой бронированный пикап полной массой 15 тонн.

На Параде представлена модификация с опорно-поворотным кольцом для монтажа вооружения. В данном случае это 7,62-мм пулемет Печенег.

Автомобиль колесной формулы 4×4 оснащен независимой пружинной подвеской, рядным 6,7-литровым турбодизелем КАМАЗ мощностью 350 л.с., механической 9-ступенчатой коробкой передач.

Помимо пятерых военнослужащих, пикап ЗА-СпН готов принять на борт 1,45 тонны груза.

Третье подразделение – бронеавтомобили Тайфун К-53949 Феникс и санитарный автомобиль Линза на его базе. Оба впервые были показаны широкой публике в прошлом году.

Танки и БМП на Параде Победы

Первая группа гусеничной техники состоит из дебютантов Парада – боевых машин пехоты БМП-1АМ Басурманин. Это основательно модернизированные советские БМП-1 с современным пулеметно-пушечным модулем вооружения, новой системой управления огнем, усиленным бронированием – особенно передней части корпуса и бортов.

БМП-1АМ давно уже поступают в войска, но ранее демонстрировались только на тематических армейских форумах.

БМП-1АМ. Пример удачной модернизации. Вместо башни с пушкой Гром установлен боевой модуль с пушкой и пулеметом от БТР-82А. Бронирование машины усилено.

Следующие подразделения – БМП-2М с боевым модулем Бережок, БМП-3М и перспективная БМП Б-11 на платформе Курганец 25.

Они не раз проходили по брусчатке Красной площади. Но «двойка» и «тройка» нынешнего Парада оснащены дополнительными защитными комплектами корпуса, прицельных приспособлений и систем вооружения. Усиленная защита – конечно, промышленного изготовления и разработана с учетом опыта СВО.

Очередные группы состоят из тяжелой гусеничной техники. На юбилейном Параде представлена вся современная триада основных боевых танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М Прорыв.

Нечастый гость парадов – танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. и усиленной защитой во всех проекциях.

Машины постоянно совершенствуют. В этот раз в механизированной колонне – танки с обновленной динамической защитой, противодроновыми и противокумулятивными сетками.

Премьеры артиллерии на Параде Победы

Самоходные артиллерийские системы представлены хорошо известными САУ Мста-С с орудием калибром 152 мм, реактивной системой залпового огня Торнадо-С на шасси МЗКТ-543М, тяжелой огнеметной системой ТОС-2 Тосочка на трехосном шасси Урал-63706 с бронированной кабиной.

Именно артиллерийские системы стали двумя главными новинками Парада. Первая – колесная САУ 2С43 Мальва на четырехосном полноприводном шасси БАЗ-6910-027 с бронированной кабиной.

На ее борту установлено орудие калибром 152 мм, аналогичное гаубице гусеничной САУ Мста-С. Машину можно было увидеть на форуме «Армия», но в Параде она принимает участие впервые.

САУ 2С43 Мальва. Максимальная дальность стрельбы 152-мм орудия осколочно-фугасным снарядом составляет 24,5 км.

Другой дебютант – САУ 2С44 Гиацинт-К на аналогичном шасси. Она оснащена 152-мм орудием 2А36 от буксируемой пушки Гиацинт-Б с раздельно-гильзовым заряжанием. Основное преимущество САУ 2С44 – повышенная дальность стрельбы.

САУ 2С44 Гиацинт-К. Максимальная дальность стрельбы 152-мм орудия 2А36 осколочно-фугасным снарядом составляет 30,5 км. Самый простой способ отличить Мальву от Гиацинта – посмотреть на дульный тормоз. У Мальвы на нем три прорези, у Гиацинта – пять.

Орланы, Герани, Ланцеты на Параде Победы

Безусловное новшество юбилейного Парада – обилие беспилотных летательных аппаратов. Все БПЛА транспортируют в кузовах четырехосных грузовиков КАМАЗ-6350 с бронированными кабинами (тоже премьера).

Автомобили обеспечивают баллистическую и противоминную защиту экипажа по 2 классу отечественного стандарта ОТТ. В одной из машин установлены беспилотные комплексы Орлан-10 и Орлан-30.

Многоцелевые БПЛА. Ближе к кабине установлен Орлан-10, за ним – Орлан-30.

В другой – дроны-камикадзе ZALA 51 Э и ZALA 52 Э Ланцет.

В кузове КАМАЗа установлены ланцетообразные беспилотники. Слева направо: ZALA T-20, 51Э и 52Э Ланцет.

В третьей машине мы видим Герань-2 и ее разновидность Гарпия-А1.

Летающие «мопеды». Ближе к кабине мы видим Герань-2, за ней установлена Гарпия-А1.

Транспорт «крылатой пехоты» на Параде Победы

Техника воздушно-десантных войск – модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и гусеничный транспортер БТР МДМ Ракушка. В таком виде они показаны впервые.

Машины оснащены дополнительными бронелистами и бронеэкранами, противодроновыми сетками, щитками прицельных приспособлений.

БТР МДМ Ракушка – транспортная машина для 15 десантников. Оборудована бронелистами и экранами, существенно улучшающими защиту.

Защита машин улучшена во всех проекциях: надежно укрыты верхние и нижние передние листы корпуса, борта, элементы подвески, корма, крыши, башни и рубки.

Ракетное вооружение на Параде Победы

В составе механизированной колонны – уже знакомые пусковые установки ракетных систем различного назначения. По Красной площади едут оперативно-тактические ракетные комплексы 9П78-1 Искандер-М на шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930.

Также в колонне присутствуют машины 5П85 на колесном шасси формулы 8×8 МЗКТ-543М из состава комплекса большой и средней дальности С-400 Триумф.

Ракетные войска стратегического назначения представляют самоходные пусковые установки твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет комплекса РС-24 Ярс 15У175 М на шасси колесной формулы 16×16 МЗКТ-79221.

ТОС-2 Тосочка на шасси Урал. От систем с термобарическими реактивными снарядами предыдущего поколения отличается большей дальностью и площадью поражения.

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