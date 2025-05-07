Какая техника пройдет по Красной площади 9 мая — самые интересные машины
Место во главе механизированной колонны по праву занимает историческая бронетехника: танки Т-34-85 и самоходные артиллерийские установки Су-100.
Легендарные машины времен Великой Отечественной войны построены на одном шасси. Для защиты экипажей применено бронирование с рациональными углами наклона листов толщиной от 20 до 90 мм. В моторно-трансмиссионных отделениях установлены 500-сильные 12-цилиндровые дизели В2.
Вооружение Т-34-85: пушка калибром 85 мм и два 7,62-мм пулемета ДТ. Су-100 оснащена длинноствольной нарезной пушкой Д-10 калибром 100 мм. Мощность орудия позволяла уничтожать любую бронетехнику вермахта.
Защищенные автомобили на Параде Победы
Современные боевые машины Парада разделены на тематические группы. Перед каждой группой следует знаменосец. Его роль чаще других исполняет модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ.
Первое подразделение машин механизированной колонны состоит из бронеавтомобилей Тигр-М с 30-мм минометами и АМН-590951 (ВПК-Урал) с 12,7-мм пулеметами Корд.
Следующая группа наполнена дебютантами Парада – бронированными пикапами ЗА-СпН производства АО «Ремдизель» из Набережных Челнов.
На Параде представлена модификация с опорно-поворотным кольцом для монтажа вооружения. В данном случае это 7,62-мм пулемет Печенег.
Автомобиль колесной формулы 4×4 оснащен независимой пружинной подвеской, рядным 6,7-литровым турбодизелем КАМАЗ мощностью 350 л.с., механической 9-ступенчатой коробкой передач.
Третье подразделение – бронеавтомобили Тайфун К-53949 Феникс и санитарный автомобиль Линза на его базе. Оба впервые были показаны широкой публике в прошлом году.
Танки и БМП на Параде Победы
Первая группа гусеничной техники состоит из дебютантов Парада – боевых машин пехоты БМП-1АМ Басурманин. Это основательно модернизированные советские БМП-1 с современным пулеметно-пушечным модулем вооружения, новой системой управления огнем, усиленным бронированием – особенно передней части корпуса и бортов.
БМП-1АМ давно уже поступают в войска, но ранее демонстрировались только на тематических армейских форумах.
Следующие подразделения – БМП-2М с боевым модулем Бережок, БМП-3М и перспективная БМП Б-11 на платформе Курганец 25.
Они не раз проходили по брусчатке Красной площади. Но «двойка» и «тройка» нынешнего Парада оснащены дополнительными защитными комплектами корпуса, прицельных приспособлений и систем вооружения. Усиленная защита – конечно, промышленного изготовления и разработана с учетом опыта СВО.
Очередные группы состоят из тяжелой гусеничной техники. На юбилейном Параде представлена вся современная триада основных боевых танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М Прорыв.
Машины постоянно совершенствуют. В этот раз в механизированной колонне – танки с обновленной динамической защитой, противодроновыми и противокумулятивными сетками.
Премьеры артиллерии на Параде Победы
Самоходные артиллерийские системы представлены хорошо известными САУ Мста-С с орудием калибром 152 мм, реактивной системой залпового огня Торнадо-С на шасси МЗКТ-543М, тяжелой огнеметной системой ТОС-2 Тосочка на трехосном шасси Урал-63706 с бронированной кабиной.
Именно артиллерийские системы стали двумя главными новинками Парада. Первая – колесная САУ 2С43 Мальва на четырехосном полноприводном шасси БАЗ-6910-027 с бронированной кабиной.
На ее борту установлено орудие калибром 152 мм, аналогичное гаубице гусеничной САУ Мста-С. Машину можно было увидеть на форуме «Армия», но в Параде она принимает участие впервые.
Другой дебютант – САУ 2С44 Гиацинт-К на аналогичном шасси. Она оснащена 152-мм орудием 2А36 от буксируемой пушки Гиацинт-Б с раздельно-гильзовым заряжанием. Основное преимущество САУ 2С44 – повышенная дальность стрельбы.
Орланы, Герани, Ланцеты на Параде Победы
Безусловное новшество юбилейного Парада – обилие беспилотных летательных аппаратов. Все БПЛА транспортируют в кузовах четырехосных грузовиков КАМАЗ-6350 с бронированными кабинами (тоже премьера).
Автомобили обеспечивают баллистическую и противоминную защиту экипажа по 2 классу отечественного стандарта ОТТ. В одной из машин установлены беспилотные комплексы Орлан-10 и Орлан-30.
В другой – дроны-камикадзе ZALA 51 Э и ZALA 52 Э Ланцет.
В третьей машине мы видим Герань-2 и ее разновидность Гарпия-А1.
Транспорт «крылатой пехоты» на Параде Победы
Техника воздушно-десантных войск – модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и гусеничный транспортер БТР МДМ Ракушка. В таком виде они показаны впервые.
Машины оснащены дополнительными бронелистами и бронеэкранами, противодроновыми сетками, щитками прицельных приспособлений.
Защита машин улучшена во всех проекциях: надежно укрыты верхние и нижние передние листы корпуса, борта, элементы подвески, корма, крыши, башни и рубки.
Ракетное вооружение на Параде Победы
В составе механизированной колонны – уже знакомые пусковые установки ракетных систем различного назначения. По Красной площади едут оперативно-тактические ракетные комплексы 9П78-1 Искандер-М на шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930.
Также в колонне присутствуют машины 5П85 на колесном шасси формулы 8×8 МЗКТ-543М из состава комплекса большой и средней дальности С-400 Триумф.
Ракетные войска стратегического назначения представляют самоходные пусковые установки твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет комплекса РС-24 Ярс 15У175 М на шасси колесной формулы 16×16 МЗКТ-79221.
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