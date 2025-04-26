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«Однофамилец» современного танка — почему у него такая странная форма?

Т‑80 — последний легкий танк СССР, выпущенный в годы Великой Отечественной

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником! И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

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Т-80 1942 года

Имеющий индекс современного наследника, принятый на вооружение в конце 1942 года Т‑80 стал последним советским легким танком, выпущенным в годы Великой Отечественной войны. Главное его отличие от предшественника Т‑70 – двухместная башня.

В прежней одинокому командиру приходилось также успевать работать наводчиком, заряжающим и радистом. Производился танк на заводах ГАЗ им. Молотова и № 40 НКТП (Мытищинский машиностроительный завод).

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В движение машину приводила спарка ГАЗ‑203 из расположенных один за другим двух шестицилиндровых четырехтактных карбюраторных нижегородских моторов мощностью 85 л. с., которую удалось компактно разместить вдоль правого борта.

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Именно поэтому танк имеет странную форму со сдвинутой к левому борту башней с 45‑мм пушкой ВТ‑43.

Помимо танковых частей легкобронированные Т‑80 действовали и в составе кавалерийских, как средство усиления – поэтому многие и выжили. Последние случаи их применения датированы летом 1944 года.

Танк Т-80 – последний легкий танк СССР, выпущенный в годы Великой Отечественной, сохранился в единственном экземпляре.
Танк Т-80 – последний легкий танк СССР, выпущенный в годы Великой Отечественной, сохранился в единственном экземпляре.

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После окончания войны сохранившиеся танки массово списывали, а в качестве памятников Т‑80 не использовали. В итоге подмосковный Т‑80 стал единственным дожившим до наших дней.

Эта машина выпуска мая 1943 года не воевала – сразу была передана НИИ БТ для ресурсных испытаний. Через несколько сотен километров поломалась трансмиссия, испытания закончились, и танк остался в музее.

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Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 8
26.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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