«Однофамилец» современного танка — почему у него такая странная форма?

Т‑80 — последний легкий танк СССР, выпущенный в годы Великой Отечественной

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником! И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Т-80 1942 года

Имеющий индекс современного наследника, принятый на вооружение в конце 1942 года Т‑80 стал последним советским легким танком, выпущенным в годы Великой Отечественной войны. Главное его отличие от предшественника Т‑70 – двухместная башня.

В прежней одинокому командиру приходилось также успевать работать наводчиком, заряжающим и радистом. Производился танк на заводах ГАЗ им. Молотова и № 40 НКТП (Мытищинский машиностроительный завод).

В движение машину приводила спарка ГАЗ‑203 из расположенных один за другим двух шестицилиндровых четырехтактных карбюраторных нижегородских моторов мощностью 85 л. с., которую удалось компактно разместить вдоль правого борта.

Именно поэтому танк имеет странную форму со сдвинутой к левому борту башней с 45‑мм пушкой ВТ‑43.

Помимо танковых частей легкобронированные Т‑80 действовали и в составе кавалерийских, как средство усиления – поэтому многие и выжили. Последние случаи их применения датированы летом 1944 года.

Танк Т-80 – последний легкий танк СССР, выпущенный в годы Великой Отечественной, сохранился в единственном экземпляре.

После окончания войны сохранившиеся танки массово списывали, а в качестве памятников Т‑80 не использовали. В итоге подмосковный Т‑80 стал единственным дожившим до наших дней.

Эта машина выпуска мая 1943 года не воевала – сразу была передана НИИ БТ для ресурсных испытаний. Через несколько сотен километров поломалась трансмиссия, испытания закончились, и танк остался в музее.