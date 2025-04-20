Летающий танк СССР: колесный, гусеничный и быстроходный

Раскрыты секреты уникальной конструкции легкого танка БТ‑2

К 80-летию Победы рассказываем об уникальных советских танках, которые чудом сохранились и экспонируются в музее подмосковного парка Патриот. Как легендарная «тридцатьчетверка», выпущенная весной 1934 года, и пятибашенный Т-35.

Семейство легких танков БТ («быстроходный танк») удивляет своей колесно-гусеничной концепцией.

Сделанный в Харькове в 30‑х годах на основе американского танка М1931, наш БТ‑2 относится к боевым машинам с наибольшей удельной мощностью – целых 35,4 лошадиных сил на тонну. С противопульной броней масса танка составляет 11,3 т, при движении на колесном ходу максимальная скорость по шоссе составляла внушительные даже по современным меркам 70 км/ч.

Знаковой для советского танкостроения была и подвеска конструкции Кристи, индивидуальная пружинная («свечная») для каждого катка – впоследствии такой были оснащены и средние танки Т‑34. Но у БТ‑2 передние колеса еще и управляемые.

Прыть машине обеспечивала танковая версия четырехтактного карбюраторного авиадвигателя V12 жидкостного охлаждения М‑5-400 (копия американского мотора Liberty) мощностью 400 л. с. при 1650 об/мин. А основная 37‑мм пушка Б‑3 производства подмосковного завода № 8 имени Калинина сделана на основе немецкого орудия компании Rheinmetall.

Танк БТ-2

Впервые легкие танки БТ‑2 приняли участие в боевых действиях в 1939 году в районе реки Халхин-Гол. Не обошлось без них и в советско-финской войне 1939-1940 годов.

Большая их часть была потеряна в боях лета-осени 1941 года.

А сохранившийся экземпляр является «гибридом»: подбашенный лист и башня танка БТ‑2 на более позднем шасси модернизированного танка БТ‑5.

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