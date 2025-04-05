Танки Великой Победы: «тридцатьчетверка» из Кубинки

«За рулем» рассказал об уникальном танке Т‑34-76 1941 года

Война не щадит ничего, и даже самый массовый танк Великой Отечественной может быть уникальным. Так, из 35 тысяч выпушенных Т‑34 до начала войны успели изготовить лишь немногим более тысячи, большинство из которых были потеряны в самый тяжелый начальный период боевых действий.

С большой долей вероятности в Подмосковье находится единственный довоенный Т‑34-76 образца 1941 года, сохранившийся в относительно комплектном виде – по крайней мере, корпус и башня принадлежали одной машине.

В музее подмосковного парка «Патриот» можно обнаружить хорошо сохранившиеся танки 30–40‑х годов. Некоторые из них существуют в единственном экземпляре

Боевая машина

Машина с серийным номером 0517-4 выпущена весной 1941 года в Харькове. В составе 4‑й танковой дивизии 6‑го мехкорпуса летом 1941‑го танк участвовал в приграничном сражении под Белостоком, где был захвачен противником – на машине и сейчас сохранились следы боевых попаданий.

После Победы чудом уцелевший танк был отремонтирован и установлен в качестве памятника в ГДР, на территории советского 67‑го гвардейского мотострелкового полка в городе Гримма в земле Саксония. Оттуда он и попал в Кубинку, где был восстановлен с использованием гусениц и катков от Т‑34-85.

Экипаж состоял из четырех человек: механик-водитель и стрелок-радист в корпусе, а в двухместной башне – заряжающий с командиром-наводчиком (у поздних Т‑34-85 в экипаже было пятеро).

Уникальная башня

Впоследствии башни «тридцатьчетверок» стали делать литыми, а у этого танка башня сварная, из катанных броневых листов. Для замены 76,2‑миллиметровой пушки Ф‑34 в кормовой стенке башни на болтах установлена съемная бронепанель, которая в боях оказалась уязвимым местом. Позже задняя стенка башни стала сплошной, а замена пушки производилась с поднятием кормы башни над корпусом.

Еще из примечательного – скругленная носовая часть корпуса в месте сопряжения верхнего и нижнего бронелистов, затем ставшая граненой.

Ретротест настоящих фронтовых грузовиков – по этой ссылке.