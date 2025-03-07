Советские бронеавтомобили — полная история героев огненных лет

Советские бронеавтомобили – участники Великой Победы, которой исполняется 80 лет

Неизвестные солдаты

Этим машинам не досталась слава легендарного Т‑34 и других танков или самоходных орудий. Даже грузовики военного времени более известны и знамениты – хотя бы потому, что были куда более массовыми, чем боевые машины, построенные на их базе.

Бронеавтомобилей в Великой Отечественной участвовало относительно немного. Их производство свернули уже в начале войны, многие были потеряны в первых боях, и следа в великих и самых известных сражениях эти машины почти не оставили.

Пожалуй, самый известный эпизод – штурм Шлиссельбурга 18 января 1943 года, в первые дни прорыва блокады Ленинграда. В этом бою успешно участвовали 19 бронеавтомобилей БА‑10.

На Ленинградском и Волховском фронтах таких машин было особенно много, ведь делали их в пригороде Ленинграда – в Колпино, на Ижорском заводе, который в 30‑е годы и стал основным производителем бронемашин.

Броневики БА‑10 на Ленинградском фронте.

Призывной возраст

Первые бронеавтомобили на шасси обычных гражданских машин появились уже перед Первой мировой войной. Сделать защищенную особо прочной сталью повышенной толщины и хорошо вооруженную машину на основе стандартной было дешево и просто, а потому очень соблазнительно.

Бронеавтомобили БА‑10 в бою.

По тому же пути шла России, а потом и СССР.

Первым серийным советским броневиком стал БА‑27 на шасси грузовика АМО-Ф15. Эти бронемашины выпускали для Красной армии и ОГПУ на Ижорском заводе в 1928–1931 годах.

Однако и создателям машины, и военным было понятно, что она совсем не идеальна. Для броневика требовались более крепкое шасси и мощный двигатель. Да и проходимость БА‑27 была далека от требуемой.

Но выбор шасси у советских конструкторов в 30‑х годах был, мягко говоря, невелик. НАТИ, а также другие конструкторские бюро и заводы, в том числе и при ОГПУ, создали немало опытных машин разных, иногда очень интересных схем и конструкций. Но организовать устойчивое и технологически рациональное производство можно было только на основе серийной машины.

Более-менее подходящим в начале тридцатых годов было лишь шасси американского грузовика Ford Timken – трехосной версии Ford AA, ставшего в СССР знаменитой полуторкой ГАЗ-АА.

Бронеавтомобиль БА‑3.

Именно на базе американского шасси в 1930 году в Москве собрали первый трехосный броневик еще с бронекорпусом БА‑27. На шасси Ford Timken на Ижорском заводе делали и первые броневики БА‑3 – уже с новым корпусом, пушкой от танка Т‑26 калибра 45 мм и пулеметом ДТ калибра 7,62 мм.

Вскоре в Горьком начали серийное производство трехосных грузовиков ГАЗ-ААА. Это шасси и стало основным для советских броневиков среднего класса. Правда, ведущими у этого грузовика были лишь два задних моста, а до серийных советских полноприводных автомобилей было еще далеко. Но помимо четырехступенчатой коробки передач у ГАЗ-ААА был и демультипликатор с понижающей передачей с передаточным числом 1,45. Двигатель невеликой мощностью 40 л. с. развивал все-таки на 5 л. с. больше, чем мотор АМО-Ф15, и был заметно современнее.

Броневики БА‑3, БА‑6 и БА‑10 делали на шасси грузовика ГАЗ-ААА.

Броневик на шасси ГАЗ-ААА – его назвали БА‑6 – выпускали с 1934 года, постоянно модернизируя. В частности, увеличивали толщину бронелистов, изменили форму башни. Но усиление защиты одновременно усугубляло врожденные недостатки, заложенные еще в базовом шасси.

Максимальная паспортная скорость БА‑6 массой 5820 кг и его модификаций не превышала 50–60 км/ч, а реальная крейсерская скорость в колонне составляла около 30 км/ч. Военные испытатели писали в отчетах, что машине нужен мотор мощностью 90–100 л. с., но взять его советским инженерам было негде.

Справа от водителя – место стрелка и пулемет ДТ.

Для выстрела из пушки надо нажать педаль. Управление высотой ствола пушки и поворотом башни – ручное.

Кроме того, двигатель постоянно перегревался – летом даже на шоссе уже на скорости 25 км/ч. С этой проблемой окончательно не удалось справиться, кстати, ни на одном советском броневике 30–40‑х годов.

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