Советские бронеавтомобили — полная история героев огненных лет
Неизвестные солдаты
Этим машинам не досталась слава легендарного Т‑34 и других танков или самоходных орудий. Даже грузовики военного времени более известны и знамениты – хотя бы потому, что были куда более массовыми, чем боевые машины, построенные на их базе.
Бронеавтомобилей в Великой Отечественной участвовало относительно немного. Их производство свернули уже в начале войны, многие были потеряны в первых боях, и следа в великих и самых известных сражениях эти машины почти не оставили.
Пожалуй, самый известный эпизод – штурм Шлиссельбурга 18 января 1943 года, в первые дни прорыва блокады Ленинграда. В этом бою успешно участвовали 19 бронеавтомобилей БА‑10.
На Ленинградском и Волховском фронтах таких машин было особенно много, ведь делали их в пригороде Ленинграда – в Колпино, на Ижорском заводе, который в 30‑е годы и стал основным производителем бронемашин.
Призывной возраст
Первые бронеавтомобили на шасси обычных гражданских машин появились уже перед Первой мировой войной. Сделать защищенную особо прочной сталью повышенной толщины и хорошо вооруженную машину на основе стандартной было дешево и просто, а потому очень соблазнительно.
По тому же пути шла России, а потом и СССР.
Первым серийным советским броневиком стал БА‑27 на шасси грузовика АМО-Ф15. Эти бронемашины выпускали для Красной армии и ОГПУ на Ижорском заводе в 1928–1931 годах.
Однако и создателям машины, и военным было понятно, что она совсем не идеальна. Для броневика требовались более крепкое шасси и мощный двигатель. Да и проходимость БА‑27 была далека от требуемой.
Но выбор шасси у советских конструкторов в 30‑х годах был, мягко говоря, невелик. НАТИ, а также другие конструкторские бюро и заводы, в том числе и при ОГПУ, создали немало опытных машин разных, иногда очень интересных схем и конструкций. Но организовать устойчивое и технологически рациональное производство можно было только на основе серийной машины.
Более-менее подходящим в начале тридцатых годов было лишь шасси американского грузовика Ford Timken – трехосной версии Ford AA, ставшего в СССР знаменитой полуторкой ГАЗ-АА.
Именно на базе американского шасси в 1930 году в Москве собрали первый трехосный броневик еще с бронекорпусом БА‑27. На шасси Ford Timken на Ижорском заводе делали и первые броневики БА‑3 – уже с новым корпусом, пушкой от танка Т‑26 калибра 45 мм и пулеметом ДТ калибра 7,62 мм.
Вскоре в Горьком начали серийное производство трехосных грузовиков ГАЗ-ААА. Это шасси и стало основным для советских броневиков среднего класса. Правда, ведущими у этого грузовика были лишь два задних моста, а до серийных советских полноприводных автомобилей было еще далеко. Но помимо четырехступенчатой коробки передач у ГАЗ-ААА был и демультипликатор с понижающей передачей с передаточным числом 1,45. Двигатель невеликой мощностью 40 л. с. развивал все-таки на 5 л. с. больше, чем мотор АМО-Ф15, и был заметно современнее.
Броневик на шасси ГАЗ-ААА – его назвали БА‑6 – выпускали с 1934 года, постоянно модернизируя. В частности, увеличивали толщину бронелистов, изменили форму башни. Но усиление защиты одновременно усугубляло врожденные недостатки, заложенные еще в базовом шасси.
Максимальная паспортная скорость БА‑6 массой 5820 кг и его модификаций не превышала 50–60 км/ч, а реальная крейсерская скорость в колонне составляла около 30 км/ч. Военные испытатели писали в отчетах, что машине нужен мотор мощностью 90–100 л. с., но взять его советским инженерам было негде.
Кроме того, двигатель постоянно перегревался – летом даже на шоссе уже на скорости 25 км/ч. С этой проблемой окончательно не удалось справиться, кстати, ни на одном советском броневике 30–40‑х годов.
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