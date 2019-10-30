Начав с копирования западных образцов, со временем Советскому Союзу удалось создать свои, узнаваемые модели для наших условий, задач и с учетом технологических возможностей. А началось все с неказистого грузовичка АМО-Ф-15.

Постапокалипсис и «франкенштейны»

Образовавшийся в декабре 1922 года СССР был порождением гражданской войны. Новая страна была погружена в хаос и разруху. Производственные цепочки рвались, люди гибли, специалисты уезжали за рубеж. Исчезли и многие торговые связи — поступление в страну валюты резко сократилось.

Автозавод АМО («Автомобильное московское общество»), он же будущий ЗиС и ЗИЛ, тоже находился в плачевном состоянии. Во время гражданской он почти не выпускал автомобилей, но зато занимался производством «франкенштейнов». То есть брал несколько нерабочих машин и собирал из них одну действующую.

Особенно часто такое доводилось делать с американскими грузовиками «Уайт». К 1920-му на заводе уже выпускали запчасти для «Уайтов» — например, блоки цилиндров и поршни. К 1923-му «франкенштейны» уже наполовину состояли из сделанных на АМО деталей. И даже завоевывали спецпризы за экономичность.

Стало ясно — завод набрался достаточно опыта, чтобы делать грузовики с нуля.

Приключения итальянца в Советской России

Но ставить на конвейер машину полностью своей разработки тоже никто не собирался. Производство грузовиков — слишком сложный и наукоемкий процесс. Работы много даже при копировании готовой конструкции — при подгонке ее под местные условия производства постоянно вылезает множество неочевидных моментов. Что уж говорить о создании с нуля. Нет уж, сперва стоило набить шишки на чем-то более-мене проверенном, а уж потом разрабатывать полностью свои машины — так и дешевле, и безопаснее.

Fiat-15-Ter, предок АМО-Ф-15, в итальянской армии (https://www.autowp.ru)

Прототипом стал итальянский полуторатонник Fiat-15-Ter, который заводу уже приходилось производить. В январе 1924-го потребовалось не только внести в проект ряд доработок, но и пустить в ход простоявшие долгое время станки, и раздобыть необходимые материалы. В общем, проблем у заводчан хватало.

Результат работы проявил себя к ноябрю — наладив все, что можно, и обойдя то, что наладить было нельзя, АМО выпустил первую партию из 10 машин. Первый полностью сделанный в Советском Союзе грузовик назывался АМО-Ф-15. Покрашенные в ярко-красный машины подоспели к годовщине Октября и проехали по главной площади страны на праздничном параде.

В августе 1925-го стартовал Всесоюзный испытательный пробег. Грузовикам был уготован маршрут Ленинград-Москва-Курск-Москва — более 1600 километров пути, как нормальных асфальтовых дорог, так и суровых грунтовок. В деле были и представители зарубежных фирм, пригнавшие свои машины — желающих войти на советский рынок в Европе было немало. По результатам пробега АМО-Ф-15 смотрелся вполне на уровне иностранных конкурентов — серьезное достижение для страны, только что прошедшей тяжелейший период в своей истории.

Первый АМО-Ф-15 (drive2.ru)

Рабочая лошадка

Конечно же, скопированный с далеко не нового «итальянца» АМО-Ф-15 не мог похвастать выдающимися характеристиками или новизной конструкторских решений. Но для народного хозяйства вполне годился.

35-сильный двигатель разгонял машину до 50 километров в час — большего при тогдашних дорогах все равно было и не надо. Кушал 28 литров бензина на сотню — что, по меркам двадцатых, было весьма и весьма неплохо. А клиренс в 22 сантиметра позволял не пасовать перед неровностями.

Завод, конечно, не ограничивался простым выпуском — грузовик активно модернизировался. Появлялся электростартер, жесткая кабина, «бибикалку» в виде рожка с грушей заменили электрическим сигналом и так далее.

Пожарная машина на базе АМО-Ф-15 (https://fire-truck.ru)

Пошедшее в серию шасси не собирались ограничивать ролью основы для грузовика. Автобусы, почтовые автомобили, фургоны для перевозки денег, автомобили скорой помощи и пожарной службы. Изготовили даже 9 штабных автомобилей для армии — быстро перевозить командиров. Машина продержалась на конвейере с 1924 по 1931 годы — за это время успели собрать более 6200 АМО-Ф-15.

Стоило ли оно того?

Хотелось ли лучшего? Конечно. Например, большей грузоподъемности — хотя бы тонны три, а то и того больше. Лучшей посадки и большей надежности. Да и цена машины, производимой на дряхлеющем оборудовании, была непомерно высока — в десятки раз дороже, чем купить новый Форд с доставкой из США. Правда, за последний пришлось бы заплатить золотом или ценной валютой — линейное сравнение стоимости в рублях тут было неприменимо.

АМО-Ф-15 в разрезе (https://www.autickar.cz)

Да и смысл был не в том, чтобы просто получить грузовики здесь и сейчас, а в том, чтобы вырастить на них инженерно-конструкторскую и производственную школы. Да, дороговизна АМО-Ф-15 привела ко вложениям в заводы, что резко улучшило ситуацию с себестоимостью. Но это не значит, что их производство проходило зря.

Ведь чтобы решать проблемы с заводами, мало просто бездумно «залить их деньгами». Нужен опыт, получить который можно только через практику — то есть производство тысяч и тысяч грузовиков, время от времени модернизируемых И эту задачу АМО-Ф-15 выполнил с честью.

Первая копия FIAT в СССР — и это не «копейка»! Начав с копирования западных образцов, со временем Советскому Союзу удалось создать свои, узнаваемые модели для наших условий, задач и с учетом технологических возможностей. А началось все с неказистого грузовичка АМО-Ф-15. Первая копия FIAT в СССР — и это не «копейка»!