Как Ford повлиял на автомобили СССР

«За рулем» рассказал о вкладе компании Форд в советский автопром

Фирма Ford имела самое прямое отношение к началу массовой автомобилизации СССР. Но влияние этой марки на советские автомобили и автомобильную жизнь было куда шире, многообразнее и продолжительнее.

Советский Ford AA завода «Гудок Октября».

Детройт – Москва – Нижний Новгород

Решение советского руководства строить огромный по меркам 1920-х годов автомобильный завод в сотрудничестве с зарубежным партнером было абсолютно правильным. Только так можно было наладить массовое производство грузовиков и легковых автомобилей в кратчайшие сроки. И конечно, в первую очередь смотрели в сторону американских компаний – в те годы самых передовых с точки зрения технологии массового производства.

Выбор пал на фирму Ford, которая охотно согласилась на сотрудничество. В Москву приехала представительная заокеанская делегация, и 31 мая 1929 года партнеры заключили договор о строительстве в Нижнем Новгороде завода проектной мощностью 100 тысяч автомобилей в год.

Но производство начали еще до строительства большого Нижегородского автомобильного завода, который в 1932 году стал Горьковским. Первые советские Форды (грузовики Ford AA) вышли из ворот завода «Гудок Октября», находящегося в пригороде Нижнего Новгорода Канавино, уже 1 февраля 1930 года. Сделаны они были по принципу, который потом стали называть «отверточной сборкой».

Договор с американской компанией подразумевал закупку 72 тысяч машинокомплектов легковых Ford A и грузовых Ford AA. Унифицированные грузовые и легковые автомобили оснащали одинаковыми двигателями рабочим объемом 3,3 л мощностью 40 л.с. Правда, в итоге СССР не выкупил все оговоренные комплекты.

Легковой Ford A завода имени КИМ в Москве.

Форды собирали и в других городах СССР. Около 100 легковых Ford A изготовили в 1930 году в Харькове. Осенью того же года заработал и завод имени КИМ (Коммунистического интернационала молодежи) на окраине Москвы, который делал и легковые, и грузовые автомобили. Причем это предприятие стало первым в СССР автозаводом, где развернули конвейерную сборку.

Именно завод имени КИМ после нескольких реконструкций и реорганизацией стал Московским заводом малолитражных автомобилей, на котором в 1947 году стали делать Москвичи. Сегодня производственных цехов на том месте уже не осталось. Выпуск нынешних Москвичей ведут на так называемой «новой территории», в цехах, возведенных в 1970-х годах.

ГАЗ-АА и ГАЗ-А, производимые по американской лицензии.

Будущий ГАЗ, тогда еще Нижегородский автозавод, заработал 29 января 1932 года. Первые грузовики выпускались под маркой НАЗ-АА – город еще носил название Нижний Новгород. Но когда в конце года в производство запустили и легковые ГАЗ-А, город уже был Горьким, а завод, соответственно, – Горьковским. Интересно, что тогда заводская эмблема ГАЗ копировала фирменный знак Ford не только овальной формой, но и шрифтом.

Явное и тайное

ГАЗ-М1 внешне и по конструкции кузова очень походил на Ford 40.

Вообще-то, договор с концерном Ford предусматривал сотрудничество сроком на 9 лет. Но, по советской инициативе, оно, по сути, закончилось гораздо раньше. Однако создавая новый легковой автомобиль ГАЗ-М1, конструкторы и художники ГАЗа во многом ориентировались на заокеанские образцы.

Конструкцию кузова «эмки» (ГАЗ-М1), выпуск которой начали в 1936 году, заимствовали у Ford 40 образца 1934 года. Потому и внешность автомобилей, несмотря на оригинальный советский декор, очень похожа. Но, проектируя ГАЗ-М1, от поперечных рессор, за которые фирма Ford маниакально держалась до 1948 года, отказались в пользу продольных. Американские подвески в советских дорожных реалиях показали себя не лучшим образом – слабыми и ненадежными.

Впрочем, от заокеанского четырехцилиндрового мотора ГАЗ отказаться не мог. Двигатель V8, на который перешла компания Ford, автомобилям ГАЗ-М1, конечно, не походил – он был слишком сложен в производстве, дорог и прожорлив. Для «эмки» модернизировали двигатель конца 1920-х годов. Мощность четырехцилиндрового мотора объемом 3,3 л подняли до 50 л.с. Такой агрегат с 1938 года устанавливали и на часть грузовиков ГАЗ-ММ.

Однако двигатель Ford V8 на «эмках» все-таки использовали. В 1937 году для соревнований в единственном экземпляре сделали спортивное купе ГАЗ-М2 с мощным американским мотором. Этот двигатель V8 нашел и еще одно, фактически секретное, применение: двигатели Ford ставили на часть ГАЗ-М1 для НКВД. Именно такие «эмки» стали первыми горьковскими автомобилями для спецслужб, внешне ничем не отличающимися от стандартных машин.

Префект с комсомольским значком

КИМ-10 – очень близкий родственник британского Ford Prefect.

После строительства и пуска Горьковского автозавода инженерные решения компании Ford стали особенно близки советским конструкторам. Именно поэтому в качестве основы для создания советской малолитражки КИМ-10 выбрали Ford. Правда, в данном случае не американскую, а британскую версию – модель Prefect.

Художник Валентин Бродский старался уйти от зарубежной стилистики. Но черты британской машины в советском КИМ-10 все равно читаются. А по шасси и агрегатам КИМ практически все заимствовал от Ford.

Двигатель объемом 1,15 л мощностью 30 л.с. в течении долгого времени ставили и на британские, и на немецкие автомобили. От Ford у КИМ была и трансмиссия с трехступенчатой коробкой передач, и тормоза, и рама. Только раму советские конструкторы заимствовали не у модели Prefect, а у Ford Anglia. Ведь Prefect выпускали и в четырехдверном варианте, а КИМ планировали производить лишь с двумя дверями. Поэтому взяли более легкую, простую и менее металлоемкую раму двухдверного Ford Anglia.

Стать по-настоящему серийной этой советской вариации на тему Ford было не суждено. Мелкосерийное производство начали весной 1941 года перед самой Великой Отечественной войной, а в июле – свернули.