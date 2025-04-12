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Пятибашенный гигант: именно этот монстр красуется на медали «За отвагу»

Опубликованы невероятные характеристики Т‑35 — первого серийного тяжелого танка СССР

Танк Т‑35, который в 2014 году отреставрировали до ходового состояния, является первым в СССР запущенным в серийное производство «тяжем».

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Пятибашенная машина массой до 55…58 тонн, длиной без малого десять метров и высотой под три с половиной метра – настоящий сухопутный корабль. Которым при непропорционально малой ширине всего 3,2 метра было непросто управлять. С 1933 года его собирали в Харькове на паровозостроительном заводе.

Механик-водитель располагался впереди, рядом с баллонами со сжатым воздухом для запуска двигателя. А всего в танке было аж 12 человек экипажа.

Двигатель М‑17Л, танковая версия авиационного мотора V12 объемом 47 литров с водяным охлаждением – лицензионная копия немецкого BMW VI. Развивал 650 л. с. и обеспечивал скорость менее 30 км/ч по шоссе и вдвое медленней по пересеченке.

Т-35
Т-35
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В главной башне размещались 76,2‑миллиметровая пушка КТ‑28 и 7,62‑мм пулемет ДТ. Пара 45‑мм пушек 20К, спаренных с пулеметами, устанавливалась в малых пушечных башнях нижнего яруса, которые расположены по диагонали (справа-впереди и слева-сзади). Еще в двух башнях монтировались пулеметы ДТ.

С 1933 года танки Т‑35 поступали на вооружение РККА и приняли участие в боевых действиях начального этапа войны в составе 34‑й танковой дивизии Киевского ОВО. Однако очень быстро были потеряны из-за технических неисправностей и слабого бронирования.

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Хлебушкин Илья
12.04.2025 
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