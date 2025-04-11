Это был самый маленький и самый массовый, а еще — самый тесный и неудобный авто в СССР

Опубликована история первого в СССР серийного полноприводного бронеавтомобиля БА‑64

Как создавался бронеавтомобиль

На вооружении Красной Армии к началу Великой Отечественной войны был только один легкий броневик – порядком устаревший БА‑20 середины 30‑х годов, имевший колесную формулу 4×2. Решение создать новый легкий бронеавтомобиль было принято только в сентябре 1941 года.

Прообразом послужил трофейный германский броневик Sd.Kfz.221, который после испытаний на полигоне в Кубинке доставили в Горький (ныне Нижний Новгород). И в короткие сроки в КБ Виталия Грачева создали свою машину, использовав лишь некоторые немецкие решения – в первую очередь касательно рикошетного бронирования и общей архитектуры корпуса. А также концепцию боковых люков и башенной установки с тумбой, к которой крепились сиденье, пулеметная установка и тяги к башне. Такая конструкция оказалась наиболее простой для наводки по горизонтали.

Автомобиль сделали всего за полгода, так что доводить его пришлось уже после начала боевого применения в 1942 году. По максимуму, кроме кузова, использовали готовые узлы легкового внедорожника ГАЗ‑64.

Угловатый сварной бронекорпус выглядит поджаро. От установленных под углом бронелистов рикошетили винтовочные пули и осколки, но снаряды даже слабых 37‑мм германских орудий разрывали БА‑64 на части.

Четырехцилиндровый двигатель ГАЗ-ММ объемом 3,3 литра и мощностью 50 л. с. способен работать на низкосортном бензине и масле. Эффективности жидкостного охлаждения не хватало – радиатор располагался за глухим носовым бронелистом, небольшие щели в котором есть лишь внизу.

Подвеска от внедорожника оказалась слабовата для броневика с боевой массой почти 2,5 тонны – всё изнашивалось за несколько тысяч километров.

Стандартный задний мост в одиночку не справлялся с перемещением потяжелевшей машины: подключали передок.

В трансмиссии – 4-ступенчатая коробка передач, одноступенчатая раздаточная коробка и два карданных вала от нее к ведущим мостам. Передний мост – подключаемый. Задний мост регулярно выходил из строя, когда водители двигались на низких передачах без включения передка. Поэтому в войсках механики блокировали раздатку, чтобы всегда был только полный привод, пусть и в ущерб износу агрегатов.

Подвеска как у легковых внедорожников ГАЗ. Коробка передач без синхронизаторов. Первая скорость с передаточным числом 6,4 практически «внедорожная».

Покрышки были пулестойкими, заполненными губчатой резиной.

Повысившийся центр тяжести и доставшаяся от ГАЗ‑64 узкая колея (всего 1240 мм) привели к тому, что машину было легко перевернуть – предельный угол крена всего 17 градусов. По этой причине уже в 1943 году броневик, а за ним и легковой ГАЗ‑67 получил мосты с расширенной до уровня ГАЗ-М1 колеей в 1460 мм. Также в бортах появились смотровые лючки и водитель стал хоть чуточку менее слеп.

Экипаж

Экипаж – два человека. Водитель почти лежит на полу на субтильном стульчике – по сути, верхом на коробке передач. Рычаг переключения торчит между ногами. Он вплотную прижат к сильно смещенному влево рулю, а ногами обнимает двигатель: силовой агрегат ради лучшей защищенности до предела сдвинут внутрь.

Неудобство посадки – максимальное, теснота – невероятная. Как педалями газа и тормоза (они обе под правой ногой) можно было управлять в кирзовом сапоге, вообще непонятно.

Приборы – с подсветкой. На главном месте – указатель температуры охлаждающей жидкости. Снаружи низенький боковой люк открывается специальным ключом. Роль кресла водителя играет трубчатый каркас с короткой спинкой и куцыми брезентовыми поддержками.

И никаких перегородок! Зимой это благо: хоть какое-то тепло в железном ящике с множеством щелей. А вот летом температура внутри достигала 50–60 °C.

Руль и педали – тугие и вязкие. Справа от рулевой колонки – газ и тормоз в тесной нише, слева – сцепление.

Даже в походном положении перед глазами лишь крохотное шоферское окошко размером с небольшой планшет. А в боевом положении и оно закрывается – остается лишь танковая щель в люке.

Место командира-стрелка – в башне на мотосиденье. Короб с гранатами – практически над бензобаком.

В открытую башню лучше забираться сверху, а не протискиваться через место водителя. Командир, он же стрелок, сидит на куцем мотоциклетном сиденье. Сзади, прямо внутри корпуса – опасный сосед-бензобак. Слева – аккумулятор, справа – боекомплект и аптечка.

Башню с дисковым пулеметом ДТ‑29 калибра 7,62 мм стрелок поворачивает, отталкиваясь ногами от пола. Возможности вертикальной наводки таковы, что БА‑64 не только вел зенитный огонь, но и уверенно чувствовал себя в уличных боях, стреляя по верхним этажам зданий.

Но само вооружение слабовато, а попытки конструкторов установить что-то посерьезней (автоматическую 25‑мм пушку, крупнокалиберный 12,7‑мм пулемет ДШК или хотя бы просто имевший ленточное боепитание пулемет СГ‑43) не увенчались успехом из-за слишком маленькой башни.

Боевой путь

Броневики БА‑64 дошли до Берлина, воевали с Японией. А потом еще долго служили в армиях стран Варшавского договора, Китая и Северной Кореи. Всего до 1946 года сделали 9063 машины.

В 1942 году БА‑64 попадали в войска с единственной фарой в большом корпусе и со светомаскировкой.

Обычно они находились в составе танковых корпусов или мотоциклетных полков и разведывательных батальонов. В ходе боевых действий БА‑64 активно использовался для разведки, связи, боевого охранения во время движения колонн на марше.

А машина, с которой мы вас познакомили – из Музея военной техники на Селигере. Этот БА‑64 воевал в 1‑м механизированном корпусе под командованием генерал-майора М. Д. Соломатина. Во время Ржевской битвы 1942 года при отступлении эта часть попала в окружение и вынуждена была прорываться, оставляя технику. А чтобы техника не доставалась врагу, ее подрывали. Этот броневик впоследствии был найден под городом Белый с сильными повреждениями, но после длительной реставрации его удалось восстановить.

***

БА‑64, безусловно, внес свой вклад в Победу. Но еще важнее подвиг тех, кто на нем воевал! Даже просто находиться в этой машине непросто. А ведь на ней бились и побеждали!

Благодарим Музей военной техники на Селигере на предоставленный автомобиль.