10 автомобилей, которые помогли выстоять в Великой Отечественной войне

Опубликована история советских армейских грузовиков, внедорожников и машин комсостава

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Наш очередной материал – про армейские грузовики, внедорожники и машины комсостава.

ГАЗ-ММ / ГАЗ-АА

Военные водители ценили полуторку за ее простоту, надежность и легкость ремонта даже в сложных полевых условиях.

ГАЗ-ММ. Перед войной наиболее распространенным автомобилем Советского Союза была машина, известная как «полуторка», способная перевозить полторы тонны.

Этот простой по своей конструкции грузовик был улучшенной версией Ford образца конца 1920-х годов. Комплектовался двигателем мощностью около 50 л.с. До 1938 года выпускался с мотором мощностью 40 л.с.

Во время войны выпускалась упрощенная версия «полуторки» с брезентовым верхом, без дверей и с одной фарой. В прифронтовой полосе для светомаскировки часто ездили вообще не включая фары.

За период с 1938 по 1946 годы было изготовлено более 400 тысяч таких машин.

ЗИС-5 / ЗИС-5В

С началом войны выпуск трехтонок перенесли из столицы в Ульяновск (завод УльЗИС) и Миасс (УралЗИС). Однако с 1942 года, когда фронт отодвинулся далеко от столицы, изготовление этих грузовиков возобновилось и в самой Москве.

Название «трехтонка» автомобиль получил еще до войны благодаря грузоподъемности в три тонны. Водители также ласково именовали ЗИС «Захаром Ивановичем» либо коротко – «Захар».

Надежный, простой в устройстве и легко ремонтируемый грузовик ЗИС с рядным шестицилиндровым 73-сильным двигателем объемом 5,6 литра и 4-ступенчатой коробкой передач производился с 1933 года.

Военные ЗИС-5В имели упрощенные крылья, кабину, обшитую деревянными рейками, уменьшенные фары или только одну фару.

ЗИС-6

Автомобиль имел снаряженную массу 4230 кг и мог перевозить грузы массой до 4 тонн.

Трехосная модификация «Захара» ЗИС-5, получившая обозначение ЗИС-6, производилась с 1933 по 1941 годы. Несмотря на прекращение выпуска, в первые годы войны такие машины активно применялись в Красной Армии. Именно на их шасси создавались первые «Катюши».

Оснащался ЗИС-6 таким же шестицилиндровым рядным двигателем 5,6 л и мощностью 73 л. с., как и ЗИС-5. Вместе с 4-ступенчатой КП использовался дополнительный 2-ступенчатый демультипликатор.

Всего было выпущено 21 239 единиц ЗИС-6. В период с 1940 по 1941 годы на базе трехосных шасси было создано 16 бронеавтомобилей БА-11.

ГАЗ-ААА

Всего было выпущено 37 373 грузовика ГАЗ-ААА с колесной формулой 6×4. На базе шасси ГАЗ-ААА размещали топливные цистерны и артвооружение.

Производство трехосных грузовиков ГАЗ-ААА, созданных на базе «полуторки», велось с 1934 по 1944 годы. Машины имели грузоподъемность 2 тонны и снаряженную массу 2475 кг.

Они оснащались сначала 40-сильным, а позже, с 1938 года, 50-сильным четырехцилиндровым двигателем объемом 3,3 литра (аналогичным двигателю «полуторки»).

Кроме стандартной 4-ступенчатой коробки автомобиль оборудовали дополнительной понижающей передачей.

В период с 1938 по 1941 годы на базе трехосного шасси выпустили 3291 бронеавтомобиль БА-3, БА-6 и БА-10. С 1936 по 1943 годы небольшими партиями производились штабные автобусы ГАЗ 05-193.

ГАЗ-М1

На базе «Эмки» выпускались пикапы ГАЗ-М415. Кроме того, ограниченным тиражом производились полноприводные модификации с шестицилиндровыми двигателями: седан ГАЗ-61 и пикап ГАЗ-61-417.

До начала войны основным автомобилем комсостава Красной Армии являлся серийный легковой ГАЗ-М1 («Эмка»). Его выпуск начался в 1936 году.

Машины выпускались ограниченными сериями до 1943 года включительно. Благодаря инициативе водителей и взаимозаменяемости двигателей некоторые экземпляры «Эмки» с 50-сильными двигателями объемом 3,3 литра использовались армией до самой Победы.

Willys MB

В рамках ленд-лиза СССР также получал небольшие партии полноприводных машин Ford GPW и амфибий Ford GPA, разработанных на базе Виллиса.

Начиная с 1942 года наиболее распространенным транспортным средством среди командиров Красной Армии становится американский внедорожник Willys МВ.

Двигатель объемом 2,2 литра имел мощность 60 л.с. Машина оснащалась подключаемым полным приводом и дополнительной понижающей передачей.

Автомобили Willys во время войны справедливо считались лучшими в своем классе. Водители высоко оценили их динамичность, отличную проходимость, надежность и неприхотливость.

Studebaker US6

Красной Армии поставили около 114 тысяч Studebaker, ставших основой для легендарных «Катюш». Военные водители уважали их за надежность, динамику и хорошие тормоза.

Начиная с 1942 года Красная Армия получила большое количество грузовиков Studebaker US6. Эти автомобили были оборудованы 6-цилиндровым двигателем Hercules JXD объемом 5,2 л и мощностью 87 л.с., 5-ступенчатой трансмиссией и двухскоростной раздаточной коробкой.

По ленд-лизу чаще всего приходили полноприводные Studebaker с металлическим кузовом, но встречались и машины с лебедками, седельные тягачи, шасси для оружия и специальных кузовов, а еще версии с колесной формулой 6×4.

Dodge WC

Всего в Советский Союз поставили 20-25 тысяч разных модификаций Доджей.

Американские полноприводные Dodge WC производились с 1940 по 1945 годы. Выпускались разные версии: грузовики с тентом, фургончики, санитарные, пулеметные варианты и трехосные версии WC-62/WC-63 грузоподъемностью полторы тонны.

Машины оборудовали шестицилиндровыми двигателями мощностью от 79 до 99 л.с., 4-ступенчатой МКП и возможностью отключения переднего привода.

Наиболее распространенными в РККА были грузопассажирские Доджи WC51 и WC52 с лавками в кузове. За свою грузоподъемностью 750 кг у нас их прозвали «Додж три четверти». Также их часто использовали как артиллерийские тягачи.

Командирских Dodge WC56, предназначенных для перевозки высокопоставленных военных чинов в зоне боевых действий, в Красной Армии было немного.

ГАЗ-67

К 1945 году было произведено менее пяти тысяч экземпляров ГАЗ-67, однако на их базе создавались легкие бронированные автомобили ГАЗ-64Б.

В 1941 году начался выпуск отечественного аналога Виллиса – внедорожника ГАЗ-64.

Эта простая машина с 54-сильным мотором и подключаемым передним приводом обходилась без пониженной передачи, которую заменили тяговитой первой скоростью, которую рекомендовалось включать только с пушечным прицепом.

Военное положение осложняло освоение новых моделей заводом ГАЗ, поэтому до 1943 года было выпущено лишь 762 экземпляра ГАЗ-64. Затем автомобиль модернизировали, присвоив ему обозначение ГАЗ-67, а начиная с 1944 года – ГАЗ-67Б.

Шоферы, отмечая достоинства ГАЗ-67, дали машине прозвище «Иван Виллис». Однако завод, особенно после авианалета в августе 1943 года, не смог наладить крупносерийное производство этих машин.

Chevrolet G7100

Эти машины использовались как для перевозки солдат, так и для монтажа реактивных установок БМ-13.

Автомобиль из Америки обладал такой же грузоподъемностью в 1500 кг, как отечественная «полуторка», но отличался полным приводом и мощным 6-цилиндровым двигателем на 83 л.с.

Chevrolet отличались высокой проходимостью, надежностью и динамичностью. Часть машин поступала в СССР в виде комплектующих для сборки на отечественных предприятиях, включая Горьковский автозавод.

Советские бронеавтомобили – полная история героев огненных лет и участников Великой Победы, которой исполняется 80 лет.