10 автомобилей, которые помогли выстоять в Великой Отечественной войне
80 лет Великой Победе!
В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.
Наш очередной материал – про армейские грузовики, внедорожники и машины комсостава.
ГАЗ-ММ / ГАЗ-АА
ГАЗ-ММ. Перед войной наиболее распространенным автомобилем Советского Союза была машина, известная как «полуторка», способная перевозить полторы тонны.
Этот простой по своей конструкции грузовик был улучшенной версией Ford образца конца 1920-х годов. Комплектовался двигателем мощностью около 50 л.с. До 1938 года выпускался с мотором мощностью 40 л.с.
Во время войны выпускалась упрощенная версия «полуторки» с брезентовым верхом, без дверей и с одной фарой. В прифронтовой полосе для светомаскировки часто ездили вообще не включая фары.
За период с 1938 по 1946 годы было изготовлено более 400 тысяч таких машин.
ЗИС-5 / ЗИС-5В
Название «трехтонка» автомобиль получил еще до войны благодаря грузоподъемности в три тонны. Водители также ласково именовали ЗИС «Захаром Ивановичем» либо коротко – «Захар».
Надежный, простой в устройстве и легко ремонтируемый грузовик ЗИС с рядным шестицилиндровым 73-сильным двигателем объемом 5,6 литра и 4-ступенчатой коробкой передач производился с 1933 года.
Военные ЗИС-5В имели упрощенные крылья, кабину, обшитую деревянными рейками, уменьшенные фары или только одну фару.
ЗИС-6
Трехосная модификация «Захара» ЗИС-5, получившая обозначение ЗИС-6, производилась с 1933 по 1941 годы. Несмотря на прекращение выпуска, в первые годы войны такие машины активно применялись в Красной Армии. Именно на их шасси создавались первые «Катюши».
Оснащался ЗИС-6 таким же шестицилиндровым рядным двигателем 5,6 л и мощностью 73 л. с., как и ЗИС-5. Вместе с 4-ступенчатой КП использовался дополнительный 2-ступенчатый демультипликатор.
Всего было выпущено 21 239 единиц ЗИС-6. В период с 1940 по 1941 годы на базе трехосных шасси было создано 16 бронеавтомобилей БА-11.
ГАЗ-ААА
Производство трехосных грузовиков ГАЗ-ААА, созданных на базе «полуторки», велось с 1934 по 1944 годы. Машины имели грузоподъемность 2 тонны и снаряженную массу 2475 кг.
Они оснащались сначала 40-сильным, а позже, с 1938 года, 50-сильным четырехцилиндровым двигателем объемом 3,3 литра (аналогичным двигателю «полуторки»).
Кроме стандартной 4-ступенчатой коробки автомобиль оборудовали дополнительной понижающей передачей.
В период с 1938 по 1941 годы на базе трехосного шасси выпустили 3291 бронеавтомобиль БА-3, БА-6 и БА-10. С 1936 по 1943 годы небольшими партиями производились штабные автобусы ГАЗ 05-193.
ГАЗ-М1
До начала войны основным автомобилем комсостава Красной Армии являлся серийный легковой ГАЗ-М1 («Эмка»). Его выпуск начался в 1936 году.
Машины выпускались ограниченными сериями до 1943 года включительно. Благодаря инициативе водителей и взаимозаменяемости двигателей некоторые экземпляры «Эмки» с 50-сильными двигателями объемом 3,3 литра использовались армией до самой Победы.
Willys MB
Начиная с 1942 года наиболее распространенным транспортным средством среди командиров Красной Армии становится американский внедорожник Willys МВ.
Двигатель объемом 2,2 литра имел мощность 60 л.с. Машина оснащалась подключаемым полным приводом и дополнительной понижающей передачей.
Автомобили Willys во время войны справедливо считались лучшими в своем классе. Водители высоко оценили их динамичность, отличную проходимость, надежность и неприхотливость.
Studebaker US6
Начиная с 1942 года Красная Армия получила большое количество грузовиков Studebaker US6. Эти автомобили были оборудованы 6-цилиндровым двигателем Hercules JXD объемом 5,2 л и мощностью 87 л.с., 5-ступенчатой трансмиссией и двухскоростной раздаточной коробкой.
По ленд-лизу чаще всего приходили полноприводные Studebaker с металлическим кузовом, но встречались и машины с лебедками, седельные тягачи, шасси для оружия и специальных кузовов, а еще версии с колесной формулой 6×4.
Dodge WC
Американские полноприводные Dodge WC производились с 1940 по 1945 годы. Выпускались разные версии: грузовики с тентом, фургончики, санитарные, пулеметные варианты и трехосные версии WC-62/WC-63 грузоподъемностью полторы тонны.
Машины оборудовали шестицилиндровыми двигателями мощностью от 79 до 99 л.с., 4-ступенчатой МКП и возможностью отключения переднего привода.
Наиболее распространенными в РККА были грузопассажирские Доджи WC51 и WC52 с лавками в кузове. За свою грузоподъемностью 750 кг у нас их прозвали «Додж три четверти». Также их часто использовали как артиллерийские тягачи.
Командирских Dodge WC56, предназначенных для перевозки высокопоставленных военных чинов в зоне боевых действий, в Красной Армии было немного.
ГАЗ-67
В 1941 году начался выпуск отечественного аналога Виллиса – внедорожника ГАЗ-64.
Эта простая машина с 54-сильным мотором и подключаемым передним приводом обходилась без пониженной передачи, которую заменили тяговитой первой скоростью, которую рекомендовалось включать только с пушечным прицепом.
Военное положение осложняло освоение новых моделей заводом ГАЗ, поэтому до 1943 года было выпущено лишь 762 экземпляра ГАЗ-64. Затем автомобиль модернизировали, присвоив ему обозначение ГАЗ-67, а начиная с 1944 года – ГАЗ-67Б.
Шоферы, отмечая достоинства ГАЗ-67, дали машине прозвище «Иван Виллис». Однако завод, особенно после авианалета в августе 1943 года, не смог наладить крупносерийное производство этих машин.
Chevrolet G7100
Автомобиль из Америки обладал такой же грузоподъемностью в 1500 кг, как отечественная «полуторка», но отличался полным приводом и мощным 6-цилиндровым двигателем на 83 л.с.
Chevrolet отличались высокой проходимостью, надежностью и динамичностью. Часть машин поступала в СССР в виде комплектующих для сборки на отечественных предприятиях, включая Горьковский автозавод.
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