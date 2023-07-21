Битва боевых машин: Т-90М «Прорыв» против Challenger 2
Военные эксперты сравнили два танка, которые вполне могут встретиться на поле боя. Перебирая характеристики боевых машин и факты из их биографии, они предположили, кто выйдет из сражения победителем, а кто останется на поле навсегда.
Это российский танк Т-90М «Прорыв» и танк британского производства Challenger 2. Оба эти танка в данный момент находятся в зоне СВО, и будет интересно узнать, кого из них лучше подготовили для войны.
Пушки
У российского танка мощная гладкоствольная 125-мм пушка, которая может стрелять всеми типами боеприпасов, а также ПТУР – противотанковыми управляемыми ракетами.
Английский танк имеет нарезную пушку калибра 120 мм (из-за нарезного ствола из нее нельзя стрелять ПТУРами, поэтому ее считают устаревшей). Но благодаря именно нарезному стволу пушка Челленджера стреляет на 8000 м.
Только стрельба на такое расстояние бессмысленна. Это все равно, что просто взять и выбросить снаряд за борт – прицельная дальность стрельбы составляет всего 3000 м. У «Прорыва» прицельная дальность зависит от типа снаряда: бронебойные, кумулятивные и подкалиберные метко бьют на дистанциях до 4000 м, управляемые ракетные боеприпасы – до 5000 м, осколочно-фугасные боеприпасы по баллистической траектории – до 10 000 м.
То есть, если танки будут ехать навстречу друг другу со скоростями, скажем, 20 км/ч, то у «Прорыва» будет минимум полторы минуты (от момента дистанции в 4 км до момента дистанции в 3 км), чтобы уничтожить Челленджера. А «Прорыв» делает 6-8 выстрелов в минуту.
Броня
Challenger 2 имеет отличную броню. Она, конечно, делает машину тяжелой – 70 тонн. Можно установить и дополнительную броню, которая весит дополнительные 10 тонн. Кажется, такого монстра невозможно завалить.
Но в 2003 году в Ираке его уничтожили из обычного РПГ (ручной противотанковый гранатомет). То есть у танка есть ахиллесова пята. Это нижняя часть лобовой брони, где толщина стали минимальна. Но британцы уверены, что это не является уязвимостью, так как попасть в эту зону очень и очень сложно. Оказалось – нет. Не прикрыт особо броней и место механика-водителя.
Российский «Прорыв» помимо «обычной брони» имеет комплект динамической и активной защиты «Реликт» и «Афганит» соответственно. Ни один «Прорыв» еще не был подбит. Хотя украинские пропагандисты сляпали очень сомнительный фейк поражения «Прорыва».
Прицел
Обе машины имеют сопоставимые системы управления огнем – интеллектуальные. Но в случае неисправности системы экипаж Т-90М может перейти в «ручной режим», а британскому экипажу придется убегать зиг-загами – стрелять в ответ они не смогут.
Двигатели
Чтобы сэкономить, британцы установили на свой танк двигатель Перкинс 12V (1200 л.с.) – ему очень тяжело таскать 70-80-тонную машину. Позже мотор заменили на немецкий МТ-883 (1500 л.с. – 18,75 л.с. на 1 тонну). Но все равно максимальная скорость составляет 60 км/ч, а по пересеченной местности – 40 км/ч.
Двигатель «Прорыва» имеет 1390 л.с., а его масса составляет всего 48 тонн – 29 л.с. на 1 тонну. Итог – 70 км/ч по дорогам и 45 км/ч вне дорог. Незначительное, но преимущество.
Проходимость
При массе 70-80 тонн сравнивать проходимость Челленджера с проходимостью 48-тонного «Прорыва» не приходится. Российский танк меньше давит на грунт и у него меньше шансов застрять. К тому же, он очень маневренный.
Челленджер, наоборот, застревать очень любит. За Challenger 2 должны, в обязательном порядке, следовать обслуга, как эвакуационная, так и другая техника. В отличие от наших танков, одним Челленджером другой не вытащить.
Забавно, но из-за массы британского танка и ее разрушающем воздействии на подвеску и ресурс двигателя, машины эти нередко доставляли к полю боя на специальных танковозах.
Как видите, эксперты Telegram-канала «Военная Техника Мира» не смогли найти у Challenger 2 ни одного преимущества перед российским танком Т-90М «Прорыв». И присудили победу нашему танку.
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Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»
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