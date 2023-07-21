Битва боевых машин: Т-90М «Прорыв» против Challenger 2

И несколько фактов использования в боях этих грозных танков, которые вас позабавят.

Военные эксперты сравнили два танка, которые вполне могут встретиться на поле боя. Перебирая характеристики боевых машин и факты из их биографии, они предположили, кто выйдет из сражения победителем, а кто останется на поле навсегда.

Это российский танк Т-90М «Прорыв» и танк британского производства Challenger 2. Оба эти танка в данный момент находятся в зоне СВО, и будет интересно узнать, кого из них лучше подготовили для войны.

Пушки

У российского танка мощная гладкоствольная 125-мм пушка, которая может стрелять всеми типами боеприпасов, а также ПТУР – противотанковыми управляемыми ракетами.

Т-90М «Прорыв»

Английский танк имеет нарезную пушку калибра 120 мм (из-за нарезного ствола из нее нельзя стрелять ПТУРами, поэтому ее считают устаревшей). Но благодаря именно нарезному стволу пушка Челленджера стреляет на 8000 м.

Challenger 2

Только стрельба на такое расстояние бессмысленна. Это все равно, что просто взять и выбросить снаряд за борт – прицельная дальность стрельбы составляет всего 3000 м. У «Прорыва» прицельная дальность зависит от типа снаряда: бронебойные, кумулятивные и подкалиберные метко бьют на дистанциях до 4000 м, управляемые ракетные боеприпасы – до 5000 м, осколочно-фугасные боеприпасы по баллистической траектории – до 10 000 м.

То есть, если танки будут ехать навстречу друг другу со скоростями, скажем, 20 км/ч, то у «Прорыва» будет минимум полторы минуты (от момента дистанции в 4 км до момента дистанции в 3 км), чтобы уничтожить Челленджера. А «Прорыв» делает 6-8 выстрелов в минуту.

Броня

Challenger 2 имеет отличную броню. Она, конечно, делает машину тяжелой – 70 тонн. Можно установить и дополнительную броню, которая весит дополнительные 10 тонн. Кажется, такого монстра невозможно завалить.

Но в 2003 году в Ираке его уничтожили из обычного РПГ (ручной противотанковый гранатомет). То есть у танка есть ахиллесова пята. Это нижняя часть лобовой брони, где толщина стали минимальна. Но британцы уверены, что это не является уязвимостью, так как попасть в эту зону очень и очень сложно. Оказалось – нет. Не прикрыт особо броней и место механика-водителя.

Российский «Прорыв» помимо «обычной брони» имеет комплект динамической и активной защиты «Реликт» и «Афганит» соответственно. Ни один «Прорыв» еще не был подбит. Хотя украинские пропагандисты сляпали очень сомнительный фейк поражения «Прорыва».

Прицел

Обе машины имеют сопоставимые системы управления огнем – интеллектуальные. Но в случае неисправности системы экипаж Т-90М может перейти в «ручной режим», а британскому экипажу придется убегать зиг-загами – стрелять в ответ они не смогут.

Двигатели

Чтобы сэкономить, британцы установили на свой танк двигатель Перкинс 12V (1200 л.с.) – ему очень тяжело таскать 70-80-тонную машину. Позже мотор заменили на немецкий МТ-883 (1500 л.с. – 18,75 л.с. на 1 тонну). Но все равно максимальная скорость составляет 60 км/ч, а по пересеченной местности – 40 км/ч.

Двигатель «Прорыва» имеет 1390 л.с., а его масса составляет всего 48 тонн – 29 л.с. на 1 тонну. Итог – 70 км/ч по дорогам и 45 км/ч вне дорог. Незначительное, но преимущество.

Проходимость

При массе 70-80 тонн сравнивать проходимость Челленджера с проходимостью 48-тонного «Прорыва» не приходится. Российский танк меньше давит на грунт и у него меньше шансов застрять. К тому же, он очень маневренный.

Челленджер, наоборот, застревать очень любит. За Challenger 2 должны, в обязательном порядке, следовать обслуга, как эвакуационная, так и другая техника. В отличие от наших танков, одним Челленджером другой не вытащить.

Забавно, но из-за массы британского танка и ее разрушающем воздействии на подвеску и ресурс двигателя, машины эти нередко доставляли к полю боя на специальных танковозах.

Как видите, эксперты Telegram-канала «Военная Техника Мира» не смогли найти у Challenger 2 ни одного преимущества перед российским танком Т-90М «Прорыв». И присудили победу нашему танку.

Боевую Ниву сделали в Тольятти – ее можно оснастить даже противотанковым комплексом.

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Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»