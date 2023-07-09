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Боевую Ниву сделали в Тольятти

Ее можно оснастить даже противотанковым комплексом.

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Армейский автомобиль, который получил название Нива Арта, разработало тольяттинское тюнинг-ателье F-Design.

Теперь внедорожник пройдет все необходимые испытания, по результатам которых будет решаться вопрос о поставках Арты в Вооруженные силы России.

Как видно по фотографиям, Арта сделана на базе трехдверной Lada Niva Legend. Но у нее нет классических дверей. Вместо них установлены двери в виде трубчатого каркаса.

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В салоне убрали все ненужное, включая пластик приборной панели и центрального тоннеля.

Внедорожнику увеличили дорожный просвет и усилили подвеску. Кроме того, были увеличены колесные арки, что позволило установить колеса большего диаметра.

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Сзади, вместо сидений пассажиров, появилась площадка для установки вооружения. Здесь можно разместить пулемет или даже противотанковый комплекс.

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Армейский внедорожник оснащен 115-сильным атмосферным двигателем объемом 2 литра.

Разработчики предусмотрели и ремонтопригодность автомобиля в полевых условиях. У машины минимум электроники и упрощенная система управления. Многие компоненты можно взять для ремонта у других машин. Например, колеса, которые в боевых условиях часто приходят в негодность, можно взять как у обычной Нивы, сак и у ГАЗели или УАЗа.

Фото: RCI Newsв ВКонтакте

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+9