Боевую Ниву сделали в Тольятти

Ее можно оснастить даже противотанковым комплексом.

Армейский автомобиль, который получил название Нива Арта, разработало тольяттинское тюнинг-ателье F-Design.

Теперь внедорожник пройдет все необходимые испытания, по результатам которых будет решаться вопрос о поставках Арты в Вооруженные силы России.

Как видно по фотографиям, Арта сделана на базе трехдверной Lada Niva Legend. Но у нее нет классических дверей. Вместо них установлены двери в виде трубчатого каркаса.

В салоне убрали все ненужное, включая пластик приборной панели и центрального тоннеля.

Внедорожнику увеличили дорожный просвет и усилили подвеску. Кроме того, были увеличены колесные арки, что позволило установить колеса большего диаметра.

Сзади, вместо сидений пассажиров, появилась площадка для установки вооружения. Здесь можно разместить пулемет или даже противотанковый комплекс.

Армейский внедорожник оснащен 115-сильным атмосферным двигателем объемом 2 литра.

Разработчики предусмотрели и ремонтопригодность автомобиля в полевых условиях. У машины минимум электроники и упрощенная система управления. Многие компоненты можно взять для ремонта у других машин. Например, колеса, которые в боевых условиях часто приходят в негодность, можно взять как у обычной Нивы, сак и у ГАЗели или УАЗа.

Фото: RCI Newsв ВКонтакте