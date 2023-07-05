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В зоне СВО начал работать «Бесогон»

Он оборудован очень интересной пушкой – мощной и скорострельной.

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Появилась очень интересная и необычная модификации тягача МТ-ЛБ (военные прозвали его «Мотолыгой»). Более того, новая версия уже находится в зоне СВО и принимает участие в военных действиях.

Технику оснастили авиационной установкой УБ-32 и назвали «Бесогоном». Ниже вы найдете ссылку на видео его работы, и наверняка согласитесь с актуальностью названия для новой модификации.

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Блок УБ-32 – это вертолетная пушка, которая устанавливается также и на самолеты. Например, на штурмовики Су-25.

Арсенал пушки состоит из 30 неуправляемых авиационных ракет С-5. Их калибр составляет 57 мм, а длина – 882 мм. Масса ракеты достигает 3,86 кг, и при этом она несет заряд весом 815 граммов. Дальность полета ракет С-5 – до 1800 метров.

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Также «Мотолыгу» оснащают мощными корабельными зенитными установками 2М-3М, пусковыми установками МС-227 комплекса А-22 «Огонь».

Увидеть, каков «Бесогон» в действии, вы можете в Telegram-канале «Кортадор».

Фото: Telegram-канал «Кортадор»

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За РулемКирилл Панов
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