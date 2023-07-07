Как сказал лидер Китая Си Цзиньпин, Россия одна побеждает множество стран.

Сколько бы техники и вооружений не поставляли страны мира Украине, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российской армии. И киевские генералы «начинают тянуть время».

Об этом рассказал экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, киевскому режиму помогают 58 стран, отправляя Киеву вооружение, бронетехнику и обмундирование.

Зеленский требует все больше и больше вооружения, потому что якобы не хватает. На самом деле он не видит положительного для ВСУ результата. 58 стран помогают Киеву бронетехникой, вооружением, обмундированием. Но украинская армия, которую готовили восемь лет, не может уже месяц прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил, ту, где минные поля, надолбы, где первая линия окопов», – рассказал NEWS . ru Франц Клинцевич.

Как объяснил экс-сенатор, от «полосы обеспечения» до рубежа обороны первого эшелона еще вглубь около 20 км, но «ВСУ оказались беспомощны добраться до них».

Внутрь не полезу! Чем плох французский танк AMX-10RC? Бойцы ВСУ бросили уже не один такой колесный танк. А российские военные не берут эти затрофеенные машины на вооружение.

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Фото: Christine Roy / Unsplash