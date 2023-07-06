Новая версия броневика «Выстрел» прибыла в зону СВО

Бронемобиль оборудован новейшим боевым модулем «Спица».

Бронированные военные автомобили «Выстрел» (К-43269) уже давно выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Но эта новая версия, похоже, появилась на полях сражений недавно.

Основное вооружение новинки – скорострельная 30-мм автоматическая пушка 2А42, пробивающая броню любой легкой техники, поставляемой Украине странами НАТО. Это и американские БТР М113 и Stryker, французские VAB, германские Marder1A3 и шведские CV9040, финские Sisu XA-185 и так далее.

Она способна уничтожать даже танки. Например, отправленные Францией на убой колесные танки АМХ-10RC. Чего тогда говорить о боевых машинах пехоты, таких как Bradley M2A2 ODS или CV9040.

Также боевой модуль имеет 7,62-мм пулемет ПКТ и АГС-30 (30-мм автоматический станковый гранатомет). Есть прицел с тепловизором и лазерным дальномером.

Бронемобиль «Выстрел» сделан на шасси КамАЗа и оснащается 240-сильным двигателем, благодаря которому может развивать скорость до 100 км/ч и отлично чувствует себя на бездорожье.

Экипаж боевой машины составляет два человека, а в десантном отделении могут перевозиться до восьми бойцов в полном снаряжении.