#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая версия броневика «Выстрел» прибыла в зону СВОНовая версия броневика «Выстрел» прибыла в зону СВО
Бронемобиль оборудован новейшим боевым модулем...
«Уклонисты» не смогут обменять права и зарегистрировать автомобиль«Уклонисты» не смогут обменять права и зарегистрировать автомобиль
Получить права в первый раз они тоже не смогут,...
Новый Hyundai Tucson: представлена модель 2024 годаНовый Hyundai Tucson: представлена модель 2024 года
Hyundai Motor America опубликовала список новых...

Новая версия броневика «Выстрел» прибыла в зону СВО

Бронемобиль оборудован новейшим боевым модулем «Спица».

За РулемВ зоне СВО начал работать «Бесогон»

Бронированные военные автомобили «Выстрел» (К-43269) уже давно выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Но эта новая версия, похоже, появилась на полях сражений недавно.

Основное вооружение новинки – скорострельная 30-мм автоматическая пушка 2А42, пробивающая броню любой легкой техники, поставляемой Украине странами НАТО. Это и американские БТР М113 и Stryker, французские VAB, германские Marder1A3 и шведские CV9040, финские Sisu XA-185 и так далее.

За Рулем

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Она способна уничтожать даже танки. Например, отправленные Францией на убой колесные танки АМХ-10RC. Чего тогда говорить о боевых машинах пехоты, таких как Bradley M2A2 ODS или CV9040.

За Рулем

Также боевой модуль имеет 7,62-мм пулемет ПКТ и АГС-30 (30-мм автоматический станковый гранатомет). Есть прицел с тепловизором и лазерным дальномером.

За РулемБТР-82А получил новую версию

Бронемобиль «Выстрел» сделан на шасси КамАЗа и оснащается 240-сильным двигателем, благодаря которому может развивать скорость до 100 км/ч и отлично чувствует себя на бездорожье.

Экипаж боевой машины составляет два человека, а в десантном отделении могут перевозиться до восьми бойцов в полном снаряжении.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0