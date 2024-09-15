Экраны и решетки — вот как работает дополнительная броня
Принципиально иной уровень бронирования боевых машин типа БТР и БМП можно получить при проектировании техники нового поколения. Требуемые защитные свойства, по сути, закладываются на этапе разработки корпуса.
Например, перспективный К-17 Бумеранг рассчитан на применение комплекса защиты верхней полусферы, оснащение композитными бронепанелями на основе керамики, использование средств снижения заметности и т.д.
А что делать с легионом уже имеющихся БТРов, БМП-3 и БМД-4М, стойкость которых в современных условиях оставляет желать лучшего?
Дополнительные бронекомплекты
Самый оперативный способ усиления брони без серьезных изменений исходных конструкций – монтировать дополнительную защиту. При кажущейся простоте этот метод полон граничных условий.
Массу боевой машины нельзя разгонять до бесконечности, чтобы не потерять подвижность, сохранить плавучесть и авиатранспортабельность, не перегрузить ходовую часть. Неизбежное увеличение габаритов должно учитывать размеры грузовых отсеков военно-транспортной авиации.
Применение динамической защиты, подобной танковой, далеко не всегда возможно в альянсе с тонкими бронелистами корпусов. Да и периодическое размещение десантников не только внутри, но и на наружных поверхностях боевых машин несовместимо с детонацией блоков динамической защиты. Выход один – установка дополнительных экранов разных типов. Причем не кустарных.
Все усиление должно быть спроектировано специалистами и испытано. Мало того, его целесообразно поставлять в виде высококачественных заводских комплектов, которые можно по мере надобности монтировать и демонтировать уже в войсковых частях на доработанную под их установку бронетехнику.
Вариант для бронетранспортера
Наиболее проблемной на сегодня является достаточно массовая боевая машина БТР-82А с корпусом из тонкой стальной брони. Он защищен лучше предшественников, но по-прежнему уязвим не только снарядами, но и пулями большого калибра, а также кумулятивными боеприпасами ручных гранатометов.
Устранить недостатки призваны дополнительные бронелисты и противокумулятивные решетки.
К корпусу бронетранспортера приваривают крепежные элементы, а уже к ним через воздушный промежуток болтовыми соединениями крепят стальные экраны. Такой разнесенный вариант защиты позволяет противостоять бронебойно-зажигательным пулям Б-32 калибра 7,62 и 12,7 мм.
К дополнительным бронелистам, снова через воздушный промежуток, крепят решетки.
Их задача – борьба с кумулятивными боеприпасами. Решетки не панацея, но существенно снижают вероятность поражения гранатами, выпущенными из РПГ. Защитный комплекс из экранов и решеток монтируют в лобовой части, на корме, по бортам и на башне бронетранспортера.
Сталь плюс алюминий
Аналогичный принцип заложен и в заводские комплекты дополнительной защиты для БМД-4М и БМП-3М. Разница лишь в том, что у этих боевых машин корпуса из алюминиевой брони с исходно лучшей, чем у бронетранспортера, стойкостью. Особенно в лобовой проекции.
Для усиления здесь тоже применяют экраны разных типов. Особое внимание у БМП и БМД уделено бортам, противокумулятивной и противодроновой защите. Помимо бронелистов и металлических решеток используют противокумулятивные сетки и противодроновые решетки защиты верхней части башни.
Точные данные засекречены, но в случае с БМП-3М и БМД-4М речь идет минимум о стойкости бортов к пулям БС калибром 12,7 мм и Б-32 калибром 14,5 мм.
Как защищает броня, в том числе и разнесенная, интуитивно понятно. Что касается противокумулятивных решеток и сеток, то принцип их работы одинаков. У попавшей в ячейку гранаты сминается корпус и рвет электроцепь взрывателя, либо снижается пробивная способность кумулятивной струи из-за срабатывания на большой дистанции от корпуса боевой машины.
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