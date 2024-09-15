Экраны и решетки — вот как работает дополнительная броня

«За рулем» рассказал о методах усиления защиты легкобронированной техники

Принципиально иной уровень бронирования боевых машин типа БТР и БМП можно получить при проектировании техники нового поколения. Требуемые защитные свойства, по сути, закладываются на этапе разработки корпуса.

Например, перспективный К-17 Бумеранг рассчитан на применение комплекса защиты верхней полусферы, оснащение композитными бронепанелями на основе керамики, использование средств снижения заметности и т.д.

В перспективный колесный К-17 Бумеранг исходно заложена усиленная защита и возможность применения навесных модулей защиты.

А что делать с легионом уже имеющихся БТРов, БМП-3 и БМД-4М, стойкость которых в современных условиях оставляет желать лучшего?

Дополнительные бронекомплекты

Самый оперативный способ усиления брони без серьезных изменений исходных конструкций – монтировать дополнительную защиту. При кажущейся простоте этот метод полон граничных условий.

Массу боевой машины нельзя разгонять до бесконечности, чтобы не потерять подвижность, сохранить плавучесть и авиатранспортабельность, не перегрузить ходовую часть. Неизбежное увеличение габаритов должно учитывать размеры грузовых отсеков военно-транспортной авиации.

Применение динамической защиты, подобной танковой, далеко не всегда возможно в альянсе с тонкими бронелистами корпусов. Да и периодическое размещение десантников не только внутри, но и на наружных поверхностях боевых машин несовместимо с детонацией блоков динамической защиты. Выход один – установка дополнительных экранов разных типов. Причем не кустарных.

БМД-4М. Можно рассмотреть способ установки дополнительной защиты. К бронекорпусу приварены площадки. А уже к ним на болтах крепится весь «бутерброд» экранов и решеток.

Все усиление должно быть спроектировано специалистами и испытано. Мало того, его целесообразно поставлять в виде высококачественных заводских комплектов, которые можно по мере надобности монтировать и демонтировать уже в войсковых частях на доработанную под их установку бронетехнику.

Вариант для бронетранспортера

Наиболее проблемной на сегодня является достаточно массовая боевая машина БТР-82А с корпусом из тонкой стальной брони. Он защищен лучше предшественников, но по-прежнему уязвим не только снарядами, но и пулями большого калибра, а также кумулятивными боеприпасами ручных гранатометов.

Устранить недостатки призваны дополнительные бронелисты и противокумулятивные решетки.

Стальной бронекорпус БТР-82А потребовал усиления защиты «по кругу». Хорошо видны листы, прикрывающие смотровые люки.

К корпусу бронетранспортера приваривают крепежные элементы, а уже к ним через воздушный промежуток болтовыми соединениями крепят стальные экраны. Такой разнесенный вариант защиты позволяет противостоять бронебойно-зажигательным пулям Б-32 калибра 7,62 и 12,7 мм.

К дополнительным бронелистам, снова через воздушный промежуток, крепят решетки.

Экраны и решетки прикрывают весь борт бронетранспортера, включая дверь для высадки десанта.

Их задача – борьба с кумулятивными боеприпасами. Решетки не панацея, но существенно снижают вероятность поражения гранатами, выпущенными из РПГ. Защитный комплекс из экранов и решеток монтируют в лобовой части, на корме, по бортам и на башне бронетранспортера.

БТР-82А. Усилена защита моторно-трансмиссионного отделения. Масса машины с комплектом экранов перевалила за 17 тонн.

Сталь плюс алюминий

Аналогичный принцип заложен и в заводские комплекты дополнительной защиты для БМД-4М и БМП-3М. Разница лишь в том, что у этих боевых машин корпуса из алюминиевой брони с исходно лучшей, чем у бронетранспортера, стойкостью. Особенно в лобовой проекции.

БМП-3М обладает достаточно мощной защитой в лобовой проекции. Здесь достаточно противокумулятивных решеток. Куда большего усиления потребовали борта и крыша.

Для усиления здесь тоже применяют экраны разных типов. Особое внимание у БМП и БМД уделено бортам, противокумулятивной и противодроновой защите. Помимо бронелистов и металлических решеток используют противокумулятивные сетки и противодроновые решетки защиты верхней части башни.

БМД-4М усилен со всех сторон. В комплекте экраны, решетки, сетки, «мангал».

Точные данные засекречены, но в случае с БМП-3М и БМД-4М речь идет минимум о стойкости бортов к пулям БС калибром 12,7 мм и Б-32 калибром 14,5 мм.

Как защищает броня, в том числе и разнесенная, интуитивно понятно. Что касается противокумулятивных решеток и сеток, то принцип их работы одинаков. У попавшей в ячейку гранаты сминается корпус и рвет электроцепь взрывателя, либо снижается пробивная способность кумулятивной струи из-за срабатывания на большой дистанции от корпуса боевой машины.

«За рулем» сравнил боевые машины пехоты России, США, Германии и Швеции.