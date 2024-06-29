Атака под прикрытием брони – схватка БМП России и НАТО

«За рулем» сравнил боевые машины пехоты России, США, Германии и Швеции

БМП (боевые машины пехоты) созданы для транспортировки и огневой поддержки пехоты. По назначению близки к бронетранспортерам, но, как правило, на гусеничном ходу и имеют более мощную защиту и вооружение.

Боевые действия с участием БМП показали, насколько трудно найти правильный баланс всех качеств этого класса машин: подвижности, вместительности, стойкости брони, эффективности вооружения.

Посмотрим, как справились с задачей страны, поставляющие технику в зону СВО.

Полутанк

Американская М2А2 Bradley – модификация создана в 1988 году на базе машины начала 1980-х.

Компоновка классическая для большинства БМП: место механика-водителя слева и смещенное к правому борту моторно-трансмиссионное отделение в передней части корпуса, боевое – в середине, десантное – сзади.

Высадка бойцов происходит через откидную аппарель с гидравлическим приводом или вмонтированную в нее дверь.

Вооружение: автоматическая пушка Bushmaster калибром 25 мм и скорострельностью до 500 выстрелов в минуту, 7,62-мм пулемет, противотанковые управляемые ракеты TOW-2, амбразуры для штатного оружия десанта.

М2А2 Bradley вооружена скорострельной 25 мм пушкой и пулеметом. Справа на башне размещается пусковая установка противотанковых ракет TOW-2.

В системе управления огнем – прицел с тепловизионным каналом и лазерный дальномер. Вести стрельбу может как наводчик, так и командир.

Недостатки: на сегодняшний день калибр орудия уже не оптимальный, противотанковый комплекс неспособен вести огонь на ходу, а перезаряжание ракет – ручное, через люк десантного отделения.

Кроме того, усиление защиты М2А2 привело к перекрытию амбразур для оружия десанта бортовыми экранами.

М2А2 Bradley. На лобовой части корпуса, бортах и башне видны элементы крепления дополнительных элементов защиты.

О бронировании. Корпус Bradley М2А2 – алюминиевый, с усилением стальными листами и блоками динамической защиты. Он может противостоять 30-мм снарядам российских БМП со всех сторон (ранние версии Bradley выдерживали 25-мм снаряд в лоб и 14,5-мм пули в борт).

Модернизация бронирования сопровождалась значительным ростом массы боевой машины, что привело к снижению скорости и запаса хода, а также увеличило удельное давление на грунт. Кроме того, ставший «почти танком» М2А2 потерял плавучесть.

С перевернутой зениткой

Шведская БМП CV-9040 – относительно свежая разработка, принятая на вооружение в 1994 году. Компоновка такая же, как у Bradley.

Единственное оригинальное решение – монтаж системы охлаждения в задней части правого бокового спонсона (выступа на борту). Это сделано для того, чтобы десантно-грузовой отсек был правильной прямоугольной формы.

И еще: CV-9040 заметно ниже американской БМП за счет специфической посадки десанта полулежа и уменьшенной благодаря этому высоте корпуса.

Шведская БМП CV-9040 в качестве пушки использует зенитное орудие. Машина тяжелая, возможность плава отсутствует.

Вооружение: 7,62-мм пулемет и пушка в обитаемой башне. Об орудии стоит сказать особо. Это стабилизированная автоматическая пушка L70 калибром 40 мм, которая представляет собой модернизированный вариант буксируемой зенитки Bofors образца 1951 года. Исходно магазины со снарядами заряжали в зенитку сверху. Но для использования в башне БМП орудие пришлось перевернуть! Теперь оно заряжается снизу, но по-прежнему ведет огонь как зенитка: одиночными выстрелами или сериями по 4 или 8 выстрелов.

Номенклатура относительно мощных для БМП снарядов достаточно широка. Система управления огнем универсальная, с возможностью работы по воздушным и наземным целям. В ее составе есть электронно-оптический прицел с тепловизионным каналом, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели.

Стальной бронированный корпус с комплектом броневых и композитных экранов обеспечивает защиту от 30-мм снарядов в лоб и пуль калибром 14,5 мм в борт.

Несмотря на мощное бронирование, эта CV-9040 была поражена из отечественного ручного гранатомета РПГ-7.

В целом CV-9040 – неплохая машина, превосходящая по ряду показателей американскую Bradley и немецкую Marder. К минусам шведской БМП можно отнести отсутствие ракетного вооружения, недостаточную противоминную защиту, снижение подвижности при полном комплекте дополнительного бронирования и оригинальное боепитание пушки, снижающее ее скорострельность.

Потяжелевшая куница

Немецкая БМП Marder-1А3 (переводится как «куница») принята на вооружение в 1989 году и является модернизированным вариантом машины образца 1970 года.

Компоновка все та же: впереди сидит механик-водитель и находится моторно-трансмиссионное отделение, посередине – вооружение, в корме – места для бойцов. Вход/выход десанта производится через откидную дверь-аппарель с гидравлическим приводом и четыре люка в крыше.

Marder-1А3 – достаточно высокая боевая машина пехоты, а вместе с полным комплектом защиты – еще и тяжелая.

Вооружение: 20-мм автоматическая пушка Rheinmetall, 7,62-мм пулемет MG-3, пусковая установка противотанковых управляемых ракет MILAN, смонтированная на правой стороне башни.

Исходно Marder – первая западная БМП, созданная в противовес советским боевым машинам пехоты. Но в отличие от наших БМП, она никогда не была плавающей.

Модификация 1А3 унаследовала от предшественницы двигатель и вооружение, поменялась же защищенность экипажа и десанта, была модернизирована подвеска.

Главный калибр Marder – автоматическая 20-мм пушка Rheinmetall. По современным меркам данное орудие устарело.

Стальной бронекорпус дополнен комплектом разнесенных броневых экранов и способен противостоять подкалиберным 30-мм снарядам пушки 2А42 советской БМП-2 в лоб и пулям крупнокалиберного пулемета 14,5 мм в борт. Усилена и защита крыши.

Расплата за мощное бронирование – отсутствие амбразур для ведения огня вооружением десантников и, конечно, возросшая масса БМП. С полным комплектом брони она составляет 33,5 тонны, что при наличии прежней силовой установки привело к снижению динамики и подвижности.

Увеличилось и удельное давление на грунт. Еще недостатки: устаревшее ракетное и пушечное вооружение, число десантников уменьшилось с 7 до 6.

Высадка десанта из Marder-1А3 происходит через откидную аппарель в корме.

Арсенал на гусеницах

Российская БМП-3М образца 2015 года создана на базе БМП-3, разработанной в 1987 году. Она призвана заменить боевые машины пехоты первого и второго поколений.

У «трешки» нетрадиционная для БМП танковая компоновка: в передней части корпуса сидит механик-водитель и два десантника. В середине расположен боевой модуль, наводчик и командир экипажа. За ними – еще пять десантников. Двигатель находится в корме. Десантирование происходит над моторным отсеком при открытых дверях на корме и в верхней части корпуса. Это стало возможным благодаря плоскому (практически оппозитному) барнаульскому дизелю УТД.

В результате отхода от традиционной компоновки разработчики БМП получили выгодную развесовку машины, простор в передней части корпуса и, главное, много места для размещения вооружения.

БМП-3М – спаренные пушки соединены подвижной муфтой. 2А70 калибром 100 мм способно стрелять снарядами и ракетами. Скорострельная 2А72 калибром 30 мм с автоматикой, основанной на энергии отката ствола, загазовывает боевой отсек меньше, чем 2А42, которым оснащали БМП-2.

В башне смонтирован пулемет 7,62 мм, 30-мм автоматическая скорострельная пушка 2А72 и спаренная с ней 100-мм пушка-пусковая установка 2А70. Такой главный калибр применен на БМП впервые.

Орудие оборудовано автоматом заряжания и способно стрелять осколочно-фугасными снарядами с частотой 8-10 выстрелов в минуту, а также противотанковыми управляемыми ракетами (то есть ПТУР не вынесены на пусковую установку за броню, а стартуют по стволу главного калибра).

Но и это не все, у БМП-3М есть еще два 7,62-мм курсовых пулемета, которыми управляют десантники. Если же они ведут бой вне БМП, пулеметами командует механик-водитель с помощью кнопок на штурвале управления.

Система управления огнем неоднократно совершенствовалась. Наиболее распространенный сейчас вариант – дневной/ночной прицел наводчика с тепловизионным каналом, автоматом сопровождения цели, дальномером.

Высадка десанта из БМП-3М происходит над двигателем при открытых дверях в корме и верхней части корпуса.

Современный прибор наблюдения есть и у командира. Бронированный алюминиевый корпус со стальными экранами способен выдержать воздействие 30-мм снарядов в лоб и пуль калибра 12,7 мм в борт.

Возможно оснащение машины модулями динамической защиты и противокумулятивными решетками. При массе БМП-3М почти 23 тонны машина сохранила плавучесть. С помощью водометных движетелей она способна передвигаться по воде со скоростью 10 км/ч.

Низкий силуэт, мощное вооружение, высокая удельная мощность, подвижность, проходимость выгодно отличают БМП-3М от западных боевых машин пехоты. Эти плюсы позволяют мириться с врожденным недостатком в виде высадки десанта через моторный отсек.

Главное, у «трешки» высокий модернизационный потенциал, позволяющий достаточно оперативно совершенствовать защиту и вооружение машины.

Характеристики боевых машин пехоты

Модель / страна М2А2 Bradley / США БМП-3М / Россия CV-9040 А / Швеция Marder-1А3 / Германия ОБЩИЕ ДАННЫЕ Размеры, мм: длина / ширина / высота 6550 / 3280 / 2970 6715 / 3300 / 2450 6550 / 3170 / 2770 6880 / 3380 / 3090 Число мест: экипаж + десант 3+6 (7) 3+7 3+7 (8) 3+6 Масса, кг 30 500 18 700 – 22 700 23 000 – 33 500 33 500 Максимальная скорость по шоссе, км/ч 61 70 70 65 Запас хода по шоссе, км 400 600 600 520 ДВИГАТЕЛЬ Модель дизельный Cummins VTA-903T дизельный УТД-29М / УТД-32 дизельный DS-14 (SAAB-Scania) дизельный MTU MB-833 Мощность, л.с. 600 500 / 660 550 600 БРОНИРОВАНИЕ Защита алюминиевая многослойная броня + противоосколочный подбой внутри алюминиевая броня + стальные экраны стальная броня + комплект дополнительных экранов стальная броня + комплект стальных экранов ВООРУЖЕНИЕ тип/калибр, мм пушка М242 Bushmaster / 25, пулемет М240С / 7,62, ПТУР ТOW-2 орудие-пусковая установка 2А70 / 100, автоматическая пушка 2А72 / 30, пулемет ПКТМ / 7,62 × 3 (один в башне + два курсовых) пушка Bofors L70 / 40, пулемет KSP M39 / 7,62 пушка RH-202 / 20, пулемет MG-3 / 7,62, ПТУР MILAN 2T Боекомплект, шт 900 снарядов, 2200 патронов, 7 ракет 40 выстрелов + 8 ПТУР, 500 снарядов, 3 × 2000 патронов 234 снаряда, 2000 патронов 1250 снарядов, 2000 патронов, 4 ракеты

А здесь вы увидите битву российского и украинских танков.