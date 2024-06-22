Огонь, лязг и скрежет – битва российского и украинских танков
Танки, о которых пойдет речь, объединяет общее происхождение. Все они – потомки боевых машин, разработанных в СССР. Но военно-техническим наследием Советского Союза Россия и Украина распорядились по-разному.
Когда мешает «чемодан»
Танк Т-64 был спроектирован и производился в Харькове. Значительный запас таких машин у украинской армии потребовал их модернизации под современные боевые задачи.
Из множества модификаций на тему Т-64 стоит назвать достаточно массовую и относительно недорогую – Т-64БВ образца 2017 года. Вооружение как таковое осталось без изменений – пушка и пулеметы частично сохранили советские обозначения.
Единственное реально положительное отличие оружия Т-64БВ от российского Т-72Б3, до уровня которого старались подтянуть украинскую машину, – дистанционно-управляемый крупнокалиберный пулемет. Минус – устаревший комплекс управляемого ракетного вооружения «Кобра».
Из современного оснащения появились система спутниковой навигации, цифровая радиостанция, система пожаротушения, прицел наводчика с тепловизионным каналом, новый прибор наблюдения командира.
Была предпринята попытка повысить стойкость танка к поражающим факторам.
На броне смонтирован комплекс динамической защиты, включающий элементы комплекса «Нож» собственной разработки. Он существенно отличается от российских динамических защит, но обладает как достоинствами, так и рядом недостатков.
Самое же слабое место машины – двухтактный дизельный двигатель 5ТДФ с двумя коленвалами и встречным ходом поршней. Мотор получил прозвище «чемодан».
За компактность и высокую литровую мощность этого мотора приходится расплачиваться сложностью и дороговизной производства, низким ресурсом, масложором. Ситуация плоха настолько, что в 2022 году на Т-64БВ стали появляться «откапиталенные» советские 12-цилиндровые двигатели В-840-1 от танков Т-72, в том числе чешских поставок.
Не хватает подвижности
Создать прямого конкурента российскому Т-72Б3 украинская военная промышленность попыталась выпуском боевой машины Т-72 АМТ.
Это вариант модернизации Киевского бронетанкового завода имеющихся в стране Т-72. Дорабатывать исходно надежную и достаточно защищенную машину – благодарное занятие. И АМТ в целом удался.
Знакомая пушка, пулемет, дистанционно-управляемый крупнокалиберный пулемет. Комплекс же управляемого ракетного вооружения «Комбат» с полуавтоматическим наведением ракеты по лазерному лучу современнее, чем у Т-64БВ.
Боевая машина оснащена средствами навигации, цифровой связью, видеокамерой заднего вида, прибором ночного видения механика-водителя, ночным прицелом, модернизированным прибором наблюдения командира.
Комплекс динамической защиты состоит из модулей «Нож» и «Контакт». По проекту задние части башни и корпуса, а также моторно-трансмиссионное отделение укрыты еще и противокумулятивными решетками.
В ходовой части применены новые гусеницы с иной конструкцией звеньев и шарниров.
Не сложилось опять с двигателем. Отремонтированные советские дизели В-84-1 мощностью 840 л.с. не обеспечивают потяжелевшей машине столь нужную в современном бою подвижность. Побороть недостаток попытались в модификации Т-72 АГ – в моторно-трансмиссионное отделении появились двухтактные дизели 6ТД-1 и 6ТД-2 мощностью 1000 и 1200 л.с. соответственно. Но распространения эти версии с моторами харьковского конструкторского бюро не получили.
Как и 5ТДФ, они грешили низким ресурсом, прожорливостью, высоким расходом масла и технологически сложным производством.
Непрерывная модернизация
Оба украинских танка могут конкурировать лишь с ранними версиями нашего Т-72Б3 образца 2011 года, на которых встречаются двигатели мощностью 840 л.с.
Даже у ранних российских наследников советского Т-72Б было существенное преимущество в виде прицела «Сосна-У» с прекрасными показателями при ночных стрельбах и комплекса управляемого ракетного вооружения «Рефлекс М» с тандемными кумулятивными боевыми частями.
Коли речь зашла о вооружении. Сходство с противоборствующей стороной есть, калибры не поменялись. Спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет «Калашников» остался на месте, а вот вместо крупнокалиберного «Утеса» появился 12,7 мм «Корд».
В качестве главного калибра сейчас используется модернизированное орудие 2А46М-5 с повышенной дальностью и ресурсом, лучшей кучностью и уменьшенным рассеиванием при стрельбе с ходу. Оно работает в паре с усовершенствованным автоматом заряжания, который переделан под новые бронебойные подкалиберные снаряды большей длины.
Танк непрерывно совершенствовали, и на сегодня сделана уже четвертая версия Т-72Б3.
Мощность двигателя возросла до 1000-1130 л.с., что повысило удельную мощность вплоть до 24,6 л.с. на одну тонну массы, а это залог хорошей подвижности.
Сегодня в максимально возможном оснащении у Т-72Б3 есть система навигации, дисплейный комплекс механика-водителя с камерой заднего обзора и выводом диагностических данных, радиостанция с двумя независимыми каналами приемо-передачи, система пожаротушения, многоканальный прицел наводчика с визирно-дальномерным блоком и тепловизором, двумя видеосмотровыми устройствами, цифровым баллистическим вычислителем, автоматом сопровождения цели, лазерным дальномером.
От версии к версии совершенствовали и стойкость Т-72Б3. Был период, когда на танк монтировали динамическую защиту, дополненную противокумулятивными решетками.
Предлагали и серийные антидроновые «мангалы». Последние модификации оснащены усиленными бронеколпаками блока стабилизации прицела с дистанционным приводом жалюзи и модернизированной динамической защитой, вобравшей все лучшее от «Контактов» и «Реликтов» разработки НИИ Стали.
Дополнительные блоки появились в надгусеничных полках, в нижней лобовой части корпуса, на маске пушки, в районе спаренного пулемета, в верхней и задней части башни. Вместо противокумулятивных решеток борта и моторно-трансмиссионное отделение теперь тоже укрывают блоки динамической защиты.
Полноценное производство всех комплектующих танка в России дает гибкость и быстрое внедрение новинок с учетом опыта СВО. А иногда позволяет и оперативно упростить конструкцию ради производства большего количества танков. Так, например, есть версии Т-72Б3 с тепловизионным прицелом 1ПН9МТ-02 вместо системы управления огнем «Сосна-У».
Характеристики танков
|
Модель
|
Т-72Б3/Б3М
|
Т-72 АМТ/АГ
|
Т-64БВ
|
Общие данные
|
Длина / ширина / высота, мм
|
9530 / 3590 / 2226
|
9530 / 3600 / 2226
|
9225 / 3560 / 2184
|
Экипаж, чел.
|
3
|
3
|
3
|
Масса, кг
|
46 500
|
49 000
|
43 000
|
Максимальная скорость, км/ч
|
65-70
|
60
|
60
|
Запас хода по шоссе, км
|
550
|
500
|
500
|
Двигатель
|
Тип
|
дизельный многотопливный
|
дизельный многотопливный
|
дизельный многотопливный
|
Модель
|
В-92С2Ф
|
В-84-1 / 6ТД-1 / 6ТД-2
|
5ТДФ / 5ТДФМ
|
Мощность, л.с.
|
1000-1130
|
840 / 1000 / 1200
|
700 / 850
|
Бронирование
|
|
Защита
|
противоснарядная комбинированная, плюс динамическая
|
противоснарядная комбинированная, плюс динамическая
|
противоснарядная комбинированная, плюс динамическая
|
Вооружение
|
Тип/калибр, мм
|
пушка 2А46М-5/125, пулемет ПКТМ/7,62, пулемет Корд/12,7
|
пушка 2А46/125, пулемет КТ/7,62, пулемет КТ/12,7
|
пушка 2А46М-2/125, пулемет КТ/7,62, пулемет КТ/12,7
|
Боекомплект, шт.
|
42 выстрела 125 мм (22 в автомате заряжания), 2000 патронов 7,62 мм, 300 патронов 12,7 мм
|
39 выстрелов 125 мм (22 в автомате заряжания), 2000 патронов 7,62 мм, 300 патронов 12,7 мм
|
36 выстрелов 125 мм (28 в автомате заряжания), 2000 патронов 7,62 мм, 300 патронов 12,7 мм
- Также «За рулем» сравнил возможности нашего БТР-82А с украинскими БТР-3 и БТР-4.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
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