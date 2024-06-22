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Огонь, лязг и скрежет – битва российского и украинских танков

«За рулем» сравнил российский танк Т-72Б3 с украинскими Т-64БВ и Т-72 АМТ

Танки, о которых пойдет речь, объединяет общее происхождение. Все они – потомки боевых машин, разработанных в СССР. Но военно-техническим наследием Советского Союза Россия и Украина распорядились по-разному.

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Когда мешает «чемодан»

Украинский Т-64БВ. Защита – противоснарядная. Мощность двигателя – от 700 до 850 л.с. Конструкция двухтактного дизеля оригинальная, но ресурс невелик.
Украинский Т-64БВ. Защита – противоснарядная. Мощность двигателя – от 700 до 850 л.с. Конструкция двухтактного дизеля оригинальная, но ресурс невелик.

Танк Т-64 был спроектирован и производился в Харькове. Значительный запас таких машин у украинской армии потребовал их модернизации под современные боевые задачи.

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Из множества модификаций на тему Т-64 стоит назвать достаточно массовую и относительно недорогую – Т-64БВ образца 2017 года. Вооружение как таковое осталось без изменений – пушка и пулеметы частично сохранили советские обозначения.

Единственное реально положительное отличие оружия Т-64БВ от российского Т-72Б3, до уровня которого старались подтянуть украинскую машину, – дистанционно-управляемый крупнокалиберный пулемет. Минус – устаревший комплекс управляемого ракетного вооружения «Кобра».

Из современного оснащения появились система спутниковой навигации, цифровая радиостанция, система пожаротушения, прицел наводчика с тепловизионным каналом, новый прибор наблюдения командира.

Была предпринята попытка повысить стойкость танка к поражающим факторам.

Башня и крыша башни Т-64БВ плотно укрыты блоками динамической защиты.
Башня и крыша башни Т-64БВ плотно укрыты блоками динамической защиты.

На броне смонтирован комплекс динамической защиты, включающий элементы комплекса «Нож» собственной разработки. Он существенно отличается от российских динамических защит, но обладает как достоинствами, так и рядом недостатков.

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Самое же слабое место машины – двухтактный дизельный двигатель 5ТДФ с двумя коленвалами и встречным ходом поршней. Мотор получил прозвище «чемодан».

За компактность и высокую литровую мощность этого мотора приходится расплачиваться сложностью и дороговизной производства, низким ресурсом, масложором. Ситуация плоха настолько, что в 2022 году на Т-64БВ стали появляться «откапиталенные» советские 12-цилиндровые двигатели В-840-1 от танков Т-72, в том числе чешских поставок.

Не хватает подвижности

Создать прямого конкурента российскому Т-72Б3 украинская военная промышленность попыталась выпуском боевой машины Т-72 АМТ.

Украинский вариант Т-72 с индексом АМТ. Защита – противоснарядная. Мощность двигателя – 840 л.с. С ним подвижность машины оставляет желать лучшего.
Украинский вариант Т-72 с индексом АМТ. Защита – противоснарядная. Мощность двигателя – 840 л.с. С ним подвижность машины оставляет желать лучшего.

Это вариант модернизации Киевского бронетанкового завода имеющихся в стране Т-72. Дорабатывать исходно надежную и достаточно защищенную машину – благодарное занятие. И АМТ в целом удался.

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Знакомая пушка, пулемет, дистанционно-управляемый крупнокалиберный пулемет. Комплекс же управляемого ракетного вооружения «Комбат» с полуавтоматическим наведением ракеты по лазерному лучу современнее, чем у Т-64БВ.

Боевая машина оснащена средствами навигации, цифровой связью, видеокамерой заднего вида, прибором ночного видения механика-водителя, ночным прицелом, модернизированным прибором наблюдения командира.

Комплекс динамической защиты состоит из модулей «Нож» и «Контакт». По проекту задние части башни и корпуса, а также моторно-трансмиссионное отделение укрыты еще и противокумулятивными решетками.

Уязвимое место башни Т-72 АМТ – под инфракрасным прожектором справа от пушки: нет блоков динамической защиты, только штатная броня.
Уязвимое место башни Т-72 АМТ – под инфракрасным прожектором справа от пушки: нет блоков динамической защиты, только штатная броня.

В ходовой части применены новые гусеницы с иной конструкцией звеньев и шарниров.

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Не сложилось опять с двигателем. Отремонтированные советские дизели В-84-1 мощностью 840 л.с. не обеспечивают потяжелевшей машине столь нужную в современном бою подвижность. Побороть недостаток попытались в модификации Т-72 АГ – в моторно-трансмиссионное отделении появились двухтактные дизели 6ТД-1 и 6ТД-2 мощностью 1000 и 1200 л.с. соответственно. Но распространения эти версии с моторами харьковского конструкторского бюро не получили.

Как и 5ТДФ, они грешили низким ресурсом, прожорливостью, высоким расходом масла и технологически сложным производством.

Непрерывная модернизация

Оба украинских танка могут конкурировать лишь с ранними версиями нашего Т-72Б3 образца 2011 года, на которых встречаются двигатели мощностью 840 л.с.

Даже у ранних российских наследников советского Т-72Б было существенное преимущество в виде прицела «Сосна-У» с прекрасными показателями при ночных стрельбах и комплекса управляемого ракетного вооружения «Рефлекс М» с тандемными кумулятивными боевыми частями.

Ранняя модификация российского Т-72Б3. Зенитный пулемет снят. Минимальный набор блоков динамической защиты.
Ранняя модификация российского Т-72Б3. Зенитный пулемет снят. Минимальный набор блоков динамической защиты.

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Коли речь зашла о вооружении. Сходство с противоборствующей стороной есть, калибры не поменялись. Спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет «Калашников» остался на месте, а вот вместо крупнокалиберного «Утеса» появился 12,7 мм «Корд».

В качестве главного калибра сейчас используется модернизированное орудие 2А46М-5 с повышенной дальностью и ресурсом, лучшей кучностью и уменьшенным рассеиванием при стрельбе с ходу. Оно работает в паре с усовершенствованным автоматом заряжания, который переделан под новые бронебойные подкалиберные снаряды большей длины.

Высокую проходимость Т-72Б3 обеспечивают новые гусеницы с косыми грунтозацепами.
Высокую проходимость Т-72Б3 обеспечивают новые гусеницы с косыми грунтозацепами.

Танк непрерывно совершенствовали, и на сегодня сделана уже четвертая версия Т-72Б3.

Мощность двигателя возросла до 1000-1130 л.с., что повысило удельную мощность вплоть до 24,6 л.с. на одну тонну массы, а это залог хорошей подвижности.

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Сегодня в максимально возможном оснащении у Т-72Б3 есть система навигации, дисплейный комплекс механика-водителя с камерой заднего обзора и выводом диагностических данных, радиостанция с двумя независимыми каналами приемо-передачи, система пожаротушения, многоканальный прицел наводчика с визирно-дальномерным блоком и тепловизором, двумя видеосмотровыми устройствами, цифровым баллистическим вычислителем, автоматом сопровождения цели, лазерным дальномером.

От версии к версии совершенствовали и стойкость Т-72Б3. Был период, когда на танк монтировали динамическую защиту, дополненную противокумулятивными решетками.

Т-72Б3 образца 2016 года с бортовыми панелями динамической защиты и противокумулятивными решетками в кормовой части.
Т-72Б3 образца 2016 года с бортовыми панелями динамической защиты и противокумулятивными решетками в кормовой части.

Предлагали и серийные антидроновые «мангалы». Последние модификации оснащены усиленными бронеколпаками блока стабилизации прицела с дистанционным приводом жалюзи и модернизированной динамической защитой, вобравшей все лучшее от «Контактов» и «Реликтов» разработки НИИ Стали.

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Дополнительные блоки появились в надгусеничных полках, в нижней лобовой части корпуса, на маске пушки, в районе спаренного пулемета, в верхней и задней части башни. Вместо противокумулятивных решеток борта и моторно-трансмиссионное отделение теперь тоже укрывают блоки динамической защиты.

Полноценное производство всех комплектующих танка в России дает гибкость и быстрое внедрение новинок с учетом опыта СВО. А иногда позволяет и оперативно упростить конструкцию ради производства большего количества танков. Так, например, есть версии Т-72Б3 с тепловизионным прицелом 1ПН9МТ-02 вместо системы управления огнем «Сосна-У».

Характеристики танков

Модель

Т-72Б3/Б3М

Т-72 АМТ/АГ

Т-64БВ

Общие данные

Длина / ширина / высота, мм

9530 / 3590 / 2226

9530 / 3600 / 2226

9225 / 3560 / 2184

Экипаж, чел.

3

3

3

Масса, кг

46 500

49 000

43 000

Максимальная скорость, км/ч

65-70

60

60

Запас хода по шоссе, км

550

500

500

Двигатель

Тип

дизельный многотопливный

дизельный многотопливный

дизельный многотопливный

Модель

В-92С2Ф

В-84-1 / 6ТД-1 / 6ТД-2

5ТДФ / 5ТДФМ

Мощность, л.с.

1000-1130

840 / 1000 / 1200

700 / 850

Бронирование

Защита

противоснарядная комбинированная, плюс динамическая

противоснарядная комбинированная, плюс динамическая

противоснарядная комбинированная, плюс динамическая

Вооружение

Тип/калибр, мм

пушка 2А46М-5/125, пулемет ПКТМ/7,62, пулемет Корд/12,7

пушка 2А46/125, пулемет КТ/7,62, пулемет КТ/12,7

пушка 2А46М-2/125, пулемет КТ/7,62, пулемет КТ/12,7

Боекомплект, шт.

42 выстрела 125 мм (22 в автомате заряжания), 2000 патронов 7,62 мм, 300 патронов 12,7 мм

39 выстрелов 125 мм (22 в автомате заряжания), 2000 патронов 7,62 мм, 300 патронов 12,7 мм

36 выстрелов 125 мм (28 в автомате заряжания), 2000 патронов 7,62 мм, 300 патронов 12,7 мм
  • Также «За рулем» сравнил возможности нашего БТР-82А с украинскими БТР-3 и БТР-4.

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За РулемКрючков Вадим
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 4
22.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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