Битва бронетранспортеров — интересные факты

«За рулем» сравнил возможности нашего БТР-82А с украинскими БТР-3 и БТР-4

Если не вдаваться в нюансы, то бронетранспортеры – это колесные боевые машины для доставки мотострелков к линии боевого соприкосновения и их огневой поддержки. У современных российских БТРов и украинских разработок один родственник — советский БТР-80 с колесной формулой 8х8. Правда, модернизация удачной боевой машины из СССР в разных странах шла своим путем. Теперь они столкнулись на СВО.

Смесь советского с немецким

В случае с украинским БТР-3 создатели обошлись без капитальных переделок и перекраивания корпуса. Вместо советского двигателя и коробки передач в моторно-трансмиссионном отделении появился немецкий дизель Deutz и автоматическая коробка Allison производства США.

Были еще модификации с немецким же мотором MTU и украинской копией барнаульского УТД-20 в паре с механикой.

Экспериментировали и с модулями вооружения. Самым продвинутым оказался БМ-3М «Штурм».

Украинский БТР-3Е вооружен модулем «Штурм» с клоном российской пушки. Угол вертикального наведения – от -15 до +56 градусов.

«Штурм» от души упакован нелицензионными (проще говоря, украденными) копиями нашего вооружения: скорострельной 30-мм пушкой ЗТМ-1 (аналог нашей 2А72), 7,62-мм пулеметом КТ (клон пулемета Калашникова) и автоматическим 30-мм гранатометом КБА-117 (в «девичестве» – АГ-17).

Единственной самостоятельной разработкой стали смонтированные на модуле противотанковые управляемые ракеты «Барьер».

БТР-3Е. Ствол орудия в направляющей ферме, два отверстия справа от пушки – для пулемета и миномета. По бокам модуля – подвесы для контейнеров с ракетами и коробка с оптико-электронным прицелом.

При неплохих тактико-технических данных и более мощном, чем у нашего БТР-82А, вооружении (за счет ПТУР), с украинской машиной гладко получилось только на бумаге.

На деле импортных дорогостоящих компонентов в БТР слишком много, наблюдается дефицит запасных частей, получена разунификация по двигателям в рамках модели и с узлами старой советской техники, что есть на вооружении ВСУ. Да и скопированная пушка технологически оказалась не по зубам производителю – изделие клинит при стрельбе.

Задавлен массой

Попыткой соорудить на старой базе новую платформу для бронетехники стал БТР-4. Украинские конструкторы делали машину, приближенную к стандартам НАТО. Эдакую колесную БМП.

Корпус стал выше, чем у БТР-80. Изменена и компоновка – моторно-трансмиссионное отделение перенесено из кормы в средину, к левому борту, как у легендарной гусеничной «мотолыги» МТ-ЛБ.

У водителя и командира появились боковые двери с бронестеклами, а десант теперь покидает БТР через распашные двери в корме.

Есть модификации с усиленным бронированием. В моторно-трансмиссионном отсеке может быть установлен украинский двухтактный дизель 3ТД-3, немецкий Deutz или итальянский Iveco.

БТР-4Е. Корпус выше, чем у российских транспортеров. У правого борта посередине расположено моторно-трансмиссионное отделение. У водителя и командира – распашные двери с бронестеклами

Применен дистанционно управляемый модуль вооружения БМ-7 «Парус» с вынесенным боекомплектом и современной системой управления огнем. А вот его «ствольная» начинка все та же: 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, клон пулемета Калашникова, гранатомет КБА-117. Плюс ракеты противотанкового комплекса «Барьер».

БТР-4Е. Оборудован боевым модулем БМ-7 «Парус». Боекомплект вынесен из корпуса в модуль. На этом экземпляре ствол орудия – без направляющей фермы, улучшающей кучность.

Что получили? Посадку/высадку и простор в десантном отделении лучше, чем у российских бронетранспортеров. Превосходство в вооружении за счет ПТУР. Но ничто не дается даром.

Существенная масса (далеко за двадцать тонн) снижает надежность ходовой и проходимость – вязкие грунты этой машине противопоказаны. Собственный высокотехнологичный (читай – сложный в производстве и обслуживании) двигатель имеет ограниченный ресурс и склонен к масложору, а иностранные агрегаты трудно снабжать запасными частями и ремонтировать в условиях конфликта. А еще получили разунификацию, не слишком качественную сборку, проблемы с надежностью орудия. Да и усиление бронирования оказалось недостаточным.

Все свое

В России изначально понимали, что из стареющего бронетранспортера танк не сделать. Программа модернизации БТРа опиралась исключительно на возможности собственной промышленности, что исключало дефицит комплектующих и упрощало ремонт.

Для большой армии планировались и большие тиражи машины. Поэтому БТР-82А конструктивно выполнен так, что его можно изготавливать с нуля или подтягивать до его уровня уже имеющиеся 80-е бронетранспортеры в ходе капитального ремонта.

Если число выпущенных украинских БТР-3 и БТР-4 измеряется десятками и сотнями, то количество наших 82А давно уже перевалило за несколько тысяч.

Российский БТР-82А. Двери для десанта – по бокам, в центре корпуса. Двигатель – сзади. Вооружение: 30-мм пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет ПКТ в дистанционно управляемом модуле.

БТР-82А оснащен ремонтопригодным серийным двигателем КАМАЗ-740, доработанными колесными редукторами и трансмиссией, энергопоглощающими сиденьями и матами на полу для лучшей защищенности экипажа от подрыва на мине.

Противоосколочный подбой внутренних поверхностей российским аналогом кевлара защищает бойцов в случае пробития брони. Машина оборудована современной аппаратурой связи, новыми системами пожаротушения и вентиляции.

БТР-82А может плавать с помощью водометного движетеля. В том числе по морю – при волнении до 3 баллов.

Вооружение – дистанционно управляемый и необитаемый боевой модуль. В нем расположен пулемет ПКТМ калибром 7,62 мм и скорострельная пушка 2А72 калибром 30 мм. Вооружение стабилизировано в двух плоскостях и управляется электроприводами.

Вместо оптического прицела старого образца установлен комбинированный с дневным и ночным каналами. Командир БТР-82А получил дневной/ночной прибор наблюдения с измерителем дальности до цели.

Да, у машины нет ракетного вооружения. Но, скажем, угол вертикального наведения пушки много больше, чем у украинских транспортеров. Ствол нашего орудия можно задрать вверх хоть до 70 градусов, что очень пригодилось при обстреле верхних этажей высоток в ходе штурма Мариуполя и навесного огня по укрепрайонам Авдеевки.

Конечно, у БТР-82А есть недостатки и их немало, но традиционные свойства лучшего русского оружия соблюдены: простота, надежность, технологичность, ремонтопригодность и, что немаловажно, приемлемая цена.

Характеристики бронетранспортеров БТР-82А, БТР-3ДА/Е и БТР-4Е «Буцефал»

Модель БТР-82А БТР-3ДА/Е БТР-4Е «Буцефал» Общие данные Размеры, мм: длина / ширина / высота 7580 / 2985 / 2725 7650 / 2900 / 2860 7760 / 2930 / 3050 Число мест: экипаж + десант 3+7 3+6 3+7 Масса, кг 15 400 15 500 – 16 500 19 300 – 21 900 Максимальная скорость по шоссе / на плаву, км/ч 80/9 100/9 100/10 Запас хода по шоссе, км 700 600 600 Двигатель Модель КАМАЗ-740.14-300 Deutz 3ТД-3 или Deutz Мощность, л.с. 300 325 450 Бронирование Состав брони противопульное; катаная стальная броня + противоосколочный подбой + противокумулятивные экраны противопульное; гомогенная стальная броня + противоосколочный подбой + противокумулятивные экраны противопульное; гомогенная стальная броня + противокумулятивные экраны Вооружение Тип / калибр, мм пушка 2А72 / 30, пулемет ПКТМ / 7,62 пушка 3ТМ-1 / 30, пулемет / 7,62, гранатомет / 30, ПТУР «Барьер» пушка 3ТМ-1 / 30, пулемет / 7,62, гранатомет / 30, ПТУР «Барьер» Боекомплект, шт. 300 снарядов, 2000 патронов 200 снарядов, 2000 патронов, 87 (3х29) гранат, 4 ракеты 300 снарядов, 500 патронов, 145 гранат, 4 ракеты

А вот битва Т-90М «Прорыв» против Challenger 2.