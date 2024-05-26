Битва бронетранспортеров — интересные факты
Если не вдаваться в нюансы, то бронетранспортеры – это колесные боевые машины для доставки мотострелков к линии боевого соприкосновения и их огневой поддержки. У современных российских БТРов и украинских разработок один родственник — советский БТР-80 с колесной формулой 8х8. Правда, модернизация удачной боевой машины из СССР в разных странах шла своим путем. Теперь они столкнулись на СВО.
Смесь советского с немецким
В случае с украинским БТР-3 создатели обошлись без капитальных переделок и перекраивания корпуса. Вместо советского двигателя и коробки передач в моторно-трансмиссионном отделении появился немецкий дизель Deutz и автоматическая коробка Allison производства США.
Были еще модификации с немецким же мотором MTU и украинской копией барнаульского УТД-20 в паре с механикой.
Экспериментировали и с модулями вооружения. Самым продвинутым оказался БМ-3М «Штурм».
«Штурм» от души упакован нелицензионными (проще говоря, украденными) копиями нашего вооружения: скорострельной 30-мм пушкой ЗТМ-1 (аналог нашей 2А72), 7,62-мм пулеметом КТ (клон пулемета Калашникова) и автоматическим 30-мм гранатометом КБА-117 (в «девичестве» – АГ-17).
Единственной самостоятельной разработкой стали смонтированные на модуле противотанковые управляемые ракеты «Барьер».
При неплохих тактико-технических данных и более мощном, чем у нашего БТР-82А, вооружении (за счет ПТУР), с украинской машиной гладко получилось только на бумаге.
На деле импортных дорогостоящих компонентов в БТР слишком много, наблюдается дефицит запасных частей, получена разунификация по двигателям в рамках модели и с узлами старой советской техники, что есть на вооружении ВСУ. Да и скопированная пушка технологически оказалась не по зубам производителю – изделие клинит при стрельбе.
Задавлен массой
Попыткой соорудить на старой базе новую платформу для бронетехники стал БТР-4. Украинские конструкторы делали машину, приближенную к стандартам НАТО. Эдакую колесную БМП.
Корпус стал выше, чем у БТР-80. Изменена и компоновка – моторно-трансмиссионное отделение перенесено из кормы в средину, к левому борту, как у легендарной гусеничной «мотолыги» МТ-ЛБ.
У водителя и командира появились боковые двери с бронестеклами, а десант теперь покидает БТР через распашные двери в корме.
Есть модификации с усиленным бронированием. В моторно-трансмиссионном отсеке может быть установлен украинский двухтактный дизель 3ТД-3, немецкий Deutz или итальянский Iveco.
Применен дистанционно управляемый модуль вооружения БМ-7 «Парус» с вынесенным боекомплектом и современной системой управления огнем. А вот его «ствольная» начинка все та же: 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, клон пулемета Калашникова, гранатомет КБА-117. Плюс ракеты противотанкового комплекса «Барьер».
Что получили? Посадку/высадку и простор в десантном отделении лучше, чем у российских бронетранспортеров. Превосходство в вооружении за счет ПТУР. Но ничто не дается даром.
Существенная масса (далеко за двадцать тонн) снижает надежность ходовой и проходимость – вязкие грунты этой машине противопоказаны. Собственный высокотехнологичный (читай – сложный в производстве и обслуживании) двигатель имеет ограниченный ресурс и склонен к масложору, а иностранные агрегаты трудно снабжать запасными частями и ремонтировать в условиях конфликта. А еще получили разунификацию, не слишком качественную сборку, проблемы с надежностью орудия. Да и усиление бронирования оказалось недостаточным.
Все свое
В России изначально понимали, что из стареющего бронетранспортера танк не сделать. Программа модернизации БТРа опиралась исключительно на возможности собственной промышленности, что исключало дефицит комплектующих и упрощало ремонт.
Для большой армии планировались и большие тиражи машины. Поэтому БТР-82А конструктивно выполнен так, что его можно изготавливать с нуля или подтягивать до его уровня уже имеющиеся 80-е бронетранспортеры в ходе капитального ремонта.
Если число выпущенных украинских БТР-3 и БТР-4 измеряется десятками и сотнями, то количество наших 82А давно уже перевалило за несколько тысяч.
БТР-82А оснащен ремонтопригодным серийным двигателем КАМАЗ-740, доработанными колесными редукторами и трансмиссией, энергопоглощающими сиденьями и матами на полу для лучшей защищенности экипажа от подрыва на мине.
Противоосколочный подбой внутренних поверхностей российским аналогом кевлара защищает бойцов в случае пробития брони. Машина оборудована современной аппаратурой связи, новыми системами пожаротушения и вентиляции.
Вооружение – дистанционно управляемый и необитаемый боевой модуль. В нем расположен пулемет ПКТМ калибром 7,62 мм и скорострельная пушка 2А72 калибром 30 мм. Вооружение стабилизировано в двух плоскостях и управляется электроприводами.
Вместо оптического прицела старого образца установлен комбинированный с дневным и ночным каналами. Командир БТР-82А получил дневной/ночной прибор наблюдения с измерителем дальности до цели.
Да, у машины нет ракетного вооружения. Но, скажем, угол вертикального наведения пушки много больше, чем у украинских транспортеров. Ствол нашего орудия можно задрать вверх хоть до 70 градусов, что очень пригодилось при обстреле верхних этажей высоток в ходе штурма Мариуполя и навесного огня по укрепрайонам Авдеевки.
Конечно, у БТР-82А есть недостатки и их немало, но традиционные свойства лучшего русского оружия соблюдены: простота, надежность, технологичность, ремонтопригодность и, что немаловажно, приемлемая цена.
Характеристики бронетранспортеров БТР-82А, БТР-3ДА/Е и БТР-4Е «Буцефал»
|
Модель
|
БТР-82А
|
БТР-3ДА/Е
|
БТР-4Е «Буцефал»
|
Общие данные
|
Размеры, мм: длина / ширина / высота
|
7580 / 2985 / 2725
|
7650 / 2900 / 2860
|
7760 / 2930 / 3050
|
Число мест: экипаж + десант
|
3+7
|
3+6
|
3+7
|
Масса, кг
|
15 400
|
15 500 – 16 500
|
19 300 – 21 900
|
Максимальная скорость по шоссе / на плаву, км/ч
|
80/9
|
100/9
|
100/10
|
Запас хода по шоссе, км
|
700
|
600
|
600
|
Двигатель
|
Модель
|
КАМАЗ-740.14-300
|
Deutz
|
3ТД-3 или Deutz
|
Мощность, л.с.
|
300
|
325
|
450
|
Бронирование
|
Состав брони
|
противопульное; катаная стальная броня + противоосколочный подбой + противокумулятивные экраны
|
противопульное; гомогенная стальная броня + противоосколочный подбой + противокумулятивные экраны
|
противопульное; гомогенная стальная броня + противокумулятивные экраны
|
Вооружение
|
Тип / калибр, мм
|
пушка 2А72 / 30, пулемет ПКТМ / 7,62
|
пушка 3ТМ-1 / 30, пулемет / 7,62, гранатомет / 30, ПТУР «Барьер»
|
пушка 3ТМ-1 / 30, пулемет / 7,62, гранатомет / 30, ПТУР «Барьер»
|
Боекомплект, шт.
|
300 снарядов,
2000 патронов
|
200 снарядов,
2000 патронов,
87 (3х29) гранат,
4 ракеты
|
300 снарядов,
500 патронов,
145 гранат,
4 ракеты
- А вот битва Т-90М «Прорыв» против Challenger 2.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»