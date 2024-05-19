И Леопард, и Абрамс: подбитая техника противника из зоны СВО
В Москве перед Парком Победы с 1 мая по 1 июня 2024 года действует уникальная экспозиция. На ней представлено вооружение противника, захваченное нашими бойцами в ходе спецоперации. Вход на выставку бесплатный. Посетителей начинают пускать на площадку с зарубежной военной техникой, расположенной прямо перед выходом из метро, с 10 часов утра.
Первое, что поражает, – география экспонатов. Нашей армии противостоят танки, БМП, бронемашины, транспортеры и орудия буквально со всего мира.
На выставке можно увидеть технику производства США, Великобритании, Франции, Германии, Турции, Украины, Австрии, Финляндии, ЮАР, Швеции, Чехии...
Центр экспозиции отдан основным боевым танкам. Хотите увидеть считавшиеся чудо-оружием Леопард и Абрамс? Пожалуйста, смотрите!
Не все коту Масленица
Немецкая боевая машина «семейства кошачьих» представлена модификацией Leopard 2A6, принятой на вооружение в 2001 году. Это почти десятиметровой длинны глыба массой 62,4 тонны с 1500-сильным дизельным двигателем.
Модификация имеет усиленное бронирование башни, противоосколочный подбой внутри, модернизированную систему управления огнем, прицел с тепловизионным каналом, стабилизированную 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall c увеличенной длиной ствола и два пулемета MG-3 калибром 7,62 мм.
Примечательно, что эти пулеметы – прямые потомки MG-34 и MG-42, с которыми Вермахт пытался покорить нашу страну в ходе Великой Отечественной войны. А MG-3, по сути, – переделка старого пулемета под патрон НАТО 7,62х51 мм.
История, как известно, повторяется: все поколения MG стали экспонатами трофейных выставок разных лет. Да и выводок плененных кошачьих, всех этих «тигров», «пантер» и «фердинандов», пополнился теперь Леопардом.
«И не друг, и не враг – а так...»
Американский танк Абрамс представлен модификацией М1А1, принятой на вооружение в 1985 году. Характеристики сходны с Леопардом: длина около десяти метров, масса 57,2 тонны, двигатель газотурбинный мощностью 1500 л.с.
В башне установлена 120-мм пушка М-256 – все то же орудие Рейнметалл, изготовленное по лицензии.
Пулеметов три: два М-240 калибром 7,62 мм и один М2НВ калибром 12,7 мм. Последний – творение выдающегося оружейного конструктора Джона Браунинга образца двадцатых годов прошлого века! Пулемет принят на вооружение армии США в 1930-х и без особых изменений дошел до наших дней. Причем долгожитель побывал как нашим союзником во времена Второй мировой войны, так и противником в ходе многочисленных локальных войн и конфликтов.
Танк Абрамс, показанный на Поклонной горе, был захвачен бойцами армии России под Авдеевкой. Боевая машина подорвалась на российской мине и была добита противотанковыми управляемыми ракетами и беспилотниками.
Азовец не вернется
Успех наших боевых машин поддержки танков БМПТ Терминатор не дает покоя противнику. В противовес отечественной разработке на шасси танка Т-64 Украиной предпринята попытка создать аналогичное оружие.
БМПТ с говорящим названием Азовец имеет противоснарядную броню, боевую массу 50 тонн и двигатель мощностью 700 л.с.
Вооружение сосредоточено в двух боевых модулях. В каждом установлены спаренные 23-мм автоматические пушки ГШ-23 и 7,62-мм пулеметы ПКТ.
Боевая машина принята на вооружение в 2015 году. Но дело ограничилось макетным образцом, который в боевых действиях участия не принимал – сказались проблемы с обзорностью, несовершенством ходовой части и низкой проходимостью.
Трофей был захвачен нашими бойцами на территории ДНР в апреле 2024 года.
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