«За рулем» рассказал, какую технику НАТО показали на выставке трофеев в Москве

В Москве перед Парком Победы с 1 мая по 1 июня 2024 года действует уникальная экспозиция. На ней представлено вооружение противника, захваченное нашими бойцами в ходе спецоперации. Вход на выставку бесплатный. Посетителей начинают пускать на площадку с зарубежной военной техникой, расположенной прямо перед выходом из метро, с 10 часов утра.

Первое, что поражает, – география экспонатов. Нашей армии противостоят танки, БМП, бронемашины, транспортеры и орудия буквально со всего мира.

Буксируемая гаубица М-777 («три семерки») производства США. Калибр 155 мм. Захвачена в ходе освобождения Лисичанска.

На выставке можно увидеть технику производства США, Великобритании, Франции, Германии, Турции, Украины, Австрии, Финляндии, ЮАР, Швеции, Чехии...

«Пуленепробиваемые» стекла британского бронеавтомобиля Husky. Экземпляр захвачен в 2023 году в ходе освобождения поселка Новодонецкое.

Центр экспозиции отдан основным боевым танкам. Хотите увидеть считавшиеся чудо-оружием Леопард и Абрамс? Пожалуйста, смотрите!

Не все коту Масленица

Немецкая боевая машина «семейства кошачьих» представлена модификацией Leopard 2A6, принятой на вооружение в 2001 году. Это почти десятиметровой длинны глыба массой 62,4 тонны с 1500-сильным дизельным двигателем.

Немецкий танк Леопард. На башне смонтированы противокумулятивные решетки. Ствол орудия пробит в нескольких местах, приборы наблюдения разбиты. Слепая «кошка» без когтей.

Модификация имеет усиленное бронирование башни, противоосколочный подбой внутри, модернизированную систему управления огнем, прицел с тепловизионным каналом, стабилизированную 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall c увеличенной длиной ствола и два пулемета MG-3 калибром 7,62 мм.

Примечательно, что эти пулеметы – прямые потомки MG-34 и MG-42, с которыми Вермахт пытался покорить нашу страну в ходе Великой Отечественной войны. А MG-3, по сути, – переделка старого пулемета под патрон НАТО 7,62х51 мм.

История, как известно, повторяется: все поколения MG стали экспонатами трофейных выставок разных лет. Да и выводок плененных кошачьих, всех этих «тигров», «пантер» и «фердинандов», пополнился теперь Леопардом.

Среди посетителей есть старшее поколение. Детям войны уже доводилось видеть немецкую военную технику. Теперь им показывают трофейные танк Леопард и БМП Мардер.

«И не друг, и не враг – а так...»

Американский танк Абрамс представлен модификацией М1А1, принятой на вооружение в 1985 году. Характеристики сходны с Леопардом: длина около десяти метров, масса 57,2 тонны, двигатель газотурбинный мощностью 1500 л.с.

В башне установлена 120-мм пушка М-256 – все то же орудие Рейнметалл, изготовленное по лицензии.

Американский танк Абрамс M1А1. Орудие – немецкой разработки, пулеметы М-240 калибра 7,62 – бельгийской.

Пулеметов три: два М-240 калибром 7,62 мм и один М2НВ калибром 12,7 мм. Последний – творение выдающегося оружейного конструктора Джона Браунинга образца двадцатых годов прошлого века! Пулемет принят на вооружение армии США в 1930-х и без особых изменений дошел до наших дней. Причем долгожитель побывал как нашим союзником во времена Второй мировой войны, так и противником в ходе многочисленных локальных войн и конфликтов.

Американский крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Абрамса М2НВ. В Великую Отечественную войну пара таких же, смонтированных на истребителе Аэрокобра, помогла нашему асу Александру Покрышкину сбить 48 фашистских самолетов. Теперь пулемет-долгожитель воюет против нашей армии.

Танк Абрамс, показанный на Поклонной горе, был захвачен бойцами армии России под Авдеевкой. Боевая машина подорвалась на российской мине и была добита противотанковыми управляемыми ракетами и беспилотниками.

Азовец не вернется

Успех наших боевых машин поддержки танков БМПТ Терминатор не дает покоя противнику. В противовес отечественной разработке на шасси танка Т-64 Украиной предпринята попытка создать аналогичное оружие.

Опытный образец БМПТ украинского производства. Неудачная попытка создать альтернативу нашему Терминатору.

БМПТ с говорящим названием Азовец имеет противоснарядную броню, боевую массу 50 тонн и двигатель мощностью 700 л.с.

Вооружение сосредоточено в двух боевых модулях. В каждом установлены спаренные 23-мм автоматические пушки ГШ-23 и 7,62-мм пулеметы ПКТ.

БМПТ Азовец. Помимо пулеметно-пушечного вооружения на башнях смонтированы пусковые установки управляемых ракет.

Боевая машина принята на вооружение в 2015 году. Но дело ограничилось макетным образцом, который в боевых действиях участия не принимал – сказались проблемы с обзорностью, несовершенством ходовой части и низкой проходимостью.

Трофей был захвачен нашими бойцами на территории ДНР в апреле 2024 года.

Как оказалось, всего несколько российских военных могут обанкротить весь General Dynamics.