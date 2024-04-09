Несколько российских военных могут обанкротить General Dynamics

Низкая живучесть танков Abrams на поле боя обрушила акции их производителя

В зоне СВО было уничтожено уже несколько танков M1 Abrams – как с помощью дронов, так и в дуэли с российским танком Т-72В3. Ряд этих американских машин получили серьезые повреждения и отправлены в тыл на ремонт.

Неся потери на поле боя, эти танки проигрывают и финансовую борьбу своего производителя, компании General Dynamics, акции которой начали падение.

Потенциальных покупателей танки M1 Abrams интересуют все меньше и меньше, так как они убедились, насколько уязвимы эти боевые машины, и дело не в их якобы урезанном оснащении для ВСУ.

Уничтоженный в зоне СВО американский танк M1 Abrams

Это наложилось на прочие минусы Абрамсов – большую массу, убившую проходимость и маневренность, воздухозаборник в днище, превращающем танк в настоящий пылесос с забитыми фильтрами, и так далее. Оставалась ставка только на броню, но и она не сыграла, как показали российские военные.

Более того, порядка семи танков M1 Abrams были уничтожены еще до появления на передовой. Есть информация, что четыре Армия РФ уничтожила еще при их транспортировке во время ракетного удара, и три служащие ВСУ повредили сами – тоже во время транспортировки.

Техника на базе Абрамса тоже выводится из строя. Это, например, машина разминирования и несколько штурмовых машин M1150 Assault Breacher Vehicle (тот же Абрамс, но без пушки).

Говоря о танках Абрамс, эксперты часто используют словосочетание «катастрофическая беззащитность», а военные разных стран перестали рассматривать Абрамсы в качестве танков для закупок.

В США уже начали разрабатывать новый танк, взяв за основу идею российского танка Т-14 на тяжелой унифицированной платформе «Армата».

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Источник: Telegram-канал «Милитарист»