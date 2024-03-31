Как Т-72Б3 подбил Абрамс – реальная боевая дуэль

«За рулем» сравнил основные боевые танки России и США

Эпизод с уничтожением в марте Абрамса под Авдеевкой подтверждает мастерство экипажа нашего танка Т-72Б3. Но это не тот случай, когда в умелых руках и плохое оружие метко стреляет. Очная встреча танков разных концепций говорит как минимум о паритете, если не о превосходстве российской машины.

Абрамс

Абрамс не намного моложе нашего основного боевого танка. Первые машины появились на вооружении американской армии в 1980 году и с тех пор постоянно модернизировались.

Абрамс длиннее и тяжелее наших танков. Уровень защиты у экспортных машин понижен.

Нынешняя версия Абрамс М1А1-SA – это старые танки, прошедшие капремонт и модернизацию по программе 2009-2012 года. У них на борту относительно современное оснащение: гладкоствольная 120-миилиметровая (раньше была нарезная калибром 105 мм) пушка с широкой номенклатурой унитарных снарядов, цифровая система управления огнем, радиосвязь, навигация, система диагностики бортсистем, лазерный дальномер, прибор ночного видения водителя, тепловизоры у командира и наводчика, система управления войсками с графикой поля боя.

За счет брони из обедненного урана основательно усилена защита корпуса и башни. Но для поставок в Австралию, Египет, Ирак, Марокко и Украину панели из обедненного урана заменяют на так называемое «экспортное бронирование». То есть, более слабую защиту.

В остальном Абрамс соответствует первоначальной концепции. В экипаже оставлен заряжающий (в наших танках применяют автомат заряжания), что увеличивает внутренний объем и размер башни и делает скорострельность зависимой от физических возможностей человека.

К гладкоствольной 120-миллиметровой пушке Абрамса прилагается широкая номенклатура унитарных (боевая часть и заряд объединены) снарядов и мускульная сила заряжающего.

Газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с., состыкованный с автоматической трансмиссией, расходует много топлива. При этом подвижность у танка не фантастическая. По габаритам Абрамс не многим больше наших танков, но существенно тяжелее.

Из недостатков американского танка стоит назвать посредственную проходимость, малый запас хода, тесноту рабочего места наводчика, затрудненную эвакуацию из машины, отсутствие кондиционера, ненадежный гидравлический механизм поворота башни.

Огромную башню Абрамса с боекомплектом, вооружением, наводчиком, командиром и заряжающим поворачивает не слишком надежный гидравлический привод.

Учитывая все плюсы и минусы, Абрамс танк хороший, но отнюдь не идеальный.

Т-72

Разработанный в СССР Т-72 принят на вооружение в 1973 году. Сначала оснащался гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А46. Модернизационный потенциал, заложенный в основной боевой танк, позволил основательно улучшить машину уже в постсоветское время.

Т-72Б3 отличает маневренность и высокая проходимость. Танк оснащен гусеницами с косыми грунтозацепами.

Актуальную модель с индексом Т-72Б3 начали поставлять в войска в 2011 году. В 2013 и 2016 годах танк получил очередные новшества. От предшественников T-72Б3 последней модернизации отличается вооружением, защищенностью и оснащением.

На нем установлена доработанная пушка 2А46М-5 с повышенной дальностью и ресурсом, лучшей кучностью и уменьшенным рассеиванием при стрельбе с ходу. Автомат заряжания, позволяющий стрелять каждые 8 секунд, доработан под новые бронебойные подкалиберные снаряды большей длины.

Гладкоствольная пушка Т-72Б3 является еще и пусковой установкой для ракет комплекса управляемого вооружения 9К119М Рефлекс-М. Стрельба возможна с ходу.

Основные новшества в оснащении: многоканальный прицел наводчика Сосна-У с визирно-дальномерным блоком и тепловизором, двумя видеосмотровыми устройствами, цифровым баллистическим вычислителем, автоматом сопровождения цели, лазерным дальномером. Есть дисплейный комплекс механика-водителя с камерой заднего обзора и выводом диагностических данных, радиостанция Акведук с двумя независимыми каналами приемо-передачи.

Защищенность танка повышена за счет установки блоков динамической защиты Реликт с бортовыми панелями и новой системы пожаротушения. Для лучшей подвижности Т-72Б3 оснастили форсированным 1130-сильным дизелем, что подняло удельную мощность до 24,6 л.с. на тонну.

В 2022 году танк модернизировали с учетом опыта СВО. Машина получила доработанный автомат сопровождения цели, новый тепловизор, навигацию для интеграции в систему управления войсками, усиленную динамическую защиту.

Дополнительная защита появилась на маске пушки (около спаренного пулемета), в верхней и задней части башни, в надгусеничных полках, в нижней лобовой части корпуса. По бортам и на корме вместо противокумулятивных решеток установили блоки динамической защиты.

Т-72Б3 образца 2016 года. У машины 2022 года выпуска вместо противокумулятивных решеток установлены плиты динамической защиты.

С учетом всех доработок Т-72Б3 выглядит конкурентоспособным даже на фоне Абрамса. Конечно, наш танк в чем-то превосходит М1А1-SA, а в чем-то ему уступает. Но уж точно является достойным противником, что подтвердила встреча машин на поле битвы.

Характеристики танков

Модель Т-72Б3/Б3М Abrams M1A1-SA Длина/ширина/высота, мм 6860/3590/2226 7925/3657/2375 Экипаж, чел. 3 4 Масса, кг 46 500 63 500 Максимальная скорость, км/ч 65-70 67 Запас хода по шоссе, км 550 430 Двигатель дизельный многотопливный В-92С2Ф газотурбинный многотопливный AGT-1500 Мощность, л.с. 1000-1130 1500 Бронирование противоснарядная гомогенная стальная

и комбинированная + динамичеcкая защита противоснарядная стальная + комбинированная Тип вооружения/калибр, мм: пушка 2А46М-5/125 + пулемет ПКТМ/7,62

+ пулемет Корд/12,7 пушка М256/120 + 2 пулемета М240/7,62

+ пулемет M2HB/12,7 Боекомплект, шт 42 выстрела 125 мм (22 в автомате заряжания)

2000 патронов 7,62 мм

300 патронов 12,7 мм 40 выстрелов 120 мм

11 400 патронов 7,62 мм

1000 патронов 12,7 мм

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