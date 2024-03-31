Как Т-72Б3 подбил Абрамс – реальная боевая дуэль
Эпизод с уничтожением в марте Абрамса под Авдеевкой подтверждает мастерство экипажа нашего танка Т-72Б3. Но это не тот случай, когда в умелых руках и плохое оружие метко стреляет. Очная встреча танков разных концепций говорит как минимум о паритете, если не о превосходстве российской машины.
Абрамс
Абрамс не намного моложе нашего основного боевого танка. Первые машины появились на вооружении американской армии в 1980 году и с тех пор постоянно модернизировались.
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Нынешняя версия Абрамс М1А1-SA – это старые танки, прошедшие капремонт и модернизацию по программе 2009-2012 года. У них на борту относительно современное оснащение: гладкоствольная 120-миилиметровая (раньше была нарезная калибром 105 мм) пушка с широкой номенклатурой унитарных снарядов, цифровая система управления огнем, радиосвязь, навигация, система диагностики бортсистем, лазерный дальномер, прибор ночного видения водителя, тепловизоры у командира и наводчика, система управления войсками с графикой поля боя.
За счет брони из обедненного урана основательно усилена защита корпуса и башни. Но для поставок в Австралию, Египет, Ирак, Марокко и Украину панели из обедненного урана заменяют на так называемое «экспортное бронирование». То есть, более слабую защиту.
В остальном Абрамс соответствует первоначальной концепции. В экипаже оставлен заряжающий (в наших танках применяют автомат заряжания), что увеличивает внутренний объем и размер башни и делает скорострельность зависимой от физических возможностей человека.
Газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с., состыкованный с автоматической трансмиссией, расходует много топлива. При этом подвижность у танка не фантастическая. По габаритам Абрамс не многим больше наших танков, но существенно тяжелее.
Из недостатков американского танка стоит назвать посредственную проходимость, малый запас хода, тесноту рабочего места наводчика, затрудненную эвакуацию из машины, отсутствие кондиционера, ненадежный гидравлический механизм поворота башни.
Учитывая все плюсы и минусы, Абрамс танк хороший, но отнюдь не идеальный.
Т-72
Разработанный в СССР Т-72 принят на вооружение в 1973 году. Сначала оснащался гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А46. Модернизационный потенциал, заложенный в основной боевой танк, позволил основательно улучшить машину уже в постсоветское время.
Актуальную модель с индексом Т-72Б3 начали поставлять в войска в 2011 году. В 2013 и 2016 годах танк получил очередные новшества. От предшественников T-72Б3 последней модернизации отличается вооружением, защищенностью и оснащением.
На нем установлена доработанная пушка 2А46М-5 с повышенной дальностью и ресурсом, лучшей кучностью и уменьшенным рассеиванием при стрельбе с ходу. Автомат заряжания, позволяющий стрелять каждые 8 секунд, доработан под новые бронебойные подкалиберные снаряды большей длины.
Основные новшества в оснащении: многоканальный прицел наводчика Сосна-У с визирно-дальномерным блоком и тепловизором, двумя видеосмотровыми устройствами, цифровым баллистическим вычислителем, автоматом сопровождения цели, лазерным дальномером. Есть дисплейный комплекс механика-водителя с камерой заднего обзора и выводом диагностических данных, радиостанция Акведук с двумя независимыми каналами приемо-передачи.
Защищенность танка повышена за счет установки блоков динамической защиты Реликт с бортовыми панелями и новой системы пожаротушения. Для лучшей подвижности Т-72Б3 оснастили форсированным 1130-сильным дизелем, что подняло удельную мощность до 24,6 л.с. на тонну.
В 2022 году танк модернизировали с учетом опыта СВО. Машина получила доработанный автомат сопровождения цели, новый тепловизор, навигацию для интеграции в систему управления войсками, усиленную динамическую защиту.
Дополнительная защита появилась на маске пушки (около спаренного пулемета), в верхней и задней части башни, в надгусеничных полках, в нижней лобовой части корпуса. По бортам и на корме вместо противокумулятивных решеток установили блоки динамической защиты.
С учетом всех доработок Т-72Б3 выглядит конкурентоспособным даже на фоне Абрамса. Конечно, наш танк в чем-то превосходит М1А1-SA, а в чем-то ему уступает. Но уж точно является достойным противником, что подтвердила встреча машин на поле битвы.
Характеристики танков
|Модель
|Т-72Б3/Б3М
|Abrams M1A1-SA
|Длина/ширина/высота, мм
|6860/3590/2226
|7925/3657/2375
|Экипаж, чел.
|3
|4
|Масса, кг
|46 500
|63 500
|Максимальная скорость, км/ч
|65-70
|67
|Запас хода по шоссе, км
|550
|430
|Двигатель
|дизельный многотопливный В-92С2Ф
|газотурбинный многотопливный AGT-1500
|Мощность, л.с.
|1000-1130
|1500
|Бронирование
| противоснарядная гомогенная стальная
и комбинированная + динамичеcкая защита
|противоснарядная стальная + комбинированная
|Тип вооружения/калибр, мм:
| пушка 2А46М-5/125 + пулемет ПКТМ/7,62
+ пулемет Корд/12,7
| пушка М256/120 + 2 пулемета М240/7,62
+ пулемет M2HB/12,7
|Боекомплект, шт
| 42 выстрела 125 мм (22 в автомате заряжания)
2000 патронов 7,62 мм
300 патронов 12,7 мм
| 40 выстрелов 120 мм
11 400 патронов 7,62 мм
1000 патронов 12,7 мм
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