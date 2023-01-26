Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе — журнал За рулем

Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

По их мнению эта бронемашина станет следующим этапом танковой эволюции.

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Российская боевая машина поддержки танков Терминатор (БМПТ — боевая машина поддержки танков) — новый этап эволюции в танкостроении, пишет Forbes. Это новый тип бронемашины благодаря нескольким разнообразным видам вооружения — для решения разных боевых задач.

Терминатор сделан на базе танка Т-72 и отличается дистанционно управляемой башней. Среди вооружения — две 30-мм автоматические пушки со скорострельностью 12 выстрелов в секунду каждая и с прицельной дальностью 2 км, 4 пусковые установки противотанковых управляемых ракет с прицельной дальностью 6 км, 2 автоматических гранатомета. Также Терминатор имеет новую динамическую защиту «Реликт».

Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

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Танковые бои в современных конфликтах стали редкостью, а сами танки имеют относительно узкую сферу применения — для штурма. Хотя стали использоваться для уничтожения целей вне зоны видимости из укрытий. Помогают им в этом беспилотники и нейросети.

Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

В отличие от танков, которые хороши на открытой местности, Терминатор с его разнообразным скорострельным вооружением, прекрасно справляется с задачами во время городских боев и в лесах.

Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

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Терминаторы поражают и своей живучестью.

«В списке задокументированных российских потерь нет ни одной БМПТ. Возможно, у БМПТ выше живучесть благодаря отсутствию башни и иной конструкции системы хранения боеприпасов. БМПТ призвана преодолеть уязвимость традиционного танка на современном поле боя, изобилующем легкими противотанковыми средствами. Именно она может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта — а не нашумевшие танки», — пишет технический журналист, консультант и автор The South London Press, на которого ссылается Иносми.

Характеристики БМПТ Терминатор

Длина/ширина/высота 7200/3800/3440 мм
Дорожный просвет 406 мм
Экипаж 5 человек
Масса 48000 кг
Максимальная скорость 70 км/ч
Запас хода по шоссе 550 км
Двигатель дизельный (многотопливный) с турбонаддувом
Модель В-92С2 
Конфигурация V12 
Рабочий объем 38,8 л
Мощность 736 кВт/1000 л.с. при 2000 об/мин
Подвеска индивидуальная торсионная
Бронирование: противоснарядная комбинированная броня + динамическая защита Реликт

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Фото: Вадим Крючков, Zuma/TASS

Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

По их мнению эта бронемашина станет следующим этапом танковой эволюции.

Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе — фото 1386471Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе — фото 1386473Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе — фото 1386472Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе
Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

По их мнению эта бронемашина станет следующим этапом танковой эволюции.

Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе — фото 1386471Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе — фото 1386472Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе — фото 1386473Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе
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