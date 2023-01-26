Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

Российская боевая машина поддержки танков Терминатор (БМПТ — боевая машина поддержки танков) — новый этап эволюции в танкостроении, пишет Forbes. Это новый тип бронемашины благодаря нескольким разнообразным видам вооружения — для решения разных боевых задач.
Терминатор сделан на базе танка Т-72 и отличается дистанционно управляемой башней. Среди вооружения — две 30-мм автоматические пушки со скорострельностью 12 выстрелов в секунду каждая и с прицельной дальностью 2 км, 4 пусковые установки противотанковых управляемых ракет с прицельной дальностью 6 км, 2 автоматических гранатомета. Также Терминатор имеет новую динамическую защиту «Реликт».
Танковые бои в современных конфликтах стали редкостью, а сами танки имеют относительно узкую сферу применения — для штурма. Хотя стали использоваться для уничтожения целей вне зоны видимости из укрытий. Помогают им в этом беспилотники и нейросети.
В отличие от танков, которые хороши на открытой местности, Терминатор с его разнообразным скорострельным вооружением, прекрасно справляется с задачами во время городских боев и в лесах.
Терминаторы поражают и своей живучестью.
«В списке задокументированных российских потерь нет ни одной БМПТ. Возможно, у БМПТ выше живучесть благодаря отсутствию башни и иной конструкции системы хранения боеприпасов. БМПТ призвана преодолеть уязвимость традиционного танка на современном поле боя, изобилующем легкими противотанковыми средствами. Именно она может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта — а не нашумевшие танки», — пишет технический журналист, консультант и автор The South London Press, на которого ссылается Иносми.
Характеристики БМПТ Терминатор
Длина/ширина/высота 7200/3800/3440 мм
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Фото: Вадим Крючков, Zuma/TASS