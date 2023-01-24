Рогозин рассказал о новом боевом роботе

Скоро в боях примут участие сразу три боевых робота — в двух версиях, для выполнения разных заданий.

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Перспективные боевые роботы «Маркер» появятся в зоне СВО в феврале. Там они пройдут апробацию в условиях реальных боевых действий.

Испытывать будут две версии боевых роботов — разведывательную и ударную. Также к испытаниям готовятся еще три версии.

Роботы будут проводить разведку местности, в том числе в автономном режиме, наблюдая за противником с помощью дронов.

«Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 метров и обеспечивает видимость до 20 километров, в том числе с помощью тепловизоров. Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника — ему не нужна батарея, кроме того, на его систему управления нельзя воздействовать средствами РЭБ», — рассказал РИА Новости бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ударная версия робота «Маркер» получит мощное вооружение. Это и крупнокалиберный пулемет, и автоматический гранатомет, и ракеты.

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Всего же разработано пять версий роботизированной платформы «Маркер». Две из них — на колесном шасси, и три — на гусеничном. Одна из версий является комплексом ПВО и может уничтожать беспилотники, в том числе дроны-камикадзе.

Система распознавания целей «Маркеров» основана на нейросети, которая справляется с задачей быстрее и лучше человека. Также робот демонстрирует высокую точность уничтожения летящих объектов. При этом стрелковый комплекс может вращаться вокруг своей оси с невероятной скоростью — до 350 градусов в секунду (почти полный оборот).

Мишустин рассказал про выпуск техники для СВО. В дальнейшем мощности производств будут наращивать, закупая все необходимое для этого оборудование.

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Фото: Роскосмос