Чем Т-90М «Прорыв» отличается от танков противника

Т-90М «Прорыв» есть, в частности, в распоряжении танковых рот Южного военного округа (ЮВО), защищающих Донбасс.
На днях, кстати, они нанесли противнику не просто огневое поражение — с их помощью были сорваны планы ВСУ по наступлению.
Но, как и любой техникой, Т-90М «Прорыв» надо уметь пользоваться, чтобы не подставлять ее под удар противника. Для этого танкисты во время выполнения боевых задач используют рельеф местности, а также естественные укрытия. При этом вооружение и оснащение танков позволяют поражать цели, находящиеся за пределами прямой видимости.
И, естественно, эффективность танков увеличивается благодаря взаимодействию с другими военными специалистами. В частности, с операторами беспилотников, которые видят противника даже в глубине вражеской территории. Это и наблюдательные пункты, и склады с боеприпасами, а также места сосредоточения военной техники.
«Чем отличается от других танков противника? Он усовершенствованный, экипаж находится под надежной защитой. Командир танка может перезарядить „Корд“ непосредственно на своем месте. Усовершенствованы приборы наблюдения: у меня есть панорама, я могу видеть, что происходит вокруг (на 360 градусов) не поворачивая головы», — рассказал командир Т-90М «Прорыв» Руслан.
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС