Пилот объяснил необычный маневр вертолета Ка-52 — журнал За рулем

Пилот объяснил необычный маневр вертолета Ка-52

Он длится всего пять секунд, но имеет невероятный эффект.

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Ка-52 — это очень элегантный разведывательно-ударный вертолет, говорит командир одной из таких машин с позывным Лесоруб. Также он объяснил назначение маневра, показанного в одном из видео, опубликованном Минобороны РФ.

Это элемент пилотажа «горка», который длится всего пять секунд. Именно в этот момент наносится удар по противнику.

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«Выполняли задачу по уничтожению живой силы противника. Ка-52 — он более элегантный, на мой взгляд, маневренный, прощает многие ошибки. По дороге, в первую очередь, приходится избегать проводов, которых повсюду очень много. А на боевом пути важно, чтобы тебя противник не засек — ни визуально, ни технически. Для этого мы перед нанесением удара как можно ниже прижимаемся к земле, затем на определенные дистанции выпрыгиваем на кабрирование, стреляем с определенным углом тангажа и после этого резко отворачиваем и уходим вниз. Все это занимает от силы секунд пять», — цитируют «Известия» объяснение Лесоруба.

Удар наносится неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами. Как видно на снятых кадрах, атаки имеют высокую точность.

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Модернизированные вертолеты Ка-52 начали применять в зоне проведения СВО недавно — 11 января. Они вооружены высокоточными ракетами «Изделие 305», которые были впервые представлены на выставке «Армия-2021». Они предназначены для поражения как одиночных, так и групповых целей, неподвижных и движущихся, независимо от времени суток.

Тактико-технические характеристики Ка-52:

  • Масса взлетная — 10 800 кг
  • Максимальная скорость — 310 км/ч
  • Крейсерская скорость — 250 км/ч
  • Скорость полета вбок — 80 км/ч
  • Скорость полета назад — 90 км/ч
  • Практическая дальность полета — 520 км
  • Статический потолок — 3600 м
  • Длина (включая винты) — 16 м
  • Диаметр несущего винта — 14,5 м
  • Экипаж — два человека
  • Двигатели — два ВК-2500

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Фото: Rutube.ru
Видео: «Известия»

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