В сети появились фотографии модернизированного, защищенного автомобиля К-53949 Тайфун-К. Это уникальный броневик, с помощью которого можно решать сложнейшие боевые задачи.
Впервые о Тайфунах заговорили летом 2011 года. Тогда состоялся полузакрытый показ этих машин министру обороны РФ Анатолию Сердюкову. Версий было три — КАМАЗ-63968, Урал-63099 и Урал-63095. Дальнейшую модернизацию бронемобили проходили уже при нынешнем министре обороны Сергее Шойгу.
КАМАЗ-53949 отличается от Уралов более компактными размерами — он всего 6374 мм в длину против ураловских 7810 мм, а его колесная база составляет 3800 мм против 4860 мм.
В результате ниже оказалась и снаряженная масса машины — 12 тонн, что даже меньше, чем у более компактного ВПК-3924 «Медведь» (на 800 кг). Поэтому К-53949 легко помещается в военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, а также в вертолет Ми-26.
Броня
Днище К-53949 защищено по стандарту STANAG-4569 уровня III-b и IV-a. То есть машина выдерживает взрыв противотанковой мины фугасного действия (10 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и 8 кг — под днищем).
Корпус же бронемобиля защищает экипаж и десантников от выстрелов из калибра 14,5 мм, бронебойных снарядов типа Б-32 и даже от бронебойно-зажигательных пуль 7,62 мм х 54R, выстреливаемых из винтовок СВД.
Как видно на фото, топливные баки, висевшие возле заднего бампера, исчезли. Поменялась и конструкция заднего люка для десантирования, открытию которого уже не мешает откидная лестница.
Мотор, трансмиссия, ходовая
Броневик оснащается мощным 350-сильным дизелем, крутящий момент которого превышает 1000 Нм. Благодаря ему автомобиль преодолевает подъемы до 60 градусов. В паре с мотором устанавливается 6-ступенчатый автомат. Есть раздаточная коробка и особые мосты.
Шины оснащены системой автоматической подкачки, благодаря чему даже с пробитым колесом автомобиль может передвигаться со скоростью до 50 км/ч на расстояние до 50 км.
Среди прочих систем — блокировки межколесных и межосевого дифференциалов. Также автомобиль имеет бортовую информационно-управляющую систему (БИУС), которая рассчитывает оптимальные параметры движения и меняет настройки: клиренс, режим работы подвески и так далее.
Оборудование и характеристики
Благодаря современным системам Тайфун «видит» неподвижные и движущиеся цели на огромных дистанциях как днем, так и ночью. Например, человека аппаратура определяет на расстоянии до 6 км, а танк — до 15 км.
Тактико-технические характеристики Тайфун-К 4х4 КАМАЗ-53949
|
Снаряженная масса, кг
|
12 000
|
Полная масса, кг
|
14 000
|
Грузоподъемность, кг
|
2000
|
Вместимость, чел.
|
10
|
Двигатель, рабочий объем, cм3
|
6690
|
Мощность, л.с.
|
350
|
Крутящий момент, Нм
|
1090
|
Угол преодолеваемого подъема, %
|
60
|
Максимальная скорость, км/ч
|
105
|
Запас хода, км
|
850
|
Глубина преодолеваемого брода, мм
|
1750
|
Уровень баллистической защиты, калибр пуль
|
STANAG-4569 уровень III, 7,62 мм х 54R СВД
|
Уровень защиты противоминный
|
STANAG-4569 уровень III-b и IV-a (10 кг в ТЭ под колесом и 8 кг в ТЭ под днищем)
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Фото: Telegram-канал «Милитарист»