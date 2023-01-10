Он перевозит до 10 бойцов со всем снаряжением и «видит» врага за 6 километров.

Материалы по теме В зоне СВО должна появляться новейшая техника

В сети появились фотографии модернизированного, защищенного автомобиля К-53949 Тайфун-К. Это уникальный броневик, с помощью которого можно решать сложнейшие боевые задачи.

Впервые о Тайфунах заговорили летом 2011 года. Тогда состоялся полузакрытый показ этих машин министру обороны РФ Анатолию Сердюкову. Версий было три — КАМАЗ-63968, Урал-63099 и Урал-63095. Дальнейшую модернизацию бронемобили проходили уже при нынешнем министре обороны Сергее Шойгу.

КАМАЗ-53949 отличается от Уралов более компактными размерами — он всего 6374 мм в длину против ураловских 7810 мм, а его колесная база составляет 3800 мм против 4860 мм.

В результате ниже оказалась и снаряженная масса машины — 12 тонн, что даже меньше, чем у более компактного ВПК-3924 «Медведь» (на 800 кг). Поэтому К-53949 легко помещается в военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, а также в вертолет Ми-26.

Броня

Материалы по теме Почему танк Т-80 называют летающим

Днище К-53949 защищено по стандарту STANAG-4569 уровня III-b и IV-a. То есть машина выдерживает взрыв противотанковой мины фугасного действия (10 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и 8 кг — под днищем).

Корпус же бронемобиля защищает экипаж и десантников от выстрелов из калибра 14,5 мм, бронебойных снарядов типа Б-32 и даже от бронебойно-зажигательных пуль 7,62 мм х 54R, выстреливаемых из винтовок СВД.

Как видно на фото, топливные баки, висевшие возле заднего бампера, исчезли. Поменялась и конструкция заднего люка для десантирования, открытию которого уже не мешает откидная лестница.

Мотор, трансмиссия, ходовая

Материалы по теме «Армата» появилась в зоне СВО — видео

Броневик оснащается мощным 350-сильным дизелем, крутящий момент которого превышает 1000 Нм. Благодаря ему автомобиль преодолевает подъемы до 60 градусов. В паре с мотором устанавливается 6-ступенчатый автомат. Есть раздаточная коробка и особые мосты.

Шины оснащены системой автоматической подкачки, благодаря чему даже с пробитым колесом автомобиль может передвигаться со скоростью до 50 км/ч на расстояние до 50 км.

Среди прочих систем — блокировки межколесных и межосевого дифференциалов. Также автомобиль имеет бортовую информационно-управляющую систему (БИУС), которая рассчитывает оптимальные параметры движения и меняет настройки: клиренс, режим работы подвески и так далее.

Оборудование и характеристики

Благодаря современным системам Тайфун «видит» неподвижные и движущиеся цели на огромных дистанциях как днем, так и ночью. Например, человека аппаратура определяет на расстоянии до 6 км, а танк — до 15 км.

Тактико-технические характеристики Тайфун-К 4х4 КАМАЗ-53949

Снаряженная масса, кг 12 000 Полная масса, кг 14 000 Грузоподъемность, кг 2000 Вместимость, чел. 10 Двигатель, рабочий объем, cм3 6690 Мощность, л.с. 350 Крутящий момент, Нм 1090 Угол преодолеваемого подъема, % 60 Максимальная скорость, км/ч 105 Запас хода, км 850 Глубина преодолеваемого брода, мм 1750 Уровень баллистической защиты, калибр пуль STANAG-4569 уровень III, 7,62 мм х 54R СВД Уровень защиты противоминный STANAG-4569 уровень III-b и IV-a (10 кг в ТЭ под колесом и 8 кг в ТЭ под днищем)

В зоне СВО появился новый «Торнадо» — восьмиколесную установку залпового огня модернизировали и уже начали применять в боях.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Telegram-канал «Милитарист»