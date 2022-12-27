В зоне СВО появился новый «Торнадо»

Установки «Торнадо-С» начали заряжать новыми ракетами. Эта РСЗО и без того превосходила зарубежные аналоги, включая американские HIMARS, а теперь у нее появились новые возможности.
Завершилась разработка новой линейки боеприпасов для «Торнадо-С», которая уже начала поставляться в войска, расположенные в зоне проведения спецоперации.
Точность попадания ракет увеличилась, а боевая часть стала гораздо мощнее. Два новых радиоуправляемых снаряда способны поражать любые цели на дальности свыше 100 км. При этом ракеты из одного залпа могут направляться к разным целям и бить точечно, а не производить ковровую бомбардировку.
Уверенность в том, что цель будет поражена, дает тот факт, что «Торнадо-С» с новыми ракетами бьет в 15–20 раз точнее, сем РСЗО «Смерч».
«У них выше дальность стрельбы, мощнее боевая часть и больше вариантов ракет, — рассказал „Известиям“ военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Задача „Торнадо“ — работа по важнейшим целям как в тактической, так и в оперативной глубине обороны, на дальностях, что находятся вне зоны досягаемости ствольной артиллерии. Надо продолжать насыщать войска такими системами, чтобы даже командир дивизии мог оперативно „заказать“ удар в интересах своего соединения на максимальную глубину».
РСЗО «Торнадо-С» была разработана в АО «Научно-производственное объединение „Сплав“ им. А.Н. Ганичева», а выпускается компанией «Специальное конструкторское бюро» (СКБ). Состоит на вооружении с 2019 года.
Внешне новые РСЗО едва отличаются от предшественников: на шасси МАЗ-543М установлена пусковая установка на 12 ракет. Перед ней монтируется дополнительная кабина для командира — она несколько возвышается над кабиной водителя.
Также новинку можно отличить по антеннам, благодаря которым РСЗО становится частью батареи и может получать внешние целеуказания. Ракеты же направляются к целям при помощи спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Для подготовке к стрельбе экипажу не нужно покидать машину.
Характеристики «Торнадо-С»
- Масса установки — 44 т
- Калибр — 300 мм
- Количество направляющих — 12
- Дальность стрельбы — 120 км
- Габариты: длина — 11657 мм, ширина — 2975 мм, высота — 2950 мм
- Дорожный просвет — 400 мм
- Максимальная скорость — 60 км/час
- Объем двигателя — 38,8 л
- Мощность двигателя — 525 л.с.
- Привод — 8х8
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Фото: Минобороны РФ