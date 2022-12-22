Все, что находится в этих закромах, легко поддается модернизации и быстрому введению в бой.

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В зону СВО начали поступать танки, законсервированные во времена СССР на случай Третьей мировой войны. И у этой техники есть преимущество перед новыми разработками.

Загашник СССР, доставшийся России, состоит из тысяч танков Т-62,Т-72 и Т-80. Когда в них возникает необходимость, танки модернизируются и отправляются в зоны боевых действий.

То, что Россия начала выводить из этого резерва Т-62, не значит, что у Армии России напряженка с техникой. У каждого танка есть своя тактическая ниша, и в зоне СВО сегодня нужны легендарные Т-62.

Это, без преувеличений, самый заслуженный танк после Т-34. Он участвовал в десятках военных конфликтов, в том числе, и в Сирии. Его главные достоинства — простота и надежность. Он не подводит, и научить обращаться с ним мобилизованных военнослужащих проще простого.

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В начале 1980-х годов Т-62 были модернизированы. Их бронезащита усилилась, появились система управления огнем (СУО) с лазерным дальномером и комплекс управляемого вооружения «Шексна», а также более мощный двигатель.

Перед отправкой в зону СВО Т-62М снова модернизируют. Броня снова усиливается, покрывается современной динамической защитой, на танки устанавливается новая СУО с тепловизором. В результате машины получают преимущества перед оставшейся в распоряжении ВСУ бронетехникой.

Названа самая грозная техника СВО — за ее захват командование ВСУ обещает награду.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, Ладислав Карпов/ТАСС