Новые БМП с модулем «Бережок» появились в зоне СВО

Модернизированная машина уже побывала в боях и отлично себя зарекомендовала.

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БМП было применено военнослужащими Западного военного округа. Бронемашины приняли участие в боях на Сватовском направлении в ЛНР.

Новинка отличается мощным вооружением, которое, поддерживая пехоту, эффективно уничтожает не только живую силу противника, но и укрепления, а также технику, включая танки.

«База БМП-2, тридцатка (30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42), АГС (30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17) также один стоит и ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс „Корнет“): справа и слева по два ПТУРа на башне. Это одна вторая Терминатора», — описал вооружение РИА Новости командир подразделения.

Напомним, что среди вооружения Терминатора тоже есть ПТУРЫ, которые уничтожают танки противника на дистанции до 10 км. Модернизированный же БМП, получив ПТУРЫ, стали грозным соперником на поле боя.

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«Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с Терминаторами. По-разному работаем. Как команда придет — так и работаем», — поделился собеседник РИА Новости после выполнения боевой задачи.

Модернизация БМП стала опережающим ответом на решение стран НАТО поставлять Украине танки и другую бронетехнику.

Фото: Минобороны