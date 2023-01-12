Медведев жестко высказался о танках Leopard

Также он объяснил, почему их решили поставлять Украине.

Материалы по теме За уничтожение этой БМП назначена награда

Польские власти получили разрешение от ФРГ поставлять Украине танки Leopard. Эти машины стоят на вооружении НАТО. Когда и сколько танков получит ВСУ, неизвестно, но, судя по всему, это и обсуждалось на днях во Львове.

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. „Леопарды“ там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид», — высказался первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Анатольевич дал оценку тому, насколько полезными могут оказаться Леопарды для Украины.

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал Медведев в своем Telegram —канале.

Материалы по теме Новый броневик Тайфун — такого вы еще не видели

Леопардов за годы его использования НАТО было выпущено очень много. Есть и танки Леопард-1, и танки Леопард-2. Их покупали не только страны НАТО. База же Леопарда давно устарела, и модернизация танков едва делает их пригодными для современных боевых действий. Кроме того, уровню защиты танка можно только посочувствовать, как говорят эксперты: выживаемость экипажа Леопарда очень низкая.

В результате страны НАТО и другие покупатели Леопардов постепенно заменяют их на более современные танки. То есть, стоящие на вооружении Леопарды, по сути, никому не нужны, и их с удовольствием будут передавать Украине, где они в силу своих характеристик и изношенности «скоро станут ржавым металлоломом».

В зоне СВО Леопарды поджидает настоящий истребитель танков — Терминатор, за уничтожение которого ВСУ назначили огромную награду.

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Wikipedia