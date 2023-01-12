Медведев жестко высказался о танках Leopard — журнал За рулем

Медведев жестко высказался о танках Leopard

Также он объяснил, почему их решили поставлять Украине.

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Польские власти получили разрешение от ФРГ поставлять Украине танки Leopard. Эти машины стоят на вооружении НАТО. Когда и сколько танков получит ВСУ, неизвестно, но, судя по всему, это и обсуждалось на днях во Львове.

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. „Леопарды“ там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид», — высказался первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Медведев жестко высказался о танках Leopard

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Также Дмитрий Анатольевич дал оценку тому, насколько полезными могут оказаться Леопарды для Украины.

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал Медведев в своем Telegram—канале.

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Леопардов за годы его использования НАТО было выпущено очень много. Есть и танки Леопард-1, и танки Леопард-2. Их покупали не только страны НАТО. База же Леопарда давно устарела, и модернизация танков едва делает их пригодными для современных боевых действий. Кроме того, уровню защиты танка можно только посочувствовать, как говорят эксперты: выживаемость экипажа Леопарда очень низкая.

В результате страны НАТО и другие покупатели Леопардов постепенно заменяют их на более современные танки. То есть, стоящие на вооружении Леопарды, по сути, никому не нужны, и их с удовольствием будут передавать Украине, где они в силу своих характеристик и изношенности «скоро станут ржавым металлоломом».

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Фото: Wikipedia

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