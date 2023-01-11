За уничтожение этой БМП назначена награда — журнал За рулем

За уничтожение этой БМП назначена награда

Ее называют истребителем танков, но бои покажут, насколько это прозвище справедливо.

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Ряд российских Telegram-каналов объявили о разного рода вознаграждениях тем, кто в ходе боевых действий на Украине первым уничтожит БМП Bradley.

Один из каналов пообещал бойцам один миллион рублей за уничтожение американской боевой машины пехоты. Затем призы начали предлагать и другие крупные российские Telegram-каналы.

Бойцы, которые уничтожат БМП Bradley, первыми получат от блогеров бонусы, среди которых, например, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, снайперские винтовки, рации авиационного диапазона, складные армейские буржуйки, аптечки, экипировка и даже билеты на концерты, книги…

В том, что все американские БМП будут уничтожены, никто не сомневается, но, кажется, началось соревнование, кто сделает это первым.

За уничтожение этой БМП назначена награда

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БМП Bradley были на днях поставлены Украине в рамках нового пакета военной помощи. Всего ВСУ должны получить 50 бронемашин Bradley и около 100 бронетранспортеров М113.

Кроме того, националистам переданы зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 500 противотанковых ракет, боекомплекты для РСЗО HIMARS, гаубицы, а также, как пишет Газета.ру, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, противотанковые мины, оптика, приборы ночного видения, запчасти и так далее.

О БМП Bradley

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Бронемашина оснащена 25-мм пушкой с двухленточным питанием, благодаря чему ее скорострельность составляет до 500 выстрелов в минуту. Пушка спарена с 7,62-мм пулеметом. Слева от башни установлен ПУ ПТУР «Toy» BGM-71 на две ракеты, дальность полета которых составляет до 3750 м.

БМП может перевозить 6 десантников, двое из которых могут вести огонь во время движения из несъемных 5,56-мм автоматов М231 FPW, закрепленных в шаровых установках.

Эксперты отмечают, что Bradley — не самая удачная БМП в мире. Она слишком тяжела, из-за чего преодолевать водные преграды может только с использованием индивидуального плавсредства. Кроме того, транспортировать ее способны лишь тяжелые транспортные самолеты.

Выпустив более 5000 БМП Bradley, фирма FMC обнаружила, что спроса на эту машину нет — по характеристикам она проигрывает конкурентам (кроме брони), а стоит в 10 раз дороже, чем бронетранспортер М113. Теперь устаревшие версии БМП жертвуют Украине.

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Характеристики БМП Bradley:

  • Длина, мм: 6452
  • Ширина, мм: 3200
  • Высота, мм: 2972
  • Клиренс, мм: 460
  • Масса: около 22 т
  • Двигатель: VTA-903T500, 500–660 л.с.
  • Скорость по шоссе, км/ч: 66
  • Скорость на плаву, км/ч: 7,2
  • Запас хода по шоссе, км: 480
  • Удельная мощность, л. с./т: 19,9
  • Преодолеваемый подъем, град.: 30
  • Преодолеваемая стенка, м: 0,91
  • Преодолеваемый ров, м: 2,5

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Фото: Zuma\TASS

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