За уничтожение этой БМП назначена награда

Ряд российских Telegram-каналов объявили о разного рода вознаграждениях тем, кто в ходе боевых действий на Украине первым уничтожит БМП Bradley.
Один из каналов пообещал бойцам один миллион рублей за уничтожение американской боевой машины пехоты. Затем призы начали предлагать и другие крупные российские Telegram-каналы.
Бойцы, которые уничтожат БМП Bradley, первыми получат от блогеров бонусы, среди которых, например, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, снайперские винтовки, рации авиационного диапазона, складные армейские буржуйки, аптечки, экипировка и даже билеты на концерты, книги…
В том, что все американские БМП будут уничтожены, никто не сомневается, но, кажется, началось соревнование, кто сделает это первым.
БМП Bradley были на днях поставлены Украине в рамках нового пакета военной помощи. Всего ВСУ должны получить 50 бронемашин Bradley и около 100 бронетранспортеров М113.
Кроме того, националистам переданы зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 500 противотанковых ракет, боекомплекты для РСЗО HIMARS, гаубицы, а также, как пишет Газета.ру, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, противотанковые мины, оптика, приборы ночного видения, запчасти и так далее.
О БМП Bradley
Бронемашина оснащена 25-мм пушкой с двухленточным питанием, благодаря чему ее скорострельность составляет до 500 выстрелов в минуту. Пушка спарена с 7,62-мм пулеметом. Слева от башни установлен ПУ ПТУР «Toy» BGM-71 на две ракеты, дальность полета которых составляет до 3750 м.
БМП может перевозить 6 десантников, двое из которых могут вести огонь во время движения из несъемных 5,56-мм автоматов М231 FPW, закрепленных в шаровых установках.
Эксперты отмечают, что Bradley — не самая удачная БМП в мире. Она слишком тяжела, из-за чего преодолевать водные преграды может только с использованием индивидуального плавсредства. Кроме того, транспортировать ее способны лишь тяжелые транспортные самолеты.
Выпустив более 5000 БМП Bradley, фирма FMC обнаружила, что спроса на эту машину нет — по характеристикам она проигрывает конкурентам (кроме брони), а стоит в 10 раз дороже, чем бронетранспортер М113. Теперь устаревшие версии БМП жертвуют Украине.
Характеристики БМП Bradley:
- Длина, мм: 6452
- Ширина, мм: 3200
- Высота, мм: 2972
- Клиренс, мм: 460
- Масса: около 22 т
- Двигатель: VTA-903T500, 500–660 л.с.
- Скорость по шоссе, км/ч: 66
- Скорость на плаву, км/ч: 7,2
- Запас хода по шоссе, км: 480
- Удельная мощность, л. с./т: 19,9
- Преодолеваемый подъем, град.: 30
- Преодолеваемая стенка, м: 0,91
- Преодолеваемый ров, м: 2,5
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Фото: Zuma\TASS