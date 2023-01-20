Мишустин рассказал про выпуск техники для СВО — журнал За рулем

Мишустин рассказал про выпуск техники для СВО

Мощности производств будут наращивать, закупая все необходимое для этого оборудование.

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Как рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, почти все планы по производству военной техники (авиационной и автомобильной) для специальной военной операции полностью реализованы.

Также идет производство средств защиты и вооружения — согласно определенным ранее планам.

Мишустин рассказал про выпуск техники для СВО

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«В начале работы нашего Координационного совета установили целевые задания, выполнение которых требуется строго соблюдать. По предварительным итогам, практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск», — сказал Мишустин на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов».

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То есть первый этап обеспечения войск всем необходимым идет успешно и согласно поставленным целевым заданиям.

Вторым этапом должно стать увеличение мощностей оборонных производств, чтобы войска не испытывали нехватку техники ни при каких условиях. Для этого планируется закупка оборудования.

«Важно в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование», — цитируют РИА Новости слова Мишустина.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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