Танки для Украины — их плюсы и минусы — журнал За рулем

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Что спишут западные союзники в помощь режиму Зеленского и какую угрозу представляет их бронетехника.

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Страны НАТО подготовили для Украины новый пакет военной помощи. Сколько Украина будет за него должна, не сообщается, но известно, какая техника будет поставляться и в каких количествах.

Великобритания обещала 14 танков Челленджер 2 и несколько защищенных патрульных машин Mastiff PPV. Германия — 40 стареньких БМП Marder. Польша — немецкие танки «Леопард». От Франции в зону СВО отправятся 30 колесных танков AMX-10RCR. США, возможно, пожертвует танки «Абрамс» и поставят 50 БТР Stryker, а также БМП M2 Bradley. Канада тоже нашла 39 БТР ACSV Super Bison под списание. Кроме того, вычищаются из загашников и советские танки, оставшиеся у недружественных нам сегодня стран с давних времен.

Challenger 2

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошая дневная/ночная система наблюдения и управления огнем.
  • Дальнобойная пушка (около 5 км) благодаря нарезному стволу.
  • Хорошая защита.

Минусы:

  • Недоступность стрельбы кумулятивными снарядами.
  • Слишком большой вес (62,5 тонны).
  • Плохая проходимость.
  • Необходимость мощных средств эвакуации с поля боя в случае выхода из строя.
  • Необходимость особого технического обеспечения (из-за уникальных систем и агрегатов, которые больше не производятся).

Leopard 2

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюсы:

  • 1500-сильный двигатель.
  • Лучшая немецкая 120-мм гладкоствольная пушка.
  • Огромное количество запчастей, новых и б/у.

Недостатки:

  • Низкий уровень защиты.
  • Значительная часть боекомплекта находится в передней части корпуса и не прикрыта с бортов.

Боевая бронированная машина Mаstiff

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюс:

  • Хорошая круговая защита.

Минусы:

  • Слишком большая масса.
  • Способность передвигаться только по дорогам с твердым покрытием.

БМП Marder

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошие тепловизионные приборы.
  • Хорошая подвижность.
  • Мощная 20-мм пушка.

Минусы:

  • Слишком большая масса (до 33,5 тонны).
  • Посредственная защита.

Колесный танк AMX-10RCR

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюс:

  • 105-мм пушка, способная поражать танки.

Минусы:

  • Машина давно устарела.
  • Плохая проходимость.
  • Низкий уровень защиты.

БТР Stryker

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошая вместимость.
  • Штатный боевой модуль Protector с 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом.

Минус:

  • Умеренная защита.

БТР ACSV Super Bison

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюс:

  • Усиленные по сравнению с Stryker броня и вооружение.

Минус:

  • Машина слишком тяжелая для езды по мягким грунтам и бездорожью.

БМП M2 Bradley

Танки для Украины — их плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошая защита.
  • Хорошая система наблюдения и управления огнем.
  • Дальнобойный противотанковый ракетный комплекс TOW.

Минусы:

  • Слишком тяжелая, преодолевать водные преграды без плавсредств не может.
  • Плохая проходимость.

«Если вкратце, то поставки западной бронетанковой техники Украине создают серьезные вызовы для Вооруженных сил России, — рассказал МК заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов. — Воевать вытаскиванием своего старья с хранения не получится. Росту качества боевой техники противника придется противопоставлять свое качество. Ну и самое главное, нынешние начинающиеся ограниченные поставки разносортной западной техники могут быть только разминкой перед началом поставок Украине действительно значительных количеств современной американской боевой техники, включая танки М1 Abrams».

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Танки для Украины — их плюсы и минусы

Что спишут западные союзники в помощь режиму Зеленского и какую угрозу представляет их бронетехника.

Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384868Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384871Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384870Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384865Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384864Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384866Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384863Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384862Танки для Украины — их плюсы и минусы
Танки для Украины — их плюсы и минусы

Что спишут западные союзники в помощь режиму Зеленского и какую угрозу представляет их бронетехника.

Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384863Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384864Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384865Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384866Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384868Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384870Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384871Танки для Украины — их плюсы и минусы — фото 1384862Танки для Украины — их плюсы и минусы
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