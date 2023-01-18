Что спишут западные союзники в помощь режиму Зеленского и какую угрозу представляет их бронетехника.

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Страны НАТО подготовили для Украины новый пакет военной помощи. Сколько Украина будет за него должна, не сообщается, но известно, какая техника будет поставляться и в каких количествах.

Великобритания обещала 14 танков Челленджер 2 и несколько защищенных патрульных машин Mastiff PPV. Германия — 40 стареньких БМП Marder. Польша — немецкие танки «Леопард». От Франции в зону СВО отправятся 30 колесных танков AMX-10RCR. США, возможно, пожертвует танки «Абрамс» и поставят 50 БТР Stryker, а также БМП M2 Bradley. Канада тоже нашла 39 БТР ACSV Super Bison под списание. Кроме того, вычищаются из загашников и советские танки, оставшиеся у недружественных нам сегодня стран с давних времен.

Challenger 2

Плюсы:

Хорошая дневная/ночная система наблюдения и управления огнем.

Дальнобойная пушка (около 5 км) благодаря нарезному стволу.

Хорошая защита.

Минусы:

Недоступность стрельбы кумулятивными снарядами.

Слишком большой вес (62,5 тонны).

Плохая проходимость.

Необходимость мощных средств эвакуации с поля боя в случае выхода из строя.

Необходимость особого технического обеспечения (из-за уникальных систем и агрегатов, которые больше не производятся).

Leopard 2

Плюсы:

1500-сильный двигатель.

Лучшая немецкая 120-мм гладкоствольная пушка.

Огромное количество запчастей, новых и б/у.

Недостатки:

Низкий уровень защиты.

Значительная часть боекомплекта находится в передней части корпуса и не прикрыта с бортов.

Боевая бронированная машина Mаstiff

Плюс:

Хорошая круговая защита.

Минусы:

Слишком большая масса.

Способность передвигаться только по дорогам с твердым покрытием.

БМП Marder

Плюсы:

Хорошие тепловизионные приборы.

Хорошая подвижность.

Мощная 20-мм пушка.

Минусы:

Слишком большая масса (до 33,5 тонны).

Посредственная защита.

Колесный танк AMX-10RCR

Плюс:

105-мм пушка, способная поражать танки.

Минусы:

Машина давно устарела.

Плохая проходимость.

Низкий уровень защиты.

БТР Stryker

Плюсы:

Хорошая вместимость.

Штатный боевой модуль Protector с 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом.

Минус:

Умеренная защита.

БТР ACSV Super Bison

Плюс:

Усиленные по сравнению с Stryker броня и вооружение.

Минус:

Машина слишком тяжелая для езды по мягким грунтам и бездорожью.

БМП M2 Bradley

Плюсы:

Хорошая защита.

Хорошая система наблюдения и управления огнем.

Дальнобойный противотанковый ракетный комплекс TOW.

Минусы:

Слишком тяжелая, преодолевать водные преграды без плавсредств не может.

Плохая проходимость.

«Если вкратце, то поставки западной бронетанковой техники Украине создают серьезные вызовы для Вооруженных сил России, — рассказал МК заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов. — Воевать вытаскиванием своего старья с хранения не получится. Росту качества боевой техники противника придется противопоставлять свое качество. Ну и самое главное, нынешние начинающиеся ограниченные поставки разносортной западной техники могут быть только разминкой перед началом поставок Украине действительно значительных количеств современной американской боевой техники, включая танки М1 Abrams».

В зоне СВО им придется столкнуться с настоящим истребителем танков — российским «Терминатором».

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