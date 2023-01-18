Страны НАТО подготовили для Украины новый пакет военной помощи. Сколько Украина будет за него должна, не сообщается, но известно, какая техника будет поставляться и в каких количествах.
Великобритания обещала 14 танков Челленджер 2 и несколько защищенных патрульных машин Mastiff PPV. Германия — 40 стареньких БМП Marder. Польша — немецкие танки «Леопард». От Франции в зону СВО отправятся 30 колесных танков AMX-10RCR. США, возможно, пожертвует танки «Абрамс» и поставят 50 БТР Stryker, а также БМП M2 Bradley. Канада тоже нашла 39 БТР ACSV Super Bison под списание. Кроме того, вычищаются из загашников и советские танки, оставшиеся у недружественных нам сегодня стран с давних времен.
Challenger 2
Плюсы:
- Хорошая дневная/ночная система наблюдения и управления огнем.
- Дальнобойная пушка (около 5 км) благодаря нарезному стволу.
- Хорошая защита.
Минусы:
- Недоступность стрельбы кумулятивными снарядами.
- Слишком большой вес (62,5 тонны).
- Плохая проходимость.
- Необходимость мощных средств эвакуации с поля боя в случае выхода из строя.
- Необходимость особого технического обеспечения (из-за уникальных систем и агрегатов, которые больше не производятся).
Leopard 2
Плюсы:
- 1500-сильный двигатель.
- Лучшая немецкая 120-мм гладкоствольная пушка.
- Огромное количество запчастей, новых и б/у.
Недостатки:
- Низкий уровень защиты.
- Значительная часть боекомплекта находится в передней части корпуса и не прикрыта с бортов.
Боевая бронированная машина Mаstiff
Плюс:
- Хорошая круговая защита.
Минусы:
- Слишком большая масса.
- Способность передвигаться только по дорогам с твердым покрытием.
БМП Marder
Плюсы:
- Хорошие тепловизионные приборы.
- Хорошая подвижность.
- Мощная 20-мм пушка.
Минусы:
- Слишком большая масса (до 33,5 тонны).
- Посредственная защита.
Колесный танк AMX-10RCR
Плюс:
- 105-мм пушка, способная поражать танки.
Минусы:
- Машина давно устарела.
- Плохая проходимость.
- Низкий уровень защиты.
БТР Stryker
Плюсы:
- Хорошая вместимость.
- Штатный боевой модуль Protector с 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом.
Минус:
- Умеренная защита.
БТР ACSV Super Bison
Плюс:
- Усиленные по сравнению с Stryker броня и вооружение.
Минус:
- Машина слишком тяжелая для езды по мягким грунтам и бездорожью.
БМП M2 Bradley
Плюсы:
- Хорошая защита.
- Хорошая система наблюдения и управления огнем.
- Дальнобойный противотанковый ракетный комплекс TOW.
Минусы:
- Слишком тяжелая, преодолевать водные преграды без плавсредств не может.
- Плохая проходимость.
«Если вкратце, то поставки западной бронетанковой техники Украине создают серьезные вызовы для Вооруженных сил России, — рассказал МК заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов. — Воевать вытаскиванием своего старья с хранения не получится. Росту качества боевой техники противника придется противопоставлять свое качество. Ну и самое главное, нынешние начинающиеся ограниченные поставки разносортной западной техники могут быть только разминкой перед началом поставок Украине действительно значительных количеств современной американской боевой техники, включая танки М1 Abrams».
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