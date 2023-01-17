«Будут гореть» - в Кремле высказались о британских танках

Challenger 2 — основной танк британской армии, считающийся одним из худших в мире.

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В воскресенье, 15 марта, Великобритания объявила о том, что намерена передать Украине 14 танков Challenger 2. Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, причем весьма жестко. Но военные эксперты с ним полностью согласны — эти танки «будут гореть».

«Изменить это ничего не сможет, — цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова. — Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты».

Также пресс-секретарь президента отметил, что поставки Украине вооружений способны «затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина».

«Оцениваем и воспринимаем [подобное решение] весьма негативно, мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять», — отметил представитель Кремля.

Что касается самих танков Challenger 2, то многие эксперты сходятся во мнении, что это если не самый худший в мире танк, стоящий на вооружении, то один из них — точно.

Нарекания есть, в частности, к системе управления огнем, из-за чего в значительной степени страдает точность стрельбы.

Сама пушка Challenger 2 (ROF L30A1) — нарезная, от чего вслед за СССР давно отказались уже все строители танков. Такое орудие быстрее изнашивается, а нарезы в стволе гасят кумулятивную струю. То есть, стрелять из него кумулятивными средствами поражения невозможно. Следовательно, пробить броню современных танков противника они не способны.

Анахронизмом является и раздельно-картузное заряжание (снаряд и заряд подаются отдельно), отчего страдает скорость перезарядки, а на пересеченной местности, во время тряски, заряжающий может просто не справиться со своей задачей.

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Единственные плюсы такой пушки — дальнобойность (рекорд — 5,1 км) и увеличенный боекомплект (52 снаряда против 43 у Т-90). Но современная российская бронетехника оснащается оборудованием, способным обнаруживать танки противника на дистанциях более 5 км, вне досягаемости Challenger 2, и бить кумулятивными снарядами, прожигающими броню. К тому же важен фактор скорости…

Challenger 2 оснащался двумя двигателями. Сначала 1200-сильным дизелем Perkins 26.6 litre CV 12, а с 2010 года — немецким MT-883 Ka-500 мощностью в 1500 сил. В итоге максимальная скорость танка по пересеченной местности — 40 км/ч.

Подвеска William Cook Defence работает плавно, но на пределе своей энергоемкости — 62,5 тонны быстро ее изнашивают и выводят из строя.

В зоне СВО Challenger 2 поджидает истребитель танков — «Терминатор», за уничтожение которого ВСУ назначили огромную награду. Его ракеты поражают танки на дистанциях до 6 км.

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Фото: Youtube, Defenceimagery.mod.uk