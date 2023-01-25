Новая версия реактивного танка уже в зоне СВО — журнал За рулем

Новая версия реактивного танка уже в зоне СВО

Остановить теперь этого сокрушителя на гусеницах практически невозможно.

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В ходе проведения военной спецоперации вооружение армии России постоянно совершенствуется. Одна из очередных новинок — танк Т-80БВМ.

Эта боевая машина получила усиленную защиту ходовой части. Доработкой занимались специалисты Омского завода транспортного машиностроения. Теперь эти танки есть, в частности, в распоряжении четвертой бригады Центрального военного округа, действующей в районе города Кременная.

Новая версия реактивного танка уже в зоне СВО

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Модернизированные танки Т-80БВМ уже успели побывать в бою. И не раз. В зону СВО техника отправляется без проволочек — прямо с конвейера.

Среди особенностей танка — тепловизор, благодаря которому танк отлично подходит и для ночных операций. Также появились новые элементы динамической защиты — на передних частях надгусеничных полок. Усилены и бортовые экраны.

Новая версия реактивного танка уже в зоне СВО

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После модернизации, о которой написала РГ, вывести ходовую часть танка во время боя стало гораздо сложнее: Т-80БВМ — очень трудная мишень, а ствол его орудия не дает противнику времени на прицеливание.

Кстати, название «реактивный» в заголовке не случайно. Танк Т-80БВМ оснащается 1250-сильным газотурбинным двигателем. Этот мотор может работать на разном топливе — и на дизельном, и на авиационном керосине для реактивных самолетов. Поэтому танк и прозвали «реактивным». Кроме того, мотор делает многотонную махину маневренным и очень быстрым, способным ездить со скоростью 70 км/ч.

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