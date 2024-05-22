Скат от «Калашникова» — первое видео полета

Появилось первое видео полета нового разведывательного дрона «Скат 350М»

Концерн «Калашников» выложил в своем Telegram-канале видео первого полета беспилотного дрона самолетного типа «Скат 350М».

Взлет дрона показан в ракурсе из-под крыла. Затем мы видим дрон со стороны. Показана и посадка Ската, во время которой дрон выпускает парашют.

«Концерн "Калашников" представляет эксклюзивное видео полета беспилотного летательного аппарата "Скат 350М", предназначенного для круглосуточного ведения воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах», – сказано в комментарии к видео.

«Скат» уже используется в зоне СВО и эффективно обнаруживает вражескую технику, в том числе реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, склады боеприпасов и СЧМ, военные мастерские и заводы, после чего те уничтожаются ударами Воздушно-космических сил России.