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Скат от «Калашникова» — первое видео полета

Появилось первое видео полета нового разведывательного дрона «Скат 350М»

Концерн «Калашников» выложил в своем Telegram-канале видео первого полета беспилотного дрона самолетного типа «Скат 350М».

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Взлет дрона показан в ракурсе из-под крыла. Затем мы видим дрон со стороны. Показана и посадка Ската, во время которой дрон выпускает парашют.

«Концерн "Калашников" представляет эксклюзивное видео полета беспилотного летательного аппарата "Скат 350М", предназначенного для круглосуточного ведения воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах», – сказано в комментарии к видео.

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«Скат» уже используется в зоне СВО и эффективно обнаруживает вражескую технику, в том числе реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, склады боеприпасов и СЧМ, военные мастерские и заводы, после чего те уничтожаются ударами Воздушно-космических сил России.

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Кирилл Панов
Фото:Концерн «Калашников»
22.05.2024
Фото:Концерн «Калашников»
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