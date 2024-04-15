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Гусеничный «лимузин» ядерного апокалипсиса – зачем он на СВО

В зоне СВО замечено высокозащищенное транспортное средство «Ладога»

«Ладога» – одно из самых редких транспортных средств, которые принимают участие в зоне проведения военной спецоперации. Оно было замечено на Лиманском направлении.

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Передвижной командно-штабной пункт, созданный еще в СССР, «Ладога» проектировался для перевозки военных и политических чинов высокого ранга, причем в условиях радиоактивного и биологического заражения местности.

высокозащищенное транспортное средство «Ладога» в парке «Патриот»
высокозащищенное транспортное средство «Ладога» в парке «Патриот»

Поэтому машину называют также правительственным гусеничным «лимузином» ядерного апокалипсиса.

«Ладога» сделана на базе танка Т-80 и оснащена газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. Фишкой мотора стала самоочистка от радиоактивной пыли.

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«Салон» машины рассчитан на четыре важные персоны и оснащен автономными системами жизнеобеспечения. Также есть мощные средства связи, комплекс дистанционного наблюдения, фильтровентиляционная установка и баллоны с запасом кислорода для дыхания.

Всего было выпущено не более пяти таких бронированных гусеничных «лимузинов», и теперь «Ладога», скорее всего, используется как бронетранспортер или санитарная машина.

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Кирилл Панов
Фото:Parkpatriot.ru
Количество просмотров 726
15.04.2024
Фото:Parkpatriot.ru
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