Заправочная сеть СВО – как она работает

Минобороны рассказало, как происходит заправка боевых машин в ходе спецоперации

Служба горючего подразделений МТО группировки прикрытия государственной границы создали огромную сеть мобильных пунктов заправки, а также хранения и перекачки всех видов топлива.

Для заправки же бронетехники на передовой используются специально оборудованные УАЗы, багги и мотоциклы.

«Военнослужащие службы горючего подразделений МТО группировки прикрытия государственной границы развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Небольшие топливозаправщики показали свою высокую эффективность – они привлекают гораздо меньше внимания противника, чем топливозаправщики на базе грузовых автомобилей. Это позволяет с минимальным риском подвозить необходимое количество топлива прямо на передовую. Кроме того, военной технике не приходится покидать для дозаправки позиции.

Например, УАЗы могут за раз перевозить до 1,5 тысяч литров топлива и быстро перекачивать его в баки танков и других боевых машин с помощью установленных насосов. Кстати, 1500 литров достаточно для полной заправки трех БМП. Баки, в которых перевозится топливо, защищены от осколков.

«Чтобы обезопасить емкость от потери топлива в случае обстрела и поражения осколками, ее накрыли специальным противоосколочным покрывалом», – рассказал начальник отдела технических средств и полевых трубопроводов службы горючего группировки войск прикрытия госграницы с позывным Шимано.

Багги перевозят топливо в специальных прицепах, из которых можно заправлять сразу несколько машин.

«Туда, куда баги проедет, топливозаправщик не доедет. Да и не принципиально выезжать топливозаправщику большой емкости дозаправить 200-300 л – в ту же бензопилу, генератор, отопитель. Поэтому выезжает топливозаправщик на базе багги, выполняет свою задачу, быстро, неприметно заправляет две-три машины и уезжает», – добавил Шимано.

Мотоциклы перевозят топливо в емкостях, установленных вместо люльки. Вся заправочная техника имеет портативные системы РЭБ для противодействия дронам ВСУ.