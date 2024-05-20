«Железный купол» отдыхает: в России создадут новую систему ПРО
В командном пункте системы ПРО РФ заявили о скором появлении новых вооружений
В России уже ведутся работы по созданию следующего поколения системы противоракетной обороны (ПРО).
Как заявил в эфире телеканала «Звезда» главный конструктор командного пункта системы ПРО, прорабатывается использование новых образцов вооружения.
«Абсолютно да. Есть идеи, как говорится, как продолжить. Как придать системе новое, скажем так, развитие. Использовать новые образцы вооружения. Это все прорабатывается, и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение нашей системы», – сказал он, отвечая на вопрос о работах по созданию следующего поколения системы ПРО.
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Кирилл Панов
Фото:Министерство обороны РФ
20.05.2024
Фото:Министерство обороны РФ
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