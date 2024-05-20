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«Железный купол» отдыхает: в России создадут новую систему ПРО

В командном пункте системы ПРО РФ заявили о скором появлении новых вооружений

В России уже ведутся работы по созданию следующего поколения системы противоракетной обороны (ПРО).

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Как заявил в эфире телеканала «Звезда» главный конструктор командного пункта системы ПРО, прорабатывается использование новых образцов вооружения.

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«Абсолютно да. Есть идеи, как говорится, как продолжить. Как придать системе новое, скажем так, развитие. Использовать новые образцы вооружения. Это все прорабатывается, и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение нашей системы», – сказал он, отвечая на вопрос о работах по созданию следующего поколения системы ПРО.
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Кирилл Панов
Фото:Министерство обороны РФ
20.05.2024
Фото:Министерство обороны РФ
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