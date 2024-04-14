Какие, сколько и зачем — грузовики на службе зенитчиков С-400
На парадах наш самый современный зенитный комплекс средней и большой дальности обычно представлен только ракетовозами. Точнее, передвижными пусковыми установками с четырьмя контейнерами на борту. Но для полноценного функционирования системы ПВО на основе С-400 требуется целая колонна техники на колесных шасси повышенной проходимости.
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Командный пункт
Для надежного прикрытия важных объектов требуется достаточно разветвленная, ее еще называют эшелонированной, система ПВО. В случае с «Триумфом» понятие «система» не тождественно понятию «комплекс», поскольку в нее может входить до восьми комплексов! И ими нужно управлять.
Для этого используют полноприводный грузовик Урал-532301 с колесной формулой 8х8, на котором смонтирован контейнер на пять рабочих мест. По сути, это передвижной вычислительный центр с каналами связи, передачи информации и навигационной аппаратурой. Он нужен для контроля воздушной обстановки, управления огневыми средствами, распределения целей, взаимодействия с другими командными пунктами.
В паре с Уралом работает еще одна машина — минский четырехосный тягач МЗКТ-7930. На его прицепе устанавливают радиолокационный комплекс дальнего (до 600 км) обнаружения дециметрового диапазона с фазированной антенной решеткой. Если на Урале находится «мозг» пункта управления, то на МЗКТ – его «глаза» и «уши». РЛС нужна для обнаружения, сопровождения и распознавания государственной принадлежности целей, а также для определения направлений на источники активных помех.
Огневые средства
В систему ПВО С-400 входит до восьми зенитно-ракетных комплексов. В каждом из них обязательно есть колесное шасси МЗКТ-7930 с многофункциональной РЛС на борту.
Станция обеспечивает автономную работу комплекса или получает целеуказание от командного пункта. РЛС обнаруживает, сопровождает цели и наводит на них зенитные управляемые ракеты.
Кроме того, в составе зенитно-ракетного комплекса насчитывается до 12 пусковых установок. Их монтируют двумя способами.
Первый – на прицепе, который буксирует брянский трехосный тягач БАЗ-6402. Второй способ отличается большей мобильностью и проходимостью – установки монтируются на самоходных шасси колесной формулы 8х8: МЗКТ-543М (МАЗ-543М), МЗКТ-7930 или БАЗ-6909.
Зенитные ракеты разных типов (в том числе высокоманевренные и дальнобойные) размещают в транспортно-пусковых контейнерах – по 4 контейнера на каждой установке.
Помимо того, для лучшего обнаружения маловысотных целей многофункциональная РЛС комплекса может комплектоваться вышкой для размещения антенного оборудования. Вышку перевозят на прицепе, который буксирует БАЗ-6402.
Его же применяют и в составе транспортных машин для пополнения боекомплекта контейнерами с ракетами.
Еще одно самоходное шасси – МЗКТ-7930. Оно служит для опционального «всевысотного обнаружителя», которым по мере необходимости дополняют зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф». Это радиолокационная станция кругового обзора способная обнаружить цели на дистанции до 300 км и высоте до 100 км!
Остается добавить, что все автомобили ЗРС С-400 «Триумф» оснащают системами автономного электроснабжения.
Характеристики грузовых автомобилей зенитной системы С-400 «Триумф»
|
Параметр
|
МАЗ-543М
|
БАЗ-6402-15
|
БАЗ-6909-022
|
МЗКТ-7930
|
УРАЛ-532301
|
Общие данные
|
Размеры, мм: длина/ширина/высота
|
11 465 / 3070 / 2900
|
9103 / 2750 / 3088
|
11 300 / 2750 / 3088
|
12 699 / 3070 / 3025
|
8585 / 2500 / 3190
|
Колесная формула
|
8х8
|
6х6
|
8х8
|
8х8
|
8х8
|
Дорожный просвет, мм
|
400
|
485
|
485
|
400
|
400
|
Масса, кг
|
20 700
|
16 300
|
19 100
|
20 500
|
12 560
|
Грузоподъемность, кг
|
22 400
|
29 500
|
22 000
|
22 200
|
9500
|
Максимальная скорость, км/ч
|
65
|
80
|
80
|
70
|
85
|
Двигатель
|
Тип
|
Дизельный
|
Модель / мощность, л.с.
|
Д12А-525А / 525
|
ЯМЗ-8492.10-033 / 470
|
ЯМЗ-8463.10 / 500
|
ЯМЗ-8463.10 / 500
|
ЯМЗ-238Б / 300
|
Коробка передач
|
Тип
|
ГМП3
|
М9
|
М9
|
М6
|
М8
|
Роль в составе С-400
|
Назначение
автомобиля
|
Пусковая установка
|
Пусковая установка, транспортная машина, транспортер вышки многофункциональной РЛС
|
Пусковая установка
|
Носитель РЛС дальнего обнаружения, многофункциональной РЛС, всевысотного обнаружителя, пусковой установки
|
Пункт боевого управления
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