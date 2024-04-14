Какие, сколько и зачем — грузовики на службе зенитчиков С-400

«За рулем» рассказал обо всех автомобилях в составе системы С-400 «Триумф»

На парадах наш самый современный зенитный комплекс средней и большой дальности обычно представлен только ракетовозами. Точнее, передвижными пусковыми установками с четырьмя контейнерами на борту. Но для полноценного функционирования системы ПВО на основе С-400 требуется целая колонна техники на колесных шасси повышенной проходимости.

Зенитный комплекс большой и средней дальности С-400 «Триумф». Способен поражать цели на дистанции до 380 км и высоте до 30 км. Скорость целей до 4800 м/с.

Командный пункт

Для надежного прикрытия важных объектов требуется достаточно разветвленная, ее еще называют эшелонированной, система ПВО. В случае с «Триумфом» понятие «система» не тождественно понятию «комплекс», поскольку в нее может входить до восьми комплексов! И ими нужно управлять.

Пусковые установки комплекса С-400, размещенные на прицепах, буксирует тягач БАЗ-6402 с колесной формулой 6х6.

Для этого используют полноприводный грузовик Урал-532301 с колесной формулой 8х8, на котором смонтирован контейнер на пять рабочих мест. По сути, это передвижной вычислительный центр с каналами связи, передачи информации и навигационной аппаратурой. Он нужен для контроля воздушной обстановки, управления огневыми средствами, распределения целей, взаимодействия с другими командными пунктами.

В паре с Уралом работает еще одна машина — минский четырехосный тягач МЗКТ-7930. На его прицепе устанавливают радиолокационный комплекс дальнего (до 600 км) обнаружения дециметрового диапазона с фазированной антенной решеткой. Если на Урале находится «мозг» пункта управления, то на МЗКТ – его «глаза» и «уши». РЛС нужна для обнаружения, сопровождения и распознавания государственной принадлежности целей, а также для определения направлений на источники активных помех.

Огневые средства

В систему ПВО С-400 входит до восьми зенитно-ракетных комплексов. В каждом из них обязательно есть колесное шасси МЗКТ-7930 с многофункциональной РЛС на борту.

Самоходная многофункциональная радиолокационная станция комплекса С-400 на полноприводном шасси 7930 производства Минского завода колесных тягачей.

Станция обеспечивает автономную работу комплекса или получает целеуказание от командного пункта. РЛС обнаруживает, сопровождает цели и наводит на них зенитные управляемые ракеты.

Кроме того, в составе зенитно-ракетного комплекса насчитывается до 12 пусковых установок. Их монтируют двумя способами.

Первый – на прицепе, который буксирует брянский трехосный тягач БАЗ-6402. Второй способ отличается большей мобильностью и проходимостью – установки монтируются на самоходных шасси колесной формулы 8х8: МЗКТ-543М (МАЗ-543М), МЗКТ-7930 или БАЗ-6909.

Пусковая установка комплекса С-400 на самоходном шасси повышенной проходимости МЗКТ-543М (МАЗ-543М). Автомобиль оснащен гидромеханической передачей с ручным переключением в составе трансмиссии.

Зенитные ракеты разных типов (в том числе высокоманевренные и дальнобойные) размещают в транспортно-пусковых контейнерах – по 4 контейнера на каждой установке.

Ракеты комплекса С-400 находятся в транспортно-пусковых контейнерах (по 4 на каждой пусковой установке). Старт ракеты происходит вертикально, прямо из контейнера.

Помимо того, для лучшего обнаружения маловысотных целей многофункциональная РЛС комплекса может комплектоваться вышкой для размещения антенного оборудования. Вышку перевозят на прицепе, который буксирует БАЗ-6402.

Рядом с многофункциональной РЛС комплекса С-400 стоит прицеп с вышкой для антенного оборудования.

Его же применяют и в составе транспортных машин для пополнения боекомплекта контейнерами с ракетами.

Еще одно самоходное шасси – МЗКТ-7930. Оно служит для опционального «всевысотного обнаружителя», которым по мере необходимости дополняют зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф». Это радиолокационная станция кругового обзора способная обнаружить цели на дистанции до 300 км и высоте до 100 км!

«Всевысотный обнаружитель» в цехах концерна «Алмаз-Антей». Эта РЛС на шасси МЗКТ-7930 расширяет возможности зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».

Остается добавить, что все автомобили ЗРС С-400 «Триумф» оснащают системами автономного электроснабжения.

Характеристики грузовых автомобилей зенитной системы С-400 «Триумф»

Параметр МАЗ-543М БАЗ-6402-15 БАЗ-6909-022 МЗКТ-7930 УРАЛ-532301 Общие данные Размеры, мм: длина/ширина/высота 11 465 / 3070 / 2900 9103 / 2750 / 3088 11 300 / 2750 / 3088 12 699 / 3070 / 3025 8585 / 2500 / 3190 Колесная формула 8х8 6х6 8х8 8х8 8х8 Дорожный просвет, мм 400 485 485 400 400 Масса, кг 20 700 16 300 19 100 20 500 12 560 Грузоподъемность, кг 22 400 29 500 22 000 22 200 9500 Максимальная скорость, км/ч 65 80 80 70 85 Двигатель Тип Дизельный Модель / мощность, л.с. Д12А-525А / 525 ЯМЗ-8492.10-033 / 470 ЯМЗ-8463.10 / 500 ЯМЗ-8463.10 / 500 ЯМЗ-238Б / 300 Коробка передач Тип ГМП3 М9 М9 М6 М8 Роль в составе С-400 Назначение автомобиля Пусковая установка Пусковая установка, транспортная машина, транспортер вышки многофункциональной РЛС Пусковая установка Носитель РЛС дальнего обнаружения, многофункциональной РЛС, всевысотного обнаружителя, пусковой установки Пункт боевого управления

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