При массе 5 и 8,5 тонн они могли доставлять по воде грузы массой до 4 и 7 тонн со скоростью до 6 км/ч.

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В июле 1969 года на Уральском заводе был разработан бескапотный грузовик Урал-379А. Пятитонный трехосный автомобиль оснащался опытным восьмицилиндровым дизельным мотором Урал-2Э640 мощностью 200 л.с. Тогда же велась работа над еще одним интересным грузовиком — четырехосным Уралом-395 массой 8,5 тонны. Эта машина оснащалась уже десятицилиндровым дизелем ЯМЗ-741 мощностью 260 л.с. Оба автомобиля легли в основу уникальных разработок — грузовых военных амфибий. При этом водоплавающими они стали благодаря совсем простым доработкам.

Глядя со стороны, нельзя было заметить, что эти Уралы 379П и 395П могли плавать. При этом они с легкостью перевозили через реки и озера грузы массой до 4 и 7 тонн соответственно, двигаясь при этом со скоростью до 6 км/ч, что сравнимо с быстрым шагом человека.

Урал-379П

По два гребных винта прятались под днищем автомобилей, а на плаву грузовики оставались благодаря полностью герметичным кабинам и не пропускающим воду бортам кузовов, которые пришлось сделать неоткидными.

Чтобы машинам было легче выбираться на берег, их оснастили лебедками, что предсказуемо, а также системой изменения давления в шинах. Прежде чем выехать на зыбкий песок, воздух из шин стравливался автоматически, а затем вновь накачивался при выезде на твердый грунт.

Урал-395П

К сожалению, неизвестно, как плавающие Уралы прошли испытания. Но судя по тому, что серийными грузовики так и не стали, можно предположить, что до нужных характеристик они недотянули. Поэтому проект был свернут и возрожден уже в новом семействе амфибий под названием «Суша» (Урал-4322/5323).

Фото: из архива 21 НИИЦ